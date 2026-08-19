הנוסע בוחר את סוג הרכב והיעד, ומקבל מראש את המחיר הסופי כשהוא נקוב ומתומחר בשקלים, כך שאין צורך לחשב שערי חליפין או להתמודד עם עמלות המרה לא ברורות במונית המקומית. התשלום מבוצע בצורה אוטומטית באמצעות אמצעי התשלום שכבר שמור בחשבון הקיים של המשתמש.

הנוסע בוחר את סוג הרכב והיעד, ומקבל מראש את המחיר הסופי כשהוא נקוב ומתומחר בשקלים, כך שאין צורך לחשב שערי חליפין או להתמודד עם עמלות המרה לא ברורות במונית המקומית. התשלום מבוצע בצורה אוטומטית באמצעות אמצעי התשלום שכבר שמור בחשבון הקיים של המשתמש.

הנוסע בוחר את סוג הרכב והיעד, ומקבל מראש את המחיר הסופי כשהוא נקוב ומתומחר בשקלים, כך שאין צורך לחשב שערי חליפין או להתמודד עם עמלות המרה לא ברורות במונית המקומית. התשלום מבוצע בצורה אוטומטית באמצעות אמצעי התשלום שכבר שמור בחשבון הקיים של המשתמש.

המהלך מתבסס על חיבור טכנולוגי בין התשתית של Gett לבין פלטפורמת HQ המאגדת מאות ספקי היסעים וציים מקומיים ברחבי העולם. מעטפת שירות הלקוחות מוענקת בעברית ישירות דרך האפליקציה. בשלב ההרצה הקשר הישיר מול הנהג המקומי מבוצע בשיחת טלפון, ובהמשך תתווסף אפשרות לשיחות אינטרנט פנימיות בתוך היישומון.

המהלך מתבסס על חיבור טכנולוגי בין התשתית של Gett לבין פלטפורמת HQ המאגדת מאות ספקי היסעים וציים מקומיים ברחבי העולם. מעטפת שירות הלקוחות מוענקת בעברית ישירות דרך האפליקציה. בשלב ההרצה הקשר הישיר מול הנהג המקומי מבוצע בשיחת טלפון, ובהמשך תתווסף אפשרות לשיחות אינטרנט פנימיות בתוך היישומון.

המהלך מתבסס על חיבור טכנולוגי בין התשתית של Gett לבין פלטפורמת HQ המאגדת מאות ספקי היסעים וציים מקומיים ברחבי העולם. מעטפת שירות הלקוחות מוענקת בעברית ישירות דרך האפליקציה. בשלב ההרצה הקשר הישיר מול הנהג המקומי מבוצע בשיחת טלפון, ובהמשך תתווסף אפשרות לשיחות אינטרנט פנימיות בתוך היישומון.

הפיכת האפליקציה לפורטל תיירות ותחבורה גם בחו"ל נועדה בעיקר לחזק את נאמנות הלקוחות ולמנוע מלקוחות ישראלים להשתמש באפליקציות מתחרות כמו אובר או בולט בזמן שהותם מעבר לים, ובכך לשמר את הזיקה למותג גם מחוץ לישראל.

הפיכת האפליקציה לפורטל תיירות ותחבורה גם בחו"ל נועדה בעיקר לחזק את נאמנות הלקוחות ולמנוע מלקוחות ישראלים להשתמש באפליקציות מתחרות כמו אובר או בולט בזמן שהותם מעבר לים, ובכך לשמר את הזיקה למותג גם מחוץ לישראל.

הפיכת האפליקציה לפורטל תיירות ותחבורה גם בחו"ל נועדה בעיקר לחזק את נאמנות הלקוחות ולמנוע מלקוחות ישראלים להשתמש באפליקציות מתחרות כמו אובר או בולט בזמן שהותם מעבר לים, ובכך לשמר את הזיקה למותג גם מחוץ לישראל.