ערד ממשיכה להתחרד: רשת שופרסל תסב את סניף שופרסל דיל בקניון הוותיק במרכז ערד לסניף של רשת יש חסד, המיועדת לקהל החרדי.

מדובר בקניון היחיד בעיר, מלבד מרכז מסחרי נוסף. לפני שנה רכשו אותו שני אנשי עסקים מחסידות גור, מנחם קיין ושמחה גרינבוים, מידי חברת אשטרום ובעלים מקומיים, תמורת 40 מיליון שקל. הם רכשו אותו מתוך כוונה להתאים את הקניון ואת סוחריו לצורכי הציבור החרדי.

( צילום: אלי סגל )

בשנים האחרונות ערד, שהייתה חילונית לחלוטין, הולכת ומתחרדת, בעיקר בעקבות הגעתם של חסידי גור. ההערכות הן שכיום החרדים מהווים כ-30% מאוכלוסיית העיר, וחסידי גור כ-20%. גור, אחת החסידויות החזקות בישראל, חיפשה פתרונות דיור זולים לזוגות צעירים מקרבה, ורכשה מאות דירות בעיר.

המגמה הזאת גורמת לחיכוך עם האוכלוסייה המקומית על רקע השינוי באורחות החיים שמכתיבים החרדים. החיכוך הגיע גם לבתי המשפט, בסכסוכים סביב הקצאת גנים ובתי ספר והסבת מקלטים ציבוריים לבתי מדרש.

לשופרסל יש בערד שני סניפים של שופרסל דיל. אחד מהם יוסב ליש חסד, עם כשרויות מהודרות, והעובדים יישארו בתפקידיהם. רשת יש חסד מפעילה כ-40 סניפים.