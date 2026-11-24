דווקא כשרבולוט נכנסת לישראל, ישראכרט הרעה את תנאי ישראכרט בייסיק, כרטיס אשראי עם 0% עמלת המרת מט"ח וללא דמי כרטיס, בתנאי שמשלמים שקל ומעלה בחודש באמצעות הכרטיס.

לקוחות קיבלו הודעה שלפיה החל מ-2027 הם יצטרכו להוציא מעל 3,000 שקל בחודש בכרטיס כדי לא לשלם דמי כרטיס בסך 18 שקל בחודש, 216 שקל בשנה. בישראכרט אמרו ל-ynet כי מי שיוציא פחות מ-3,000 שקל אך לפחות שקל אחד בחודש, ישלם דמי כרטיס מופחתים של 12.50 שקל בחודש, 150 שקל בשנה.

גלריה ישראכרט בייסיק ( צילום: נוצר באמצעות בינה מלאכותית )

עבור רבים, הכרטיס מפסיק להיות חינמי

הטבת 0% עמלת המרת מט"ח נשארת כרגע ללא שינוי, אבל בפועל, עבור מי שהחזיק את הכרטיס ככרטיס ייעודי לחו"ל ולקניות אונליין בחו"ל בלבד ולא מגיע כך להוצאה של 3,000 שקל בחודש, הכרטיס מפסיק להיות חינמי.

צרכנים רבים הוציאו את הכרטיס הזה כדי לחסוך עמלות מט"ח גבוהות של 2.5%-3% בכרטיסי החיוב הרגילים שלהם, וביצעו בו עסקה סמלית בארץ רק כדי לשמור עליו חינמי. כעת הם יצטרכו לחשב אם משתלם להם לשלם 150 שקל בשנה דמי כרטיס, או לעבור לחלופות.

ישראכרט מציגה כריכוך 50% הנחה על עמלת משיכת מזומן בחו"ל, ללא הגבלה על מספר המשיכות או על משך ההטבה, אך במציאות שבה השימוש במזומן בחו"ל הולך ופוחת, ההטבה הזאת פחות מפצה על חיוב חודשי קבוע.

ההרעה בתנאים מגיעה בתקופה שבה התחרות על הארנק של הצרכן הישראלי בחו"ל מתחממת. מצד אחד שחקנים מקומיים כמו בנק One Zero, שמציעים פטור מעמלות מט"ח במסלולים מסוימים, ומצד שני הכניסה של Revolut לישראל, שידועה בהמרת מט"ח בעמלה אפסית או מינימלית (החברה החלה את דרכה כפלטפורמה להמרות מט"ח משתלמות).

מה מציעים המתחרים?

בנק One Zero, למשל, מציע 0% עמלת המרת מט"ח בכרטיס אשראי בנקאי ללא דמי כרטיס וללא תנאי שימוש בכרטיס, אך יש להעביר לחשבון הבנק שאליו משויך הכרטיס החל מ-5,000 שקל בחודש, לדוגמה משכורת.

בחודשים שבהם הלקוח לא צריך 0% מט"ח הוא יכול לעבור לתוכנית ללא העברה חודשית, ולשדרג חזרה לתוכנית רק כשהוא מבצע פעילות במט"ח.

One Zero ( צילום: רועי בר )

פלטפורמת הבנק הדיגיטלי של בנק לאומי, Pepper, מציעה כרטיס אשראי ללא דמי כרטיס, עם עמלת המרה של 1%. אפשר לבחור במסלול הטבות שכולל הטבת אפס עמלות מט"ח ל-12 חודשים, בכפוף להעברת משכורת חודשית של 1,200 שקל נטו ליחיד ובנוסף חיוב חודשי מינימלי של 100 שקל בכרטיס האשראי של Pepper שהונפק בחשבון הלקוח.

חלק מכרטיסי האשראי של הייטקזון ומועדוני עובדים גדולים נוספים, כמו חבר, הוט, אשמורת ובהצדעה, מציעים פטור מלא מדמי כרטיס לכל החיים ועמלת מט"ח מופחתת של 1%. במבצעים נקודתיים או בכרטיסי פרימיום מסוימים של המועדונים הם מציעים גם 0% עמלת המרה או קאשבק, אך הם מוגבלים לזכאי המועדון בלבד.

עבור צרכנים שאינם שייכים למועדוני לקוחות סגורים ואינם מעוניינים לפתוח חשבון בנק נוסף, רוב החלופות בשוק מציעות 1% עמלת המרת מט"ח ולא 0%. למשל, כרטיס I Need It של max, כרטיס AliBuy של כאל או כרטיס רעות תקני לי של max. אלה כרטיסים חוץ-בנקאיים עם פטור מלא מדמי כרטיס ללא התניית שימוש, שמציעים 1% עמלת המרת מט"ח.

חברת רבולוט (Revolut), שכאמור תחל להציע בקרוב שירותים בישראל, מאפשרת המרת מט"ח לפי שער בין-בנקאי עם 0% עמלה עד תקרה חודשית מסוימת, לרוב עד כ-1,000 אירו או דולר בחודש בחשבון החינמי בימי חול, ובתוספת עמלה קטנה בסופי שבוע או מעבר לתקרה, וללא דמי ניהול חודשיים בתוכנית הבסיסית, Standard.

כרטיס נטען של דואר ישראל, ויזה או מאסטרקארד מט"ח, לא גובה דמי כרטיס חודשיים קבועים, אך כן גובה עמלת טעינה או המרה של כ-1%-2% בעת הטעינה ובשער המרה פחות אטרקטיבי מהשער היציג או הבין-בנקאי.

ארנק המט"ח הדיגיטלי והכרטיס הנטען LAYA של אלטשולר שחם מציע 0% עמלת המרת מט"ח בעת טעינת מט"ח ישירות לאפליקציה ותשלום מתוך יתרת אותו מטבע. הנפקת כרטיס דיגיטלי היא בחינם וכרטיס פיזי עולה 45 שקל חד-פעמי. רק שבניגוד לכרטיסי אשראי של 0% שממירים לפי השער היציג של בנק ישראל, LAYA ממירה לפי שער רציף שמתעדכן בזמן אמת וכולל בתוכו "מרווח המרה", כמו בצ'יינג'. לרוב מדובר בכ-1%, זול בהרבה ביחס לכ-3% בכרטיס אשראי רגיל, אך לרוב מעט יקר יותר מ-0% אמיתי מעל השער היציג.

אם משלמים במטבע שאינו בין המטבעות הנתמכים, או כשאין יתרה באותו מטבע, נגבית עמלת המרה של 0.9%. אפשר גם לטעון מראש ארנק מט"ח, למשל באפליקציות כאל, ישראכרט ו-max, ולשלם באמצעותו בחו"ל ללא עמלת המרה נוספת.

ואילו עוד כרטיסים מוותרים על דמי כרטיס? רוב כרטיסי מועדוני הצרכנות, כמו לייף סטייל, דרים קארד, רמי לוי ושופרסל, מעניקים פטור מדמי כרטיס בשנה הראשונה ואחריה גובים דמי כרטיס של 12.90 שקל בשופרסל ובכאל ועד 17.90 שקל בחודש בלייף סטייל ישראכרט. עמלת המרת המט"ח שהם גובים רגילה, כ-3%-2.5%, אלא אם מצטרפים למסלול הטבות ייעודי. לדוגמה, מצטרפים לסופר פליי פרימיום של רמי לוי ישראכרט, שם עמלת ההמרה היא 1.5%. אפשר לבקש פטור מדמי כרטיס גם אחרי שנה.

כרטיסי אשראי בנקאיים לרוב גובים דמי כרטיס ועמלת המרת מט"ח גבוהה. אפשר לבקש פטור מדמי כרטיס באמצעות מיקוח מול הבנק.

למי הבייסיק של ישראכרט עדיין משתלם?

נניח שמשתמש משלם יותר משקל אבל פחות מ-3,000 שקל בחודש בכרטיס ישראכרט בייסיק: דמי הכרטיס החדשים יעמדו עבורו על 150 שקל בשנה. בכרטיס אשראי רגיל עם עמלת מט"ח ממוצעת של 2.8%, עמלת המרה שמגיעה ל-150 שקל בשנה משקפת הוצאות בחו"ל ובאונליין חו"ל בהיקף של כ-5,350 שקל בשנה.

כלומר, לקוח שמוציא בחו"ל ובאתרי חו"ל יותר מ-5,350 שקל בשנה, כ-1,500 דולר, עדיין יחסוך כסף עם ישראכרט בייסיק, גם אם ישלם 150 שקל דמי כרטיס בשנה, בהשוואה לכרטיס רגיל עם עמלה מלאה. לעומת זאת, מי שטס פעם בשנה ומוציא סכומים נמוכים על בילוי בחו"ל ושופינג אונליין, ייפגע יותר מהשינוי ועשוי להעדיף כרטיס ללא דמי כרטיס ועמלת המרת מט"ח של 1% ומטה, או פתרון כמו One Zero או Revolut, כל עוד הוצאות המט"ח השנתיות שלו נמוכות מ-15 אלף שקל.