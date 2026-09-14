מניית חברת אפיטומי, התשובה הישראלית לסיוע לירידה במשקל באמצעות גלולות, שהקים היזם שמעון אקהויז, זינקה היום בבורסה בתל אביב ב-15%, ובשלושת ימי המסחר האחרונים בלמעלה מ-110%. מה גרם לזינוק, למרות שהחברה לא דיווחה על שום התפתחות חדשה? התשובה מפתיעה: לחברה מונה לאחרונה מנכ"ל חדש, דולב רפאלי, עם קבלות מוכחות בשיקום חברות המתמחות באביזרים רפואיים, כדוגמת פוטומדקס. המשקיעים מצידם, כנראה, נותנים בו אמון שיידע למצות את הפוטנציאל של הגלולה כחול-לבן. "הבעיה של אפיטומי היא לא במוצר אלא בערוצי ההפצה", אמר רפאלי ל-ynet. עם זאת, מאז הנפקתה ב-2021 - יחד עם שאר חברות החלום - הספיקה אפיטומי להשמיד כ-90% מערכה.

מניית חברת אפיטומי, התשובה הישראלית לסיוע לירידה במשקל באמצעות גלולות, שהקים היזם שמעון אקהויז, זינקה היום בבורסה בתל אביב ב-15%, ובשלושת ימי המסחר האחרונים בלמעלה מ-110%. מה גרם לזינוק, למרות שהחברה לא דיווחה על שום התפתחות חדשה? התשובה מפתיעה: לחברה מונה לאחרונה מנכ"ל חדש, דולב רפאלי, עם קבלות מוכחות בשיקום חברות המתמחות באביזרים רפואיים, כדוגמת פוטומדקס. המשקיעים מצידם, כנראה, נותנים בו אמון שיידע למצות את הפוטנציאל של הגלולה כחול-לבן. "הבעיה של אפיטומי היא לא במוצר אלא בערוצי ההפצה", אמר רפאלי ל-ynet. עם זאת, מאז הנפקתה ב-2021 - יחד עם שאר חברות החלום - הספיקה אפיטומי להשמיד כ-90% מערכה.

מניית חברת אפיטומי, התשובה הישראלית לסיוע לירידה במשקל באמצעות גלולות, שהקים היזם שמעון אקהויז, זינקה היום בבורסה בתל אביב ב-15%, ובשלושת ימי המסחר האחרונים בלמעלה מ-110%. מה גרם לזינוק, למרות שהחברה לא דיווחה על שום התפתחות חדשה? התשובה מפתיעה: לחברה מונה לאחרונה מנכ"ל חדש, דולב רפאלי, עם קבלות מוכחות בשיקום חברות המתמחות באביזרים רפואיים, כדוגמת פוטומדקס. המשקיעים מצידם, כנראה, נותנים בו אמון שיידע למצות את הפוטנציאל של הגלולה כחול-לבן. "הבעיה של אפיטומי היא לא במוצר אלא בערוצי ההפצה", אמר רפאלי ל-ynet. עם זאת, מאז הנפקתה ב-2021 - יחד עם שאר חברות החלום - הספיקה אפיטומי להשמיד כ-90% מערכה.

החברה הונפקה בשווי 632 מיליון שקל, וחודש לאחר מכן זינקה למיליארד שקל בזכות הסכם מסחור שחתמה עם ענקית המזון נסטלה העולמית. ב-2023 התברר כי נסטלה הודיעה על ביטול שיתוף הפעולה עם החברה, בטענה כי גם אם ניסוי ה-FDA הצליח, הוא לא עמד ביעדי נסטלה. משם החלה המניה להידרדר.

החברה הונפקה בשווי 632 מיליון שקל, וחודש לאחר מכן זינקה למיליארד שקל בזכות הסכם מסחור שחתמה עם ענקית המזון נסטלה העולמית. ב-2023 התברר כי נסטלה הודיעה על ביטול שיתוף הפעולה עם החברה, בטענה כי גם אם ניסוי ה-FDA הצליח, הוא לא עמד ביעדי נסטלה. משם החלה המניה להידרדר.

החברה הונפקה בשווי 632 מיליון שקל, וחודש לאחר מכן זינקה למיליארד שקל בזכות הסכם מסחור שחתמה עם ענקית המזון נסטלה העולמית. ב-2023 התברר כי נסטלה הודיעה על ביטול שיתוף הפעולה עם החברה, בטענה כי גם אם ניסוי ה-FDA הצליח, הוא לא עמד ביעדי נסטלה. משם החלה המניה להידרדר.