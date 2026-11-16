שחקן חדש מצטרף למרוץ לרכישת ארקיע: עמי כהן, מבעלי חברת קווי חופשה, הגיש הבוקר (שני) הצעה לאחים נקש, בעלי ארקיע, ולחברת תות של עובדי ארקיע, המחזיקים ב-22% ממניות החברה.

הצעתו של כהן, שהוגשה באמצעות משרד עו"ד שץ הורוביץ, דומה להצעה של קבוצת לרנר, דהרי ואדיר. מתווה עסקת הרכישה של ארקיע של קבוצת לרנר כולל הזרמה של 46 מיליון דולר לחברה עם סגירת העסקה, ורכישה של קרוב ל-100% מהמניות, כולל מניות העובדים, למעט 3% שייוותרו בידי האחים נקש. זהו התנאי הבסיסי של קבוצת הרוכשים.

מטוס ארקיע ( צילום: ערן גרנות )

המשקיעים החדשים ישקיעו 30 מיליון דולר עם סגירת העסקה, לאחר קבלת היתרים מרשות התחרות ומרשות התעופה. בשלב ראשון, עם חתימת ההסכם, יזרימו עשרה מיליון דולר. האחים נקש יזרימו 8.5 מיליון דולר כנגד דילול מניות העובדים לאפס, והמדינה תזרים עוד 7.5 מיליון דולר כפיצוי בגין הסבב האחרון מול איראן, פיצוי שהותנה בהזרמה של האחים נקש. כך שסך הכל, עם סגירת העסקה, יוזרמו לחברה 46 מיליון דולר. לכך יתווספו 20 מיליון דולר המצויים בקופת ארקיע.

אבל בהצעתו של כהן יש הבדל אחד משמעותי: העובדים ימשיכו להחזיק ב-22% ממניות החברה, זאת בניגוד להצעת קבוצת לרנר, שלא מותירה מניות בידי העובדים.

ל-ynet נודע כי בכוונת כהן שהעובדים יחזיקו במניות עד להנפקה המתוכננת בעוד שנה או שנתיים, ואז יצטרכו להיפרד ממניותיהם. גם בהצעתו של כהן לא מובטחת לעובדים חסינות מפני פיטורים והתייעלות, כי נוכח מצבה של החברה, שצברה גירעון בהון העצמי והפסדים של עשרות מיליוני דולרים, ברור למשקיעים שנדרשת תוכנית התייעלות.

בשנת 2016 רכש כהן את השליטה בחברת התעופה היוונית בלו בירד, וב-2025 רכש את חברת טוס הקפריסאית. מדובר בשתי חברות אירופיות. במקביל הוא שכר את מנכ"ל ארקיע לשעבר ניר דגן, שירכז עבורו את ההליכים להקמת חברת טוס IL, חברת תעופה ישראלית חדשה, שבשבוע הקרוב תתחיל בטיסות הדגמה לראשון לציון ואמורה לקבל רישיון הפעלה בתוך כמה חודשים. אם תצא לפועל עסקת ארקיע, כהן יהיה בעלים של ארבע חברות תעופה, בנוסף לשליטה בחברת הנסיעות קווי חופשה ובדקה התשעים, מסיטונאיות הנסיעות הגדולות בארץ.