האם ללהקה המיתולוגית מהניינטיז, הספייס גירלס, הייתה חברה סודית שלא נחשפה מעולם? בפרסומת חדשה שעלתה אתמול (רביעי) לאוויר התראיינו אמה באנטון ("בייבי ספייס") וג'רי האליוול-הורנר ("ג'ינג'ר ספייס"), וחשפו סוד מהעבר של הלהקה: מסתבר שהייתה חברה שישית סודית בשם "פאמפקין ספייס".
את החברה הסודית מגלמת הקומיקאית רייצ'ל דראץ', ובמהלך "הראיון" נזכרות חברות הלהקה בלהיטים הייחודיים שכתבה "פאמפקין ספייס" כמו "Don't Squash My Love" ובכוריאוגרפיה המוזרה שלה, שהייתה "אלטרנטיבית מדי" לתקופתה. בסופו של דבר, חברות הלהקה מספרות שהיא הייתה "עונתית מדי" עבורן, והיא בחרה לעזוב את עולם המוזיקה כדי "להתמקד בלאטה". בסוף הפרסומת, הדמות של דראץ' מנסה לשכנע את הבנות לצאת לסיבוב הופעות של איחוד, אך הן נותרות סקפטיות.
הפרסומת של רשת הקפה והמאפים דאנקן נועדה לקדם את משקאות ה-Pumpkin Spice המסורתיים של העונה. המהלך השיווקי, שזכה לתגובות נלהבות ולתואר "אייקוני" ברשתות החברתיות, נועד למצב את דאנקן כרשת המובילה של עונת הסתיו מול המתחרה הגדולה סטארבקס. כחלק מהשקת הקמפיין, הרשת אף חילקה משקאות לאטה בחינם בארצות הברית תחת מבצע מיוחד.
מעריצים רבים של הלהקה שיתפו ברשתות כי הפרסומת החזירה אותם ברגע לילדות. עצם המפגש של אמה וג'רי על המסך גרם להתרגשות רבה, וגולשים רבים כתבו: "זה האיחוד שלא ידענו שאנחנו צריכים". מגזין השיווק Adweek ציין לטובה את העובדה שהקמפיין מתכתב בצורה מבריקה עם ההיסטוריה האמיתית של הלהקה. בקרב מעריצי הספייס גירלס ידוע כי הייתה חברה מקורית חמישית (מישל סטיבנסון) שעזבה את הלהקה ממש לפני פריצתה ב-1996. הבחירה להשתמש בפורמט מוקומנטרי (דוקומנטרי פיקטיבי) כדי להמציא "חברה שישית" מסתורית יצרה עניין רב בקרב קהילות מעריצים מושבעות.