"רוב האנשים לא מכירים את אייטק, אבל יש סיכוי טוב שהטכנולוגיה שלה מגינה עליהם בכל יום". כך מצהיר ירון מונד מנכ"ל אייטק Aitech Systems, המפתחת ומייצרת מערכות מחשוב ואלקטרוניקה לתעשיות הביטחון והחלל. את מערכות המחשוב של החברה תמצאו במטוסי קרב, מסוקים, מערכת הגנה אווירית, לוויין, חללית או כלי רכב משוריין, והן מאפשרות לבצע את המשימה בתנאים מאתגרים במיוחד. "מדובר בתנאים שונים לחלוטין מהמחשב הביתי או מהמחשב במשרד. המערכות צריכות להמשיך לפעול תחת רעידות חזקות, תאוצות גבוהות, טמפרטורות קיצוניות, לחות, אבק ובמערכות חלל גם תחת קרינה. ברגע האמת אין הזדמנות שנייה. המערכת חייבת לעבוד. המערכת הזאת היא הלב של מטוס קרב, מערכת יירוט, לווין או רכב חלל – אמינות היא לא יתרון תחרותי, היא תנאי בסיס".

ירון מונד ( צילום: חן ברקוביץ' )





היכן אתה רואה את היתרון של אייטק מבחינת הלקוחות שלכם?

"אני חושב שהדרך הנכונה להסביר את אייטק היא בכך שאנחנו מאפשרים ללקוחות שלנו להתרכז במה שהם עושים הכי טוב. זו גם הסיבה שמערכות היחסים שלנו עם הלקוחות נמשכות שנים רבות. מחזור החיים של רכיב אלקטרוני הוא שנים בודדות, אבל מטוס, מערכת הגנה או לוויין יכולים לפעול עשרות שנים. היכולת שלנו להמשיך לתמוך במערכות לאורך כל חייהן, גם כשהרכיבים המקוריים כבר אינם מיוצרים, הפכה לאחד היתרונות התחרותיים הגדולים שלנו. בסופו של דבר, אנחנו לא מוכרים מחשבים אלא עוזרים ללקוחות שלנו להצליח במשימות הקריטיות ביותר שלהם".

ירון מונד (51) נשוי לענבל ואבא לארבעה ילדים: עמרי, ליה, אלה ותום. מתגורר בכפר סבא, ובזמנו הפנוי אפשר בדרך כלל למצוא אותו בריצת בוקר ארוכה, בטיול עם המשפחה או ביציע של מכבי חיפה. בהשכלתו הוא מהנדס תעשייה וניהול, ואת עשר השנים הראשונות בקריירה בילה בחברת הייעוץ אביב. "זו הייתה עבורי הזדמנות לעבוד עם עשרות חברות וארגונים בתהליכי צמיחה, התייעלות, מיזוגים ושינוי ארגוני. ראיתי חברות שהצליחו לייצר קפיצת מדרגה, וראיתי גם תהליכים שלא הצליחו. אחד הדברים החשובים ביותר שלמדתי במהלך אותן שנים הוא שאסטרטגיה טובה מתחילה בשאלה פשוטה ‘בזכות מה אנחנו הולכים לנצח, במה אנחנו יכולים להיות באמת שונים ואיפה נוכל לייצר ללקוח ערך שאחרים מתקשים לייצר?’ רק אחרי שהתשובה ברורה, אפשר להתחיל לבנות ארגון שמסוגל לממש אותה".

מטוב מאוד למצוינות

אחרי עשר שנים הרגיש שהוא מעוניין לעבור מהצד שמייעץ לצד שנושא באחריות. מאז הוא זכה להוביל שלוש חברות גלובליות מענפים שונים ושימש כמנכ"ל גיבור סברינה, כ־COO של אבן קיסר וכיום כמנכ"ל אייטק. לכאורה, אין קשר רב בין החברות, אבל כולן התמודדו עם אתגר דומה: לקחת חברה טובה ולעזור לה לעשות את קפיצת המדרגה הבאה שלה בתחום שבו זה נדרש, בין אם זה הגדלת נתח שוק, שיפור ביצועים או התייעלות תפעולית.

"זו גם הייתה הסיבה שהצטרפתי לאייטק. החברה נרכשה זמן קצר קודם לכן על ידי קרן פימי שמתמחה בזיהוי חברות איכותיות שעדיין לא מימשו את מלוא הפוטנציאל שלהן, ובהעמדת הכלים והמשאבים שיאפשרו להן לעשות את הקפיצה. כשפגשתי את אייטק ראיתי חברה עם טכנולוגיה מצוינת, לקוחות מהטובים בעולם ואנשים יוצאי דופן, אבל שלא באים לידי ביטוי בתוצאות העסקיות מבחינת צמיחה ורווחיות. מבחינתי, זו הייתה הזדמנות נדירה לקחת חברה טובה ולעזור לה להגיע לשלב הבא. אבל אסטרטגיה לבדה אינה מספיקה. בסופו של דבר, הערך נוצר ביכולת להוציא אותה לפועל באופן עקבי".

נכון להיום, פועלת אייטק מישראל, ארצות הברית והודו, ומלווים לקוחות כגון רפאל, התעשייה האווירית, אלביט, ,Lockheed Martin, Boeing, HAL ,NASA, L3 Harris, L&T, Raytheon, Leonardo ונוספים.

הלקוחות הגדולים הללו יכולים לבחור כמעט כל ספק בעולם. מדוע הם בוחרים דווקא באייטק?

"היתרון הגדול שלנו הוא שאנחנו לא מתחילים מהמחשב, אנחנו מתחילים במשימה. אנחנו משקיעים זמן רב בללמוד את המערכת שהלקוח מפתח, להבין את המגבלות שלה, את האתגרים המבצעיים, את תוכניות ההתפתחות שלה ואת המקום שבו הטכנולוגיה שלנו יכולה לייצר עבורו יתרון. מה שבאמת גורם ללקוחות לחזור אלינו שוב ושוב הוא האמון. הערך הזה לא נבנה במצגת אחת טובה או במכרז אחד מוצלח, אלא אחרי שנים של עמידה בהתחייבויות, של פתרון בעיות יחד, ושל הידיעה שגם כשהפרויקט מסתיים אנחנו ממשיכים ללוות אותו לאורך כל מחזור החיים שלו".

מה היה הרגע שבו הרגשת שאייטק באמת התחילה להשתנות ולמממש את הפוטנציאל שלה?

"מבחינתי הוא הגיע דווקא בתקופה הכי קשה שלנו בשנת 2021. הקורונה דחתה תקציבי ביטחון בעולם, פרויקטים נדחו, שרשראות האספקה כמעט קרסו וזמני האספקה של רכיבים אלקטרוניים התארכו בצורה חסרת תקדים. נאלצנו לקבל החלטות שלא קל לקבל כמנכ"ל כמו להיפרד מאנשים טובים, לעצור פעילויות ולבחון מחדש כמעט כל השקעה וכל תוכנית. בדיעבד, אני חושב שדווקא המשבר הזה הכריח אותנו לשאול את עצמנו את השאלה החשובה ביותר: במה אנחנו באמת רוצים לנצח? זו גם הייתה התקופה שבה השלמנו את המעבר מחברת מוצרים לחברת פתרונות. במקום לשאול איזה מחשב אנחנו רוצים למכור, התחלנו לשאול איך אנחנו יכולים לעזור ללקוח להצליח במשימה שלו. בדיעבד, אני חושב ששם התחילה הפריצה האמיתית של אייטק, ולראייה במהלך חמש השנים האחרונות החברה שילשה את מחזור המכירות שלה ושיפרה משמעותית את הביצועים העסקיים".

העולם הביטחוני משתנה במהירות: AI, חלל, מערכות אוטונומיות ומלחמות. איך זה משפיע על אייטק?

"אנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכה. אם לפני עשור רוב כוח העיבוד היה במרכזי מחשוב, היום הוא עובר אל קצה המערכת - אל המטוס, הטיל, הרכב או הלוויין עצמם. מצד אחד, שדה הקרב הופך למקושר, אוטונומי ומבוסס הרבה יותר על בינה מלאכותית. מצד שני, תחום החלל עובר שינוי דרמטי. יותר חברות פרטיות, יותר משימות מסחריות, יותר לוויינים קטנים ויותר שימוש במידע שמגיע מהחלל. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר שימוש במרחב החלל כחלק מרכזי מזירת הקרב המודרנית".

ואיך מייצרים את ההתאמות הללו?

"כל המגמות האלה דורשות בדיוק את מה שאנחנו יודעים לעשות, דוגמת מחשוב עוצמתי, קטן, חסכוני ואמין מאוד, שמסוגל לבצע עיבוד מידע מתקדם בזמן אמת ובתנאים קיצוניים. לכן אנחנו רואים הזדמנויות משמעותיות בתחומים כמו Edge AI, מחשבי משימה, מערכות אוטונומיות, חלל ומערכות הגנה מתקדמות. בעיניי הטכנולוגיה היא לא הסיפור, אלא היכולת של הארגון ללמוד ולהשתנות יחד עם הלקוחות שלו. אם נמשיך לעשות את זה, נמשיך להיות רלוונטיים גם בעוד עשרים שנה".

מה מייחד את העובדים של אייטק?

"יש אצלנו תחושת שייכות עמוקה, ובעיקר תחושת משמעות. בשנה האחרונה, תוך כדי המלחמה, הבנו שלפחות שבע מערכות שונות שפיתחנו השתתפו באופן פעיל בהגנה על מדינת ישראל ובמבצעים נוספים. פתאום מהנדס שעבד שנים על מערכת מחשוב רואה את העבודה שלו מגינה על הבית שלו, על המשפחה שלו ועל המדינה שלו. קשה לחשוב על תחושת משמעות גדולה מזו".

לאן אתה רוצה להוביל את אייטק בעשור הקרוב?