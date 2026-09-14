מניית חברת אפיטומי, התשובה הישראלית לסיוע לירידה במשקל באמצעות גלולות, שהקים היזם שמעון אקהויז, זינקה היום בבורסה בתל אביב ב-15%, ובשלושת ימי המסחר האחרונים בלמעלה מ-110%. מה גרם לזינוק, למרות שהחברה לא דיווחה על שום התפתחות חדשה? התשובה מפתיעה: לחברה מונה לאחרונה מנכ"ל חדש, דולב רפאלי, עם קבלות מוכחות בשיקום חברות המתמחות באביזרים רפואיים, כדוגמת פוטומדקס. המשקיעים מצידם, כנראה, נותנים בו אמון שיידע למצות את הפוטנציאל של הגלולה כחול-לבן. "הבעיה של אפיטומי היא לא במוצר אלא בערוצי ההפצה", אמר רפאלי ל-ynet. עם זאת, מאז הנפקתה ב-2021 - יחד עם שאר חברות החלום - הספיקה אפיטומי להשמיד כ-90% מערכה.
אפיטומי מציעה אלטרנטיבה לזריקות ולתרופות להרזיה. היא פיתחה מתקן זעיר הארוז בתוך קפסולה וניתן בבליעה. למעשה מדובר בגלולה מכנית מתוחכמת, שבהגיעה לקיבה סופחת נוזלים ומתנפחת למבנה - מעין גוש קשיח - שיוצר לחץ רך על דופן הקיבה ונותן תחושה של מלאות עוד טרם אכלנו. הגלולה, שנדרש לקחת אותה פעמיים ביום, שורדת כמה שעות בקיבה, ולאחר מכן עוברת למעיים ומתפרקת תוך דקות.
בעבר נעשה שימוש בבלון שהיה מוכנס לקיבה, ולאחר ניפוח היה אמור לתת תחושת שובע, אלא שהכנסת והוצאת הבלון הייתה כרוכה בפרוצדורה רפואית פולשנית, ולאחר מקרים של כשל בהוצאת הבלון חדלו מלהשתמש בו. אפיטומי מספקת גרסה מתוחכמת ובטוחה יותר של עקרון הבלון - תחושת שובע מדומה על ידי "ניפוח" הקיבה. היתרון של החברה הוא שכבר קיבלה את אישור שלטונות הבריאות האמריקנים (ה-FDA) בהמשך לניסויים קליניים שהוכיחו שהקפסולה יעילה ובטוחה לשימוש.
החברה הונפקה בשווי 632 מיליון שקל, וחודש לאחר מכן זינקה למיליארד שקל בזכות הסכם מסחור שחתמה עם ענקית המזון נסטלה העולמית. ב-2023 התברר כי נסטלה הודיעה על ביטול שיתוף הפעולה עם החברה, בטענה כי גם אם ניסוי ה-FDA הצליח, הוא לא עמד ביעדי נסטלה. משם החלה המניה להידרדר.
בשיחה עם ynet אמר דולב: "לאפיטומי יש 70 פטנטים עם כל האישורים כולל FDA, ועכשיו צריך להביא את זה לשוק. היעד שלי הוא 20 עד 30 אלף משתמשים חדשים בארה"ב, שייצרו כ-50 מיליון דולר מכירות. המניה זינקה היום לא רק בגלל המוניטין שלי בשוק ההון ושל הצוות האמריקני שהבאתי - כמי שיודע 'לשפץ' חברות. אני שמח על קבלת הפנים שזכיתי לה בשוק ההון הישראלי, אבל למרות העליות, המניה עדיין ב-80% מתחת לשוויה. אני אתמקד בשיווק ישיר של הגלולה באמצעות אפליקציה שנקים, ולא באמצעות מפיצים כפי שהיה בארה"ב עד כה - ודרכה יבצע הצרכן את ההזמנה, יקבל אונליין מרשם רופא ואת המשלוח לבית.
"הפוטנציאל של אפיטומי טמון בעובדה שמתבצעת כעת המהפכה הגדולה ביותר בתחום ההרזיה. אנחנו נכנסים לשוק שיצרני הזריקות להרזיה כבר פתחו, והרגילו צרכנים להוציא מאות דולרים לחודש עבורם. הנתונים מלמדים ש-65% מהאנשים שמתחילים בזריקות מפסיקים את הטיפול תוך שנה בגלל תופעות לוואי - וזה משחק לטובתנו, כי אנחנו לא תרופה אלא מכשיר רפואי, שכבר זמין בישראל בסופר-פארם במחיר 890 שקל, וכאשר ייכנס לקופות החולים באמצעות הביטוח המשלים — המחיר יוזל".