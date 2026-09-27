חברה באיחוד האמירויות ארגנה לעובדיה משחק: ניתנה להם אפשרות לבחור חפיסות שוקולד מתוך ערימה. בחלק מהחפיסות העובדים באמת מצאו שוקולד, אבל חלק מהעובדים גילו מתנה שווה יותר: אייפון חדש. המשחק, שהופץ בסרטון ויראלי ברשתות החברתיות, בסוף הסתיים בזה שכל המשתתפים קיבלו אייפון - גם אלה ששלפו מהערימה חפיסת שוקולד. החברה, וורלד סטאר הולדינג, אמרה כי המחווה הזאת נועדה להוקיר כמה עובדים מצטיינים.

הסרטון הויראלי ( מתוך איסטגרם )

בסרטון, ששיתפה ברשתות החברתיות המנכ"לית חסינה נשאד, נראה מייסד החברה נשאד חוסיין מזמין את העובדים לבחור קופסה בלי לדעת מה בתוכה, ועמיתיהם צופים ומריעים. מי שפתחו שוקולד חייכו לנוכח המתיחה, ואחרים מצאו אייפון חדש. בהמשך חסינה עצמה מוסרת מכשירים גם לעובדים שקיבלו שוקולד. לדברי הבעלים, האירוע נועד להכיר בעבודה הקשה של העובדים בכל רחבי החברה.

הסרטון זכה לתהודה רבה ברשת והתגובות אליו היו מגוונות: באחת התגובות משתמש סיפר כי הבוס שלו אמר שזה סרטון שנעשה על ידי בינה מלאכותית, אחרים שאלו אם יש בחברה משרות פנויות.

( צילום מסך מתוך הסרטון )

נשאד וחסינה, זוג ממוצא הודי, עברו לאיחוד האמירויות ב-2008 וייסדו את העסק באבו דאבי. עם צמיחת החברה נפתח מטה נוסף בשארג'ה. לדבריהם, רווחת העובדים ושימורם הם בראש סדר העדיפויות מאז ימיה הראשונים של החברה. חסינה מתארת גישה שמטרתה לשמור על עובדים שמחים וקרובים לארגון, ומייחסת למחוות מהסוג הזה את היכולת לשמר כישרונות לאורך זמן. לדבריה, חלק מהעובדים נמצאים בחברה מאז הקמתה, ורובם עובדים בה יותר מחמש שנים.