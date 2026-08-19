תקופת השיא של חופשות הקיץ והביקוש הגבוה לטיסות לחו"ל מביאים את חברת Gett למהלך התרחבות בינלאומי חדש. החברה משיקה שירות המאפשר להזמין נסיעות ותחבורה עירונית ובין-עירונית בעשרות מדינות ברחבי העולם ישירות מתוך האפליקציה בעברית, ללא צורך בהורדת יישומים מקומיים או הרשמה לשירותים זרים.
השירות פועל בשלב הראשון במתכונת הרצה ב-25 מדינות, בהן יעדים פופולריים עבור מטיילים ואנשי עסקים מישראל כמו ארצות הברית, צרפת, איטליה, יוון, גרמניה, קפריסין, הונגריה, הולנד, ספרד, אוסטריה, שווייץ, קנדה וגיאורגיה. בהמשך מתוכננת הפריסה להתפתח ליותר מ-70 מדינות ו-1,000 ערים ברחבי העולם.
איך זה יעבוד?
מבחינת המשתמש, תהליך ההזמנה בחו"ל נשאר זהה לזה בישראל, מתוך שאיפה לפשט את חוויית ההתניידות. ברגע הנחיתה ועם פתיחת אפליקציית Gett במדינת היעד, המערכת מזהה אוטומטית את מיקום הנוסע ומציגה את מגוון אפשרויות התחבורה הזמינות באותו אזור, בהן מוניות ספיישל, רכבים פרטיים, רכבים חשמליים, קטגוריות פרימיום ומיניבוסים.
הנוסע בוחר את סוג הרכב והיעד, ומקבל מראש את המחיר הסופי כשהוא נקוב ומתומחר בשקלים, כך שאין צורך לחשב שערי חליפין או להתמודד עם עמלות המרה לא ברורות במונית המקומית. התשלום מבוצע בצורה אוטומטית באמצעות אמצעי התשלום שכבר שמור בחשבון הקיים של המשתמש.
המהלך מתבסס על חיבור טכנולוגי בין התשתית של Gett לבין פלטפורמת HQ המאגדת מאות ספקי היסעים וציים מקומיים ברחבי העולם. מעטפת שירות הלקוחות מוענקת בעברית ישירות דרך האפליקציה. בשלב ההרצה הקשר הישיר מול הנהג המקומי מבוצע בשיחת טלפון, ובהמשך תתווסף אפשרות לשיחות אינטרנט פנימיות בתוך היישומון.
הפיכת האפליקציה לפורטל תיירות ותחבורה גם בחו"ל נועדה בעיקר לחזק את נאמנות הלקוחות ולמנוע מלקוחות ישראלים להשתמש באפליקציות מתחרות כמו אובר או בולט בזמן שהותם מעבר לים, ובכך לשמר את הזיקה למותג גם מחוץ לישראל.
מארק און, מנכ"ל Gett מסר "אנחנו מסתכלים כל הזמן על הצרכים המשתנים של המשתמשים ועל הדרך שבה אנחנו יכולים לתת להם מענה רחב יותר. מתוך התפיסה הזו הרחבנו את מגוון אפשרויות התחבורה שאנחנו מציעים למשתמשים שלנו בישראל, וכעת אנחנו עושים צעד נוסף ומאפשרים למשתמשים שלנו לקחת את Gett איתם גם לחו"ל. המטרה שלנו היא פשוטה- להיות פלטפורמת התחבורה של הישראלים ולאפשר להם להתנייד בדרך שמתאימה להם, בארץ ובעולם".
המהלך הבינלאומי של Gett מגיע לאחר סדרת צעדים שביצעה החברה בשוק המקומי בישראל, שמטרתם להרחיב את הפעילות מעבר לזירת המוניות המסורתית. החברה, שמחזיקה כיום במעמד מעין מונופוליסטי בענף הזמנת המוניות בישראל, ניצבת מול תקרת צמיחה ברורה בשוק זה, לצד ביקורת מתמשכת של נוסעים על מחסור במוניות בשעות השיא ועל ביטולי נסיעות.
כדי לייצר מנועי צמיחה חדשים, נכנסה החברה לאחרונה לתחום ההסעות הקבוצתיות והשיקה אפשרות להזמנת כלי רכב גדולים בפריסה ארצית. השירות מאפשר להזמין מראש, לפחות 12 שעות לפני הנסיעה, ואנים, מיניבוסים ואוטובוסים של עד 55 מקומות. הפעילות המקומית מופעלת בשיתוף פלטפורמת Rideeazy מבית אלקטרה אפיקים, המאגדת עשרות ספקי הסעות ברחבי הארץ.
פורסם לראשונה: 06:00, 19.08.26