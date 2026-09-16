יותר דירות קיבלו היתר בנייה ב-2025, אבל פחות דירות הגיעו לשלב האכלוס: במהלך השנה הנפיקו הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה היתרים ל-84,429 יחידות דיור חדשות, לעומת 75,691 יחידות דיור ב-2024 – עלייה של כ-11.5%. באותה תקופה ניתנו תעודות גמר ל-42,696 דירות, לעומת 47,415 בשנה הקודמת – ירידה של כ-10%. כך לפי הדוח השנתי של מינהל התכנון לסיכום השנה שעברה, שפורסם היום (רביעי).

היתר בנייה ותעודת גמר מתייחסים לשלבים שונים בתהליך הבנייה, ולכן אין להסיק מהפער בין שני הנתונים כמה מהדירות שקיבלו היתר ב-2025 הושלמו באותה שנה. עם זאת, ההשוואה לשנה הקודמת מראה כי מספר הדירות שקיבלו היתר עלה, בעוד שמספר הדירות שקיבלו תעודת גמר ירד.

גלריה אתר בנייה ( ערן גרנות )

מספר הדירות שקיבלו היתר ב-2025 הוא הגבוה ביותר בארבע השנים המוצגות בדוח. ב-2022 ניתנו היתרים ל-73,595 יחידות דיור; ב-2023 ל-77,485 דירות; ב-2024 ל-75,691 יחידות דיור; וב-2025 ל-84,429 דירות.

ירושלים הובילה במספר הדירות שקיבלו היתרי בנייה, עם היתרים ל-8,444 יחידות דיור – לעומת 7,702 ב-2024. תל אביב-יפו ניצבת במקום השני, עם היתרים ל-6,915 דירות. אחריהן מדורגות לוד עם 3,381 דירות, חיפה עם 2,775 דירות ובת ים עם 2,719 דירות. בהמשך הרשימה נמצאות אשדוד עם 2,264 דירות שקיבלו היתר, פתח תקווה עם 2,243, רמת גן עם 2,230 ונתניה עם 2,030.

בתעודות הגמר הדירוג שונה: תל אביב-יפו מובילה עם 5,684 יחידות דיור שקיבלו תעודות גמר ב-2025. אחריה נתניה עם 2,497 יחידות דיור, אשקלון עם 2,270 דירות, פתח תקווה עם 2,210 יחידות, ירושלים עם 1,945 דירות, רחובות עם 1,697 יחידות דיור ובית שמש עם 1,470 דירות שקיבלו תעודת גמר. בהמשך הדירוג נמצאות באר שבע, שבה ניתנו תעודות גמר ל-1,377 יחידות דיור; בת ים עם 1,249; ראשון לציון עם 1,169; ראש העין עם 1,118; ואשדוד, עם 1,105 יחידות דיור.

הדוח כולל גם נתונים על פעילותם של "מורשים להיתר" – אדריכלים בעלי הסמכה מיוחדת שרשאים לטפל בחלק מהליכי הרישוי ולהנפיק היתרי בנייה, במטרה לקצר את משך ההליכים ולהפחית את העומס המוטל על הוועדות המקומיות.

ב-2025 הוגשו במסלול זה 348 תיקי מידע להיתר, הופקו 16 היתרים ואושרו 56 יחידות דיור. המספר הגדול ביותר של תיקי מידע במסלול מורשה להיתר הוגש בתחום הוועדה המקומית חוף הכרמל – 46 תיקים.

לצד נתוני הבנייה, בדוח נבחנה גם תדירות הישיבות של הוועדות המקומיות. ב-2025 קיימו 68% מהוועדות לפחות 12 ישיבות מליאה ו/או ועדת משנה, בהתאם לדרישה הקבועה בחוק. בדוח נכתב כי מדובר בעלייה של כ-25.8% לעומת 2024. למרות השיפור, 32% מהוועדות לא הגיעו למספר הישיבות המינימלי.