בשיתוף FLY CARD

נובמבר כבר כאן, ואיתו הפיד שלנו הופך לקטלוג ענק של אינספור מוצרים. מבלאק פריידי ב-27.11, ועד סייבר מאנדיי ב-30.11. ההנחות, המבצעים והדילים מגיעים מכל כיוון: באינסטגרם, בוואטסאפ, במייל ובכל אתר שנכנסים אליו. קל מאוד להיסחף, להעמיס על העגלה בלי חשבון, ולגלות רק בסוף החודש חשבון עו"ש מנופח ותחושה שקנינו המון, אבל לא באמת חסכנו.

החדשות הטובות הן שאפשר לצאת מהחגיגה הזאת עם יתרון, ואפילו קרובים בהרבה לחפשה הבאה. שימו לב שפעמים רבות, רשתות גדולות נוטות להעלות את המחירים לפני חגי הקניות השונים, כך שה"מבצע" על המוצר שרציתם אינו אמיתי, וזו אינה הנחה משמעותית בזכות ימי הקניות של חודש נובמבר. שלושת הטיפים הבאים יעזרו לכם לעבור את החודש בצורה החכמה ביותר, בראש שקט - ולהרוויח על הדרך טיסה במתנה.

גלריה עוזרי הבינה המלאכותית יכולים לעשות את העבודה השחורה בשבילכם ( הדמיית AI )





טיפ 1: לבדוק מחירים עם הצ'אט

שחררו את קבצי האקסל ואת טבלאות ההשוואה. אין סיבה להמשיך לבלות ערבים שלמים בהשוואת מחירים בעשרות לשוניות. עוזרי הבינה המלאכותית יכולים לעשות את העבודה השחורה בשבילכם: להשוות בין דגמים ומפרטים, לבדוק אם המבצע באמת שווה את המחיר, ולהסביר מה ההבדל בין מוצר ב-800 שקל למוצר ב-1,500.

אפשר לבקש מהצ'אט לסנן את הרעש ולהציע את האפשרויות שמתאימות לתקציב ולצרכים שלכם. טיפ קטן: ספרו לצ'אט מה אתם צריכים ומה התקרה שלכם, ובקשו ממנו להתריע כשמשהו נראה כמו "מבצע" שהוא בעצם מחיר רגיל בהסוואה.

טיפ 2: להקפיד על תכנון מוקדם

הקנייה החכמה ביותר היא זו שתוכננה מראש, מבלי להתפתות להבטחות של דברים שאנחנו לא צריכים. לפני שנכנסים להתרגשות של מעמד הרכישה, כדאי לרכז רשימה ברורה של מה באמת צריך ומה חשבתם לקנות ממילא בחודשים הקרובים. כדאי להתמקד במה שאנחנו בוודאות זקוקים לו - כמו מתנות לחגים, ציוד לבית שהתקלקל או התבלה, החלפת מכשיר ישן, או לסמן את תאריכי החופשה הבאה.

קבעו תקציב כולל להוצאות החודש ושימו לב שאתם מצליחים להיצמד אליו. עקבו אחרי המחיר של המוצרים שברשימה כבר היום, כדי לדעת מה המחיר האמיתי ומתי ההנחה היא אכן הנחה. אם משהו לא ברשימה, תנו לו 24 שעות של מחשבה. אם עדיין רוצים אותו מחר, אולי הוא באמת שווה. ברוב המקרים ההתלהבות תתפוגג והכסף יישאר אצלכם.

טיפ 3: לוודא שכרטיס האשראי שלכם באמת עובד בשבילכם

חודש הקניות הוא גם ההזדמנות לוודא שכל שקל שאתם מוציאים מחזיר לכם משהו. לפני שמשלמים, בדקו איזה כרטיס אשראי מעניק את ההטבות הטובות ביותר. צבירת נקודות או מיילים, החזר כספי, הנחות בקניות אונליין וביטוח רכישות. כרטיס שמתאים לדפוסי ההוצאה שלכם יכול להפוך קניות שממילא תבצעו לנקודות שמצטברות לטיסה או לחופשה.

למשל, כרטיס FLY CARD החדש של אל על עם ישראכרט, מסייע למקסם את ההוצאה הקיימת, והרכישה מייצרת ערך בעולם הטיסות: צבירת נקודות במועדון הנוסע המתמיד של אל על, מימושים לטיסות, והטבות סביב חוויית הטיסה. גם הרכישות בחו"ל צוברות נקודות. בנוסף, למצטרפים בחודשים נובמבר- דצמבר ישנה הטבת הצטרפות בלעדית של כרטיס טיסה במתנה למגוון יעדים באירופה. חשוב לציין כי גם לקוחות קיימים שעוברים לכרטיס החדש זכאים להטבה. כדאי גם לבדוק שאתם צוברים נקודות להטבות גם על עסקאות בחו"ל, שבהן נעשות לא מעט מקניות יום הרווקים. כרטיס נכון הוא ההבדל בין הוצאה שנעלמת להוצאה שחוזרת אליכם בצורה של חופשה.

כרטיס טיסה במתנה ( צילום: שי פרנקו )





אז רגע לפני שאתם פותחים את חמ"ל הקניות – אל תשכחו את 3 הטיפים שיעזרו לכם לוודא שהמבצע משתלם לכם במיוחד. עם קצת עזרה מהצ'אט, תכנון מוקדם ותשומת לב לשינויי מחיר, וכרטיס אשראי שעובד בשבילכם, אפשר להפוך את שיגעון המבצעים להזדמנות אמיתית. כך, נשים לב לקנות רק את מה שצריך, לשלם פחות, ולצבור בדרך נקודות שיעלו אתכם על מטוס בדרך אל ההרפתקאה הבאה.

קנו חכם, תכננו קדימה, ותיהנו מהחופשה הבאה, שתהיה כמעט על חשבון הבית.

למצטרפים חדשים כמפורט בתקנון המבצע באתר אל על עד 31.12.26. כפוף לרכישות בסך 10,000 ₪ עד 31.03.27. כפוף לתשלום מיסים, אגרות ותוספות על הכרטיס ולתנאי המבצע. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע”מ ו/או פרימיום אקספרס בע”מ ו/או ישראכרט מימון בע”מ. אי־עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצל”פ. בכפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון FLY CARD ישראכרט