ב-21 באוגוסט השנה נפתח לנוסעים המקטע הראשון של הקו הירוק של הרכבת הקלה בירושלים, כ-7 קילומטרים ו-13 תחנות בין מלחה, דרך גבעת רם וקריית הממשלה, ועד אזור התחנה המרכזית. זהו קו הרכבת הקלה השני שנחנך בעיר, 15 שנה אחרי הקו האדום. עם פתיחתו חוזרת השאלה שמלווה כל פרויקט תחבורה עתיר תקציב: כמה שווה לגור ליד תחנה של קו הסעת המונים?

בדיקה מיוחדת שנערכה עבור ynet מגלה כי שוק הדיור בבירה מתמחר את תוואי הרכבת עוד לפני הנסיעה הראשונה ומצאה פערים של מעל 10% לטובת דירות ישנות המצויות על התוואי, גם בשכונות שבהן המסילה טרם נבנתה. ההסבר לכך נעוץ בזכויות הבנייה שמלוות את צירי התנועה.

גלריה רכבת קלה ירושלים ( צילום: shutterstock )

הבדיקה, שנערכה על ידי חברת מאגמה שיווק נדל"ן יחד עם הכלכלן ושמאי המקרקעין אורן אילוז, התבססה על דיווחי עסקאות של רשות המיסים בשנים 2025-2026, במדגם של 48 עסקאות בשש שכונות בירושלים: קריית יובל, קריית מנחם, הקטמונים, ארנונה מזרח, תלפיות ופסגת זאב. המחירים הם של עסקאות בפועל, בדירות שאינן זהות בגודלן ובהצמדותיהן.

הבדיקה השוותה 48 עסקאות של דירות מאותו סוג בלבד. בכל שכונה הועמדה דירה חדשה על ציר הרכבת מול דירה חדשה הממוקמת בתוך השכונה ורחוק מהתחנה, ובנפרד דירה ישנה על הציר מול דירה ישנה בתוך השכונה (דירות 3 חדרים ודירות 4 חדרים). בנוסף, תומחרה כל הצמדה בנפרד ונוספה לשטח הדירה: מרפסת נספרת כמחצית משטחה, חניה מקורה כ-3 מ"ר, מחסן כ-2 מ"ר. רק אחר כך חושב המחיר למ"ר. כך מבודד המשתנה היחיד שנבדק, המיקום ביחס למסילה.

הפרמיה מתרכזת בדירות המשפחתיות

מהממצאים עולה כי בסך הכול המחיר הממוצע של דירות 3 חדרים חדשות בתוך השכונות שנבדקו עומד על 2.67 מיליון שקל, לעומת מחיר ממוצע של 2.87 מיליון שקל על ציר הרכבת – פער של כ-95 אלף שקל בממוצע (3.5%).

כך, בשכונת קריית יובל הפער בין דירות על ציר הרכבת לבין דירות בתוך השכונה עומד על כ-123 אלף שקל. זאת משום שבעוד שמחיר דירת 3 חדרים בשכונה עומד על 2.49 מיליון שקל, המחיר של דירה על ציר הרכבת כבר מטפס ב-4.9% לסכום של 2.68 מיליון שקל.

בשכונת פסגת זאב הפער נמוך יותר – כ-92 אלף שקל (3.9%) – מסכום של 2.34 מיליון שקל במרכז השכונה ל-2.52 מיליון שקל על ציר הרכבת. בשכונת תלפיות מחיר דירה בתוך השכונה עומד על 3.05 מיליון שקל, לעומת סכום של 3.28 מיליון שקל על ציר הרכבת – פער של 3.7% (כ-113 אלף שקל). בקטמונים הפער הוא כ-93 אלף שקל (3.5%) – מ-2.62 מיליון שקל בתוך השכונה ל-2.85 מיליון שקל על ציר הרכבת.

בשכונת ארנונה מזרח המחיר בתוך השכונה עומד על 3.19 מיליון שקל, לעומת מחיר של 3.38 מיליון שקל על ציר הרכבת – פער של כ-112 אלף שקל (3.5%). ואילו בשכונת קריית מנחם דירה עולה בממוצע 2.36 מיליון שקל בתוך השכונה, לעומת מחיר של 2.52 מיליון שקל על ציר הרכבת – פער של כ-37 אלף שקל (1.6%).

ומה לגבי דירות 4 חדרים חדשות? בסך הכול המחיר הממוצע בתוך השכונות עומד על 3.48 מיליון שקל, לעומת סכום של 3.754 מיליון שקל על ציר הרכבת – פער של כ-161 אלף שקל (4.6%).

מחלוקה לשכונות עולה כי בשכונת קטמונים, מחיר דירת 4 חדרים בתוך השכונה עומד על 3.41 מיליון שקל, לעומת סכום של 3.72 מיליון שקל על הציר – פער של כ-206 אלף שקל (6%). בתלפיות דירת 4 חדרים בתוך השכונה עולה 3.92 מיליון שקל לעומת 4.25 מיליון שקל על ציר הרכבת – פער גם כן גבוה של כ-213 אלף שקל (5.4%).

בפסגת זאב עולה דירה בשכונה 2.95 מיליון שקל לעומת תמחר על 3.18 מיליון שקל על הציר – פער של כ-145 אלף שקל (4.9%). בקריית יובל הפער הוא כ-136 אלף שקל (4.1%) – 3.55 מיליון שקל לדירת 4 חדרים על הציר לעומת סכום של 3.28 מיליון שקל בתוך השכונה.

בשכונת ארנונה מזרח מחיר דירה עומד על 4.15 מיליון שקל לעומת המחיר על הציר – 4.42 מיליון שקל. כאן מדובר בפער של כ-154 אלף שקל (3.7%). ואילו בשכונת קריית מנחם מחיר דירת 4 חדרים בתוך השכונה עומד על 3.18 מיליון שקל, לעומת מחיר דירה על ציר הרכבת שמגיע לסכום של 3.39 מיליון שקל – פער של כ-116 אלף שקל (3.6%).

נראה כי הפרמיה מתרכזת בדירות המשפחתיות: הפער החד ביותר נרשם, כאמור, בקטמונים. דירת 4 חדרים חדשה על ציר בר יוחאי, סמוך לתחנת גוננים של הקו הירוק שנפתחה באוגוסט, יקרה ב-6% מדירה חדשה מקבילה בתוך השכונה, פער של כ-206 אלף שקל. בתלפיות הפער בדירות 4 חדרים דומה, 5.4% שהם כ-213 אלף שקל.

זה חלק מדפוס רחב יותר. בפרויקטים החדשים על ציר הרכבת נרשם פער עקבי לטובת הציר בכל שש השכונות, אך עוצמתו תלויה בגודל הדירה. בדירות 3 חדרים הפער עומד על 3.5% בממוצע, כ-95 אלף שקל לדירה. בדירות 4 חדרים הוא מטפס ל-4.6%, כ-161 אלף שקל. הדפוס חוזר בחמש מתוך שש השכונות שנבדקו.

המשמעות היא שהקרבה למסילה מתומחרת דווקא אצל הקהל שקונה דירות המוגדרות למשפחות. רוכש דירת 3 חדרים על הציר משלם על הנגישות פחות מ-100 אלף שקל. רוכש דירת 4 חדרים משלם עליה מעל 160 אלף, ובקטמונים ובתלפיות מעל 200 אלף שקל.

בדירות הישנות התמונה משתנה

ומה לגבי הדירות הישנות? הפער כפול. למעשה, התמונה משתנה לחלוטין כשעוברים לדירות יד שנייה, שם הפער בין ציר הרכבת לפנים השכונה עומד על 9.4% בממוצע, כ-202 אלף שקל לדירה, יותר מכפול מהפער בדירות החדשות. הדפוס חוזר בכל שש השכונות בלי יוצא מן הכלל. בסך הכול, הפער בקרב דירות 3 חדרים ישנות עומד על כ-209 אלף שקל (10.8%), שכן בתוך השכונה המחיר הממוצע עומד על 1.97 מיליון שקל, ואילו על ציר הרכבת 2.12 מיליון שקל.

כך, בשכונת קריית מנחם דירת 3 חדרים ישנה בתוך השכונה עולה 1.62 מיליון שקל, לעומת סכום של 1.78 מיליון שקל על ציר הרכבת – פער של כ-219 אלף שקל (13.5%). בקטמונים דירת כזאת עולה 1.78 מיליון שקל לעומת 1.95 מיליון שקל על הציר – פער של כ-233 אלף שקל (13.1%). בתלפיות המחיר בשכונה עומד על 2.31 מיליון שקל לעומת 2.48 מיליון שקל על הציר – פער של כ-243 אלף שקל (10.5%).

בשכונת קריית יובל מחיר דירת 3 חדרים ישנה בתוך השכונה עומד על סכום של 1.74 מיליון שקל לעומת 1.89 מיליון שקל על ציר הרכבת – פער של כ-179 אלף שקל (10.3%). בארנונה מזרח הפער הוא כ-212 אלף שקל (8.9%) – מסכום של 2.38 מיליון שקל בשכונה ל-2.52 מיליון שקל על הציר; ובפסגת זאב הפער כ-168 אלף שקל (8.5%) – במקום 1.98 מיליון שקל בשכונה, 2.12 מיליון שקל על הציר.

לגבי דירות 4 חדרים, הפער הממוצע עומד על כ-195 אלף שקל (7.9%), שכן בתוך השכונה המחיר הממוצע 2.46 מיליון שקל ועל הציר 2.66 מיליון שקל. מחלוקה לשכונות עולה כי בשכונת ארנונה מזרח הפער הוא כ-269 אלף שקל (9.2%) - 3.12 מיליון שקל על הציר לעומת 2.92 מיליון שקל בתוך השכונה. בקריית מנחם הפער הוא כ-183 אלף שקל (8.8%) -2.29 מיליון שקל על הציר לעומת 2.08 מיליון שקל בשכונה.

בקטמונים הפער עומד על כ-191 אלף שקל (8.6%) - 2.48 מיליון שקל על ציר הרכבת לעומת 2.23 מיליון בתוך השכונה; בפסגת זאב הפער הוא כ-170 אלף שקל (7.1%) - 2.58 מיליון שקל לעומת 2.41 מיליון שקל; בקריית יובל הפער כ-155 אלף שקל (7%) - 2.42 מיליון שקל על ציר הרכבת לעומת 2.21 מיליון שקל בתוך השכונה; ובתלפיות הפער כ-200 אלף שקל (6.9%) - 3.08 מיליון שקל על הציר לעומת 2.88 מיליון שקל בתוך השכונה.

ההסבר נעוץ בזכויות הבנייה. דירה ישנה על ציר הרכבת אינה נסחרת רק לפי מה שיש בה היום אלא לפי מה שאפשר לבנות במקומה. הצירים מקבלים תוספת זכויות, והשוק מתמחר את פוטנציאל ההתחדשות. דירה חדשה על אותו ציר כבר מימשה את הזכויות האלה, ולכן מה שנשאר בה הוא ההפרש התחבורתי הנקי. זאת גם הסיבה לכך שהפער נרשם בשכונות שבהן המסילה עדיין לא נבנתה. בארנונה מזרח ובתלפיות, שממתינות לקו הכחול ולקו התכלת, הפער בדירות הישנות עומד על 9.1% ו-8.7%. הרוכשים שם אינם קונים נסיעה, אלא אופק תכנוני.

פוטנציאל השבחה

זוהר שריקי, שותף ומנהל מרחב ירושלים בחברת מאגמה שיווק נדל"ן שביצע את הבדיקה, מסביר כי "בדירות החדשות התמונה לא אחידה. בדירות 3 חדרים הפער בין הציר לפנים השכונה הוא כ-3.5%, ובדירות 4 חדרים הוא מטפס ל-4.5% ויותר. בקטמונים ובתלפיות דירת 4 חדרים על הציר יקרה ביותר מ-200 אלף שקל מדירה חדשה מקבילה בפנים השכונה".

צילום: ליאנה ברנסקי

שריקי מוסיף כי הקהל שמתמחר את הנגישות הכי גבוה הוא קהל המשפחות שמחשבות נסיעה יומיומית לעבודה ולבתי הספר. "בדירות הישנות הפער כפול, וזה כבר סיפור אחר", הוא אומר. "על תוואי הרכבת השאלה אינה ישן מול חדש. הציר מגיע עם תוספת זכויות בנייה, וגם נכס שטרם נבנה עליו נושא פוטנציאל השבחה שאין לו מקבילה בפנים השכונה".

"במשך שנים השיקול הראשון של רוכש דירה בירושלים היה נוף וכיווני אוויר. היום הקרבה לתחנה נכנסה לרשימה הקצרה, והיא מה שמחבר שכונות שנתפסו כמרוחקות אל מרכז העיר"

לדבריו, "הרוכש דירה בשיכון ישן על הציר לא קונה את הדירה שהוא רואה, הוא קונה את מה שיעמוד שם. במשך שנים השיקול הראשון של רוכש דירה בירושלים היה נוף וכיווני אוויר. היום הקרבה לתחנה נכנסה לרשימה הקצרה, והיא מה שמחבר שכונות שנתפסו כמרוחקות אל מרכז העיר. זה משנה את מפת הביקושים ואת הכדאיות של פרויקטים שלמים".

רחלי קלימי, מנהלת שיווק בחברת גיא ודורון לוי שבונה, בין היתר, שני פרויקטים בשכונת קריית היובל, מציינת כי "הממצאים מחדדים את מה שקורה בשטח: הרכבת הקלה בירושלים משנה את סגנון החיים של תושבי השכונות שהיא עוברת בהן, היא אינה פרט שולי בחיים של השכונה וקובעת איך נראה היומיום. הקרבה לציר היא נתון תכנוני בעל משמעות עצומה".

צילום: מיכה לובטון

לדבריה, "הרכבת היא מה שהפך את קריית יובל משכונה שהכירו בעיקר תושביה, לשכונה שמחוברת ישירות למרכז העיר ולמוקדי התעסוקה, וזה משתקף היום בערך של הנכסים לאורך הציר. מי שרוכש דירה בפרויקטים שלנו אינו קונה את המרחק לתחנה של היום, אלא את המקום שהשכונה תתפוס ברשת התחבורה של ירושלים בעוד 15 שנה. זה שינוי ערך שכבר מתומחר בשוק, והוא רק ילך ויתחזק ככל שהרשת תושלם".

אסף בויאר, סמנכ"ל שיווק ומכירות בקבוצת Isa שבונה גם היא בציר הרכבת בכניסה החדשה לעטיר, מוסיף כי "ממצאי הבדיקה משקפים שינוי עמוק במפת הביקושים בירושלים, שמובל במידה רבה על ידי תושבי החוץ שהפכו לקהל דומיננטי בשוק המגורים הירושלמי. רוכשים אלו מגיעים ממטרופולינים בינלאומיים, בוחנים את ירושלים כעיר עולמית, ואינם מעוניינים להיות משועבדים לרכב פרטי".

לדבריו, "ברגע שתושבי החוץ נחשפים לפריסת המסילות ולקישוריות של הרכבת, בין אם דרך אמצעי השיווק ובין אם בנסיעה בשטח, התפיסה הכלכלית שלהם משתנה. זהו פתרון תחבורתי עצמאי שמנתק אותם מהתלות ברכב הפרטי, ומניע באופן ישיר את הרצון והיכולת הכלכלית שלהם לשלם את פרמיית המחיר הנדרשת עבור נכסי פרימיום לאורך התוואי".

יחיאל גמליאל, מנהל מחלקת מכירות בקבוצת בית ירושלמי BY שבונה בין היתר בקטמון המתחדשת, מחזק את הדברים. "הנתונים בשטח מוכיחים שערך הדירות בירושלים מתומחר כיום בזיקה ישירה לקרבה לרכבת הקלה, ואנו מזהים את הביקושים הקשיחים האלה מצד רוכשים ומתעניינים ומקבלים לכך הוכחה יומיומית במכירות. משפרי דיור ומשקיעים מגיעים אלינו בזכות הסמיכות לתוואי הקו הירוק, שמחבר אותם לכל מוקדי העניין שהעיר ירושלים מציעה".

מעיריית ירושלים נמסר: "עיריית ירושלים מברכת על המשך הרחבת רשת הרכבות הקלות בבירה, המהווה מנוע משמעותי לשיפור הנגישות, להתחדשות עירונית ולפיתוח השכונות לאורך התוואי. מחקרים וניסיון בינלאומי מצביעים על כך ששיפור נגישות באמצעות תחבורה ציבורית מסילתית עשוי להשפיע גם על האטרקטיביות ועל ערכי הנדל"ן בסביבת התחנות והצירים.