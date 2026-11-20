זה לא מראה נדיר: חנויות שמתחרות אחת בשנייה באותו ענף מתמקמות גם באותו איזור ומנסות לפתות, כל אחת בדרכה, את קהל הלקוחות הפוטנציאלי שלה. איפה שיש מנגו יהיו גם זארה או יוניקלו. איפה שיש אדידס תמיד תהיה נייקי. היכן שיוקם סניף של סטארבקס תמיד יקום לידו סניף של בית קפה מקומי או מתחרה עולמית.

סאטורן ומדיה מרקט אינן שונות מהדוגמאות הנ"ל. סאטורן אמנם נמצאת לרוב במרכז הערים, ומדיה מרקט נמצאת יותר בפאתי הערים, אבל באלכסנדרפלאץ בברלין, רק כביש לא רחב במיוחד מפריד בין שני סניפי ענק של הרשתות, כל אחד מהם פרוס על פני ארבע קומות, כל קומה 2,000 מ"ר, מגרש כדורגל שלם מלא בכל גאדג'ט אלקטרוני שאתם יכולים לחשוב עליו. ביחד יש לשתיהן כ-400 חנויות רק בגרמניה ומעל 1,000 ברחבי אירופה, רשת האלקטרוניקה הגדולה ביבשת.

גלריה מטה JD.com בבייג'ינג ( צילום: Mark Schiefelbein/AP )

יש רק הבדל אחד בין הדוגמאות הראשונות לבין סאטורן ומדיה מרקט: שתי האחרונות שייכות לאותה קבוצת אחזקות (סקונומי). בחודשים האחרונים החברה שינתה מעט את פניה ורואים יותר ויותר חנויות של סאטורן שהחליפו את זהותן למדיה מרקט. כעת הקונצרן הענק עובר לפאזה שונה לגמרי: בניגוד לתעשיית המכוניות לדוגמא, שעדיין עסוקה בקרבות בלימה מול הכלכלה החדשה, קונצרן האלקטרוניקה נמכר ישירות ותמורת 2.2 מיליארד אירו לבעלות סינית.

ההתרחבות הסינית לשוק האירופי

הקונה היא JD.com, אחת מענקיות המסחר האלקטרוני בסין. החברה שממוקמת בבייג'ינג והוקמה על ידי ריצ'רד ליו ב-1998, עברה לעסקים מקוונים ב-2004 וידועה בעיקר בפריסה לוגיסטית רחבה המבוססת על מחסנים אוטומטיים, רכבים אוטונומיים ורחפני שילוח המאפשרים לה לספק את רוב ההזמנות שלה בסין באותו יום, או תוך יום אחד בלבד.

ירידה משמעותית בביקוש בסין בגלל הכלכלה המקרטעת ומלחמות מחירים קשות מול פלטפורמות כמו עלי באבא, גרמו לראשי החברה להחליט על התרחבות לאירופה (החברה ניסתה כבר לקנות את ענקית האלקטרוניקה הבריטית "קאריס", אבל המכירה הוקפאה מסיבות פוליטיות).

מדיה מרקט וסאטורן העניקו לענק הסיני המקוון רשת של יותר מ-1,000 חנויות "אמיתיות" הפרושות על פני כל רחבי היבשת, עם שם מותג מוכר וקהל לקוחות מסור שקנה בשנה שעברה מוצרים ב-22 מיליארד אירו. לעומתה, סקונומי, חברת האם של סאטורן ומדיה מרקט, נתקלה בתחרות מאוד עזה במכירות המקוונות, בעיקר בגלל הפלטפרומות המאוד מיושנות שלה, ומודל מיושן של שטחי נדל"ן ענקיים וכוח עבודה עצום שגרם למתח הרווחים שלה לרדת.

הרבה סימני שאלה

הכלכלה הגרמנית אמורה לקבל השקעות חיצוניות בידיים פתוחות ומחבקות, אבל דווקא הרכישה הזו מעלה הרבה סימני שאלה. החברה הסינית מגיעה לאירופה כדי לברוח מהמלחמת הסחר המקוונת בסין, היא תביא לאירופה ידע מתקדם של טכנולוגיות ולוגיסטיקה, לאחר שניתוח השוק שלה הבהיר לה שנתח מכירות האונליין בגרמניה ואירופה לא מממש מספיק מהפוטנציאל שלו, בעיקר בהשוואה לסין. כלכלנים רבים בגרמניה חוששים כי זהות הקונה, ומערך החנויות העצום של שתי החברות באירופה, יביאו לסגירות רבות של סניפים ופיטורי ענק בקרב יותר מ-50 אלף העובדים.

מדיה מרקט ( צילום: MARTIN MEISSNER/AP )

הרשויות הרגולטוריות של האיחוד אישרו את המכירה לאחר שהצליחו לאשש את העובדה כי החברה הסינית לא נהנתה מסובסידיות ממשלתיות נרחבות מדי כדי לבצע את הרכישה, אבל האישור הזה נתקל בהסתייגויות רבות במדינות האיחוד. קודם כל, מדובר בהמשך המגמה של ירידה בנתח השוק של חברות גרמניות בסין לעומת נגיסה מתמשכת של השוק הסיני באירופה, וכן מגמה של רכישות גדולות של חברות אירופיות על ידי חברות סיניות, כמו הרכישה של קוקה, חברה שמייצרת רובוטים תעשייתים, מכירה שזכתה לביקורות גדולות בגלל האופי הרגיש של תוכן המוצר.

אבל יש שאלות נוספות: האם ענקית המסחר הסינית ביצעה את ההשקעה הזו כדי להמשיך למכור מוצרים יקרים המיוצרים בגרמניה ובמערב, או שהיא תציף את החנויות במכשירים זולים משמעותית המיוצרים בסין, האם סאטורן ומדיה מרקט יאבדו את אמון קהל הלקוחות הנאמן שלהם בגלל זהות הרוכש, ובעיקר בגלל החשש ממה שהרוכש החדש יכול לעשות עם מסד הנתונים העצום על הלקוחות שהוא יקבל?

"מדיה מרקט ניסתה לבצע כניסה לשוק הסיני ב-2010 והתקפלה אחרי שלוש שנים", אומר יונאס שופמן, יועץ בחברת השקעות גרמנית. "אם חברה גרמנית הייתה מנסה לקנות את JD.com זה לעולם לא היה עובר. פה, הסינים איימו על האיחוד האירופי שיהיו השלכות אם האיחוד ידחה את הרכישה. זה מאזן הכוחות והוא מסוכן".

בשנה שעברה החברה הסינית מכרה נדל"ן בשווי 187 מיליארד דולר, ובעיקר מרכזי לוגיסטיקה גדולים בבריטניה, גרמניה, צרפת, הולנד, פולין. הכיוון ברור. סאטורן ומדיה מרקט ייעלמו. במציאות של מכירות מקוונות, אין כבר מקום למפלצות נדל"ן עם עשרות אלפי עובדים. מדובר במכירה שהיא סמל דמוגרפי ודורי.