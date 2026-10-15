במחלקת השיקום בבית החולים שיבא שוכב רועי אבן-טוב, בן 56, נשוי ואב לשניים, מחובר למערכות הזנה ותמיכה. לצידו, 24 שעות ביממה, בני משפחה וחברים שסועדים אותו כבר שבעה חודשים.

רועי, במאי ואיש קריאייטיב מוערך, הוא גם אופנוען מקצועי בכושר שיא. "אדם עם חושים מחודדים מאוד", מעיד חברו איתי כ"ץ, "שמעולם לא היה מעורב בתאונה". עד חודש פברואר השנה, כשניסה לחצות את רחוב בן יהודה בתל אביב כהולך רגל, באור יום מלא. "הוא ירד מהמדרכה לכביש דרך שביל האופניים, במקום חשוף שבו אין מכוניות חונות, כי מדובר בנתיב תחבורה ציבורית". מצלמות האבטחה באזור הראו כי הוא המתין במקום ולא התפרץ לכביש.

גלריה שליח וולט. תלונות רבות על נהיגה פרועה ( צילום: Shutterstock )

שליח על אופנוע עם ארגז של וולט, נסע בנתיב תחבורה ציבורית, התנגש ברועי בעוצמה והעיף אותו באוויר. אבן-טוב הוטח בכביש, וכתוצאה מהנפילה על הראש, נגרם לו דימום מוחי. אחרי פינוי לטיפול נמרץ, הוא אושפז במשך כמה חודשים בבית החולים איכילוב, מורדם ומונשם בסכנת חיים. רק לפני כחודשיים, כשמצבו התייצב אף שטרם הצליח לנשום עצמאית, הועבר לשיקום ראש בשיבא.

חוקרי המשטרה גבו עדות מהשליח בן ה-18 מיד אחרי התאונה. רישיונו נשלל לחודשיים, אך מכיוון שהנפגע אינו מסוגל להעיד עקב מצבו הקשה, נקלעה החקירה למבוי סתום. לחבריו הקרובים של אבן-טוב ברור שהפוגע נהג ברשלנות. "אני משוכנע שהוא היה עסוק בטלפון, אחרת אין שום סיבה שלא יבחין בהולך רגל שמנסה לחצות כביש באור יום מלא, בקטע כביש עם שדה ראייה מלא", אומר כ״ץ.

"החברה התנערה מבחינתי", אומר כ"ץ. "טענו שאולי השליח היה בהפסקה מהעבודה, או נסע עם קופסה של וולט כשהוא לא בתפקיד. הם לא נענו לבקשה לבדוק את לוג הנסיעות שלו, שהיה מאפשר לוודא שהוא אמנם היה בדרכו למסור שליחות, ובגדול אמרו שהם נורא מצטערים אבל אין מה לעשות למעט לפנות למשטרה". השליח הפוגע לא יצר קשר עם המשפחה מעולם, הוא מציין, וכך גם וולט.

רועי אבן טוב. "וולט התנערה" ( צילום: באדיבות המשפחה )

"רועי הוא המפרנס העיקרי ואב במשרה מלאה", אומרת אחותו, לי קדוש. "בפברואר החיים של כולנו נעצרו כדי לטפל בו ובמשפחתו, תוך כדי המלחמה באיראן ואחריה. פעולות פשוטות של וולט היו יכולות לעזור כאן – כמו למסור את מהירותו של האופנוען, את השיחות שיצאו ממכשיר הטלפון שלו ואת הכתובת האחרונה של השליחות שיצא ממנה".

"כמעט כל שבוע אני נדרס"

"כמעט כל שבוע אני כמעט נדרס בעצמי. כל תל אביבי מכיר את זה – שליחי וולט דוהרים בפראות", מוסיף כ"ץ. "כשדיברתי עם בעלי חנויות בזירה, הם שאלו מיד אם זה קרה על המדרכה, כי לזה הם רגילים. אני לא מצליח להבין מדוע שני הגופים שאמורים לשמור על הולכי הרגל – משטרת ישראל ועיריית תל אביב-יפו – לא פועלים יותר נגד השליחים האלה. צריך להגביר את האכיפה, שתשמור עלינו, על הילדים שלנו ועל קשישים שפוחדים לצאת מהבניין מחשש להידרס".

התחושה שהמרחב הציבורי הפך לשדה קרב בחסות שליחי וולט מוצאת ביטוי רחב ברשתות החברתיות ובסקרים. "כמעט נדרסתי עכשיו ע״י שליח וולט שטס על אופנים חשמליות בעת שחציתי במעבר חצייה בירוק (פספס אותי בס״מ) מתי מעיפים את החברה העבריינית הזאת מחיינו?", כתבה ג׳ לפני כשבועיים בפייסבוק והציעה לעוקביה לתעד בצילום את התנהגות השליחים. "גם אני כמעט נדרסתי", הגיב גולש ואחר צרף תמונה של אופנוע על המדרכה וכתב: "שליח של וולט כמעט דרס אותי... ניסיתי לזכור את המספר אבל החכם שם מדבקה לכסות את המספר".

מנתונים שמסרה לשומרים הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב״ד), עולה כי כל חודש מגיעים למוקד 100 של המשטרה כ-40 דיווחים שבהם מזהים האזרחים את שליחי וולט כגורם מסכן חיים.

פוסט בפייסבוק נגד וולט ( צילום: מתוך הרשתות )

הדיווחים למשטרה מעידים על היקף התופעה: באור עקיבא דווח שליח וולט ש"טס על המדרכה נגד כיוון התנועה", בכפר סבא על רוכב אופניים של החברה שמשתולל בין רכבים ללא לוחית רישוי, ובראשון לציון על שליח שכמעט פגע בהולכת רגל ובילדה במעבר חצייה.

ברלב"ד מדווחים על עלייה מתמדת בדיווחי אזרחים על נהיגה מסכנת חיים של שליחי וולט שלוש השנים האחרונות. בעקבות זאת דרש יו"ר הרשות, מוטי אדרעי, ממנכ״ל החברה להציג בתוך חודש תוכנית פעולה נגד רכיבה פרועה של השליחים שלה, אחרת תפנה הרלב״ד להליכים משפטיים.

התשובה של וולט, שמתפרסמת כאן לראשונה, הייתה מלאכת מחשבת של התחמקות מאחריות, "בטיחות משתמשי הדרך ניצבת באופן עקבי במרכז תשומת הלב של וולט ומהווה עבור החברה נושא בעל חשיבות עליונה", כתב סמנכ"ל אופרציה בוולט ישראל, והבהיר כיצד החברה רואה את מקומה בשרשרת האחריות: "כגורם המפעיל פלטפורמה טכנולוגית המחברת בין צרכנים, בתי עסק ושליחים, וולט רואה חשיבות בקידום סביבת פעילות בטוחה ואחראית לכלל המשתמשים במערכת ובמרחב".

התעקשותה של וולט להגדיר עצמה רק כ"פלטפורמה טכנולוגית" נתקלה בתגובה חריפה של יו"ר הרלב"ד: "וולט היא הגורם המארגן, המנהל והמתמרץ את פעילות השליחים במסגרת הפלטפורמה, קובעת את מנגנוני ההפעלה, ההקצאה והתמרוץ, ונהנית כלכלית מן הפעילות המתבצעת באמצעותה... מוטלת עליה אחריות לנקוט אמצעים אפקטיביים לצמצום המפגעים והסיכונים הנוצרים עקב פעילות זו במרחב הציבורי". בשיחה עם שומרים מבטיח גלעד (גילי) כהן מנכ"ל הרלב"ד, כי אין כוונה לוותר לחברה. "אנחנו רוצים תוצאות תוך 30 יום, שיבואו עם הצעה שאפשר ליישם, עם מדדים ויעדים. יציגו לנו אותה, נאשר להם אותה ושיצאו לדרך עם ליווי שלנו ומעקב שהדברים אכן מתבצעים".

דרישות הרלב"ד כוללות הדרכות נהיגה, בדיקת תקינות, רישיונות וביטוחים, ואימות כשירות בתיאוריה. ברלב״ד דורשים גם שיתוף בתלונות שמתקבלות בחברה, בחינת מנגנון התמריצים לשליחים - הגורם העיקרי לנהיגה מהירה ולא זהירה, והתקנה באפליקציה של השליחים "גידור וירטואלי" שייסמן מדרכות ואזורים עם הולכי רגל, שהכניסה אליהם אסורה ובמקרה של הפרה תינתן אינדיקציה על כך לחברה.

"אם לא נקבל תוכנית רצינית נשקול פניה לערכאות משפטיות כדי להסביר להם למה יש בינם לבין השליחים יחסי עובד-מעביד ואחריות שילוחית, עם מנגנונים שקיימים בחברות אחרות כמו קצין בטיחות", אומר כהן.

בוולט מבטיחים הדרכות נהיגה זהירה – השליחים מעולם לא הוזמנו

באתר של וולט מתהדרים בתוכנית בטיחות שהשיקה החברה שכוללת "מערך שלם של אבני יסוד, פעולות יזומות ותכנים הסברתיים ואכיפתיים שיפגשו את השליח". באתר גם מפורטים הצעדים שנקטה החברה: הצהרת השליח על תקינות כלי הרכב, התחייבות לנהוג בבטיחות ולציית לחוק, והסעיף הכי בולט: "השליח יעבור מספר הדרכות נהיגה זהירה, שבמהלכן ייבחן על הידע שלו", בהמשך נכתב כי השליח "יקבל תזכורות והדרכות עונתיות בתחום הבטיחות".

"מעולם לא הזמינו אותי להדרכה, הלוואי שהיו", אומר לשומרים מ׳, שליח ותיק. "הם כותבים באפליקציה 'סעו בזהירות', אבל התמריץ הוא לנסוע מהר – יותר משלוחים זה יותר כסף, ככה פשוט".

מ׳ מסביר כי ההצטרפות נעשית באפליקציה כנגד העלאת מסמכים, אך ללא פיקוח בהמשך: "אין להם יכולת לדעת אם אני בשלילה או שחידשתי את הביטוח, רק מה שהצהרתי בהתחלה. אף אחד לא מתקשר לשאול אם חידשתי ביטוח והם לא אוכפים את זה. למעשה כשאני עולה על משלוח אין אף אחד מושג אם אני זה שמבצע את השליחות או שנתתי את הפרטים שלי לאדם אחר שרוצה לעשות כסף מהיר״ .

פוסט בפייסבוק להשכרת חשבון וולט ( צילום: מתוך הרשתות )

ברשת פורח שוק שחור של מכירה והשכרה של חשבונות וולט. בקבוצות פייסבוק ייעודיות לשליחים מתפרסמות מודעות כמו: ״מישהו צריך קוד הצטרפות? לפנות בפרטי״, ״משכיר משתמש ב-5,000 לחודש בבאר שבע״, או ״מחפש להשכיר חשבון במרכז״. א׳, שליח במרכז, אומר כי מדובר בנוהג נפוץ: "אתה נותן את הטלפון או הסים שלך לכמה שעות כדי שמישהו אחר יעבוד. זה לא מעניין אף אחד ואף אחד לא בודק מי באמת נמצא על הכלי".

עדותו של א' ממחישה את חוסר הפיקוח: הוא חייל בסדיר ללא אישור עבודה מהצבא, שנוטל במודע סיכון להישאר ללא ביטוח תאונות עבודה במקרה של פציעה. כל הקשר עם החברה נעשה בדיגיטל, הוא לא שוחח עם איש וכמו שהעיד מ׳ לפניו, מעולם גם לא הוצעה לו הדרכה בנושא נהיגה זהירה. פגשנו את א׳ ברחוב בגבעתיים, רוכב על כלי חשמלי זעיר כשלוחית הרישוי שלו מכוסה בכוונה. "תל אביב מרושתת במצלמות ויש פקחים, לכן אני רוכב בעיקר על המדרכות כדי לא להיתפס", הוא מודה.

לא רק וולט: גם המדינה מתקשה לאכוף את החוק

הדרישה מוולט לקחת אחריות על השליחים מובנת, אבל מה חלקה של המדינה בנושא, היכן רשויות האכיפה בישראל, משרד התחבורה והרשויות המקומיות? לא צריך להיות מומחה כדי להבחין כי קיימת אכיפה מועטה למדי בכבישים וברחובות הערים (ראו דוח מבקר המדינה וכתבה באתר שומרים). על פי נתוני הרלב״ד, השנה נרשם זינוק דרמטי במספר ההרוגים בתאונות שבהן מעורבים קורקינטים ואופניים חשמליים - 25 הרוגים, עליה של 75% משנה שעברה.

למרות הנתונים, המשטרה לא הכריזה על הנושא כיעד בעדיפות עליונה ולפי נתוני אור ירוק הרשויות המקומיות, שקיבלו סמכויות אכיפה, לא נכנסו לוואקום וכמעט שלא מבצעות את תפקידן.

בתל אביב נרשמו פי שניים דוחות יותר מכל הערים ביחד: 55,834 דוחות נרשמו לרוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים בתל אביב בשנת 2025, מה שהכניס לקופת העירייה כ-30 מיליון שקלים. במקום השני אשקלון, עם כ-4,000 דוחות סך הכל, ראשל״צ עם 3,314 במקום השלישי. הנתון הכי מקומם מגיע מהעיר הגדולה בישראל, ירושלים, שם נרשמו בשנת 2025 0 דוחות. בירושלים הודו בפני עמותת אור ירוק כי למרות הכשרת כ-50 פקחים, אין אכיפה נגד כלים חשמליים.

ברלב"ד מציינים כי המשטרה כמעט הכפילה השנה את מבצעי האכיפה נגד כלים זעירים, כולל מבצעים ממוקדים נגד שליחים, אך מודים כי נדרשים עוד שוטרים ואמצעי אכיפה. כדי לתת מענה, בין היתר, גם לפערים הללו, אושרה השנה תוכנית לאומית למאבק בתאונות, בתקציב שנתי של 350 מיליון שקלים, שתכלול פעולות בתחומי חינוך, הסברה, אכיפה, מערכות בטיחות ועוד.

במקביל לתכנית הלאומית, תחל בקרוב תוכנית "עיר בטוחה" בתקציב של 120 מיליון שקל שתתמקד ב-13 הערים המסוכנות ביותר – ובהן ירושלים, תל אביב, חיפה, רמת גן, חולון, לוד, כפר סבא, נוף הגליל, נס ציונה, רהט, נצרת, טייבה ובאקה אל-גרבייה. התוכנית מצויה כעת בשלבי מיפוי ראשוניים.

מוולט נמסר כי היא "נוקטת בפעולות רבות להבטחת בטיחות כלל משתמשי הדרך. הטענה שהחברה מתנערת מאחריות חוטאת למציאות ומתעלמת מצעדים בהם וולט נוקטת: אימות זהות ובדיקת רישיונות לכלי הרכב הרלוונטיים בהצטרפות השליחים לפעילות, הדרכות בטיחות באמצעות תכנים מקוונים, מספרי זיהוי על תיקי המשלוחים ואיסור על העברת חשבונות לאחרים. וולט פתחה ערוץ וואסטאפ לפניות הציבור בנושא נהיגה לא בטוחה ומשקיעה תקציבי עתק בפרסומו.

"פניות הציבור נבדקות ביסודיות על ידי צוות ייעודי, ובמקרים מתאימים מופסקת ההתקשרות עם שליחים. הטענה שוולט מתמרצת נהיגה מסוכנת עומדת בסתירה מוחלטת לאופן פעולת הפלטפורמה. אין דירוג שליחים לפי מכירות, אין הקצאת הצעות משלוח על בסיס מכירות ואין סנקציות בשל משך ביצוע משלוח. אין משלוח שמצדיק סיכון של משתמשי הדרך.

מצער שהתכתבות ראשונית הודלפה לתקשורת במקום להתנהל מקצועית – בטיחות בדרכים אינה מנוהלת בכותרות. וולט ביקשה לקיים פגישת עבודה עם הרלב״ד כדי לקדם פתרונות מעשיים, להיעזר בידע ובכלים המקצועיים של הרשות ומצפה שהרשות תיענה לכך. נתוני הדיווחים למוקד המשטרה שעליהם מבוססת פנייתכם לא הועברו לחברה לבדיקה. וולט מביע צער עמוק על פציעתו של רועי אבן טוב ומחזקת את משפחתו. מבדיקתנו עולה כי השליח לא ביצע משלוח בעת התאונה, אך בעקבות נסיבותיה ההתקשרות עמו הופסקה והמשפחה עודכנה. החברה משתפת פעולה עם המשטרה".

מערכת שומרים ביקשה מוולט רשימה של מספר ההדרכות וההכשרות שבוצעו, תאריכים, מספר השליחים שהשתתפו בהם, שמות המדריכים, המרצים והנושאים שעלו בהדרכות וכן כמה תלונות התקבלו השנה בחברה על נהיגה של שליחי החברה ואילו צעדים ננקטו נגד השליחים שהוזכרו בתלונות - אולם שאלות אלה לא נענו.

מהמשטרה נמסר כי התאונה של רועי אבן-טוב נמצאת בחקירה.