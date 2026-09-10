את החברה הסודית מגלמת הקומיקאית רייצ'ל דראץ', ובמהלך "הראיון" נזכרות חברות הלהקה בלהיטים הייחודיים שכתבה "פאמפקין ספייס" כמו "Don't Squash My Love" ובכוריאוגרפיה המוזרה שלה, שהייתה "אלטרנטיבית מדי" לתקופתה. בסופו של דבר, חברות הלהקה מספרות שהיא הייתה "עונתית מדי" עבורן, והיא בחרה לעזוב את עולם המוזיקה כדי "להתמקד בלאטה". בסוף הפרסומת, הדמות של דראץ' מנסה לשכנע את הבנות לצאת לסיבוב הופעות של איחוד, אך הן נותרות סקפטיות.