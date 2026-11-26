המותג החדש קולה מקס (ColamaX) החל להימכר ברמי לוי: המותג שמיוצר בירדן יימכר ב-24 סניפים ברשת ובקרוב ייכנס גם לרמי לוי בשכונה. תחת המותג נמכרים משקאות מוגזים שמקבילים לקולה, קולה זירו, ספרייט ופאנטה. בשלב הראשון, יימכרו ברשת כ-100 אלף פחיות. למוצרים יש כשרות בד"צ מחזיקי הדת.

שישיית פחיות קולה מקס 250 מ"ל נמכרת ברמי לוי ב-10 שקלים, 1.66 שקלים לפחית, 66 אג' ל-100 מ"ל. לשם השוואה, רביעייה של פחיות קוקה קולה 250 מ"ל נמכרת ברשת ב-16.90-13.90 שקל. היבואנית היא חברת טובין לוגיסטיק בע"מ, שבבעלות אבי טובין. הייצור נעשה במפעל משקאות באל-מפרק ירדן. היצרן הוא S.L.F חברה לייצור משקאות קלים שממוקמת באלמפרק, ירדן. היא נמצאת במו"מ להיכנס לרשתות נוספות.

גלריה ColamaX ( צילום: מירב קריסטל )

לפי טובין, המחיר לצרכן יהיה 1.5 שקלים לפחיות של 150 ו-200 מ"ל למארזי 12 ו-24 פחיות. בפיצוציות המחיר לפחית יהיה 2.5 שקלים. בקרוב יימכרו גם פחיות בנפח 330 מ"ל שיעלו 2.5 שקלים לפחית במארז ו-4.5-4 שקלים לפחית שתימכר בפיצוציות.

"בתקופה שבה יוקר המחיה מכביד על משקי הבית בישראל, חשוב לנו להציע לצרכנים אלטרנטיבה איכותית, כשרה ובמחיר שווה לכל כיס", אמר. "שיתוף הפעולה עם רשת רמי לוי, שתהיה הראשונה להציע את קולה מקס בפריסה רחבה, הוא צעד משמעותי בהנגשת המוצר לציבור הישראלי. אנחנו מאמינים שהגברת התחרות בקטגוריה פופולרית כמו המשקאות המוגזים יכולה לסייע בהוזלת סל הקניות של המשפחה הישראלית, מבלי להתפשר על האיכות.

"אנחנו מייצרים גם באירופה, ובארה"ב. אני הייתי מהראשונים שהביאו קוקה קולה מאוקראינה וגיאורגיה. ייבאתי קוקה קולה גם מירדן. ואז נוצרו המון קשיים בגלל המלחמות לכן העדפתי לייצר מותג שבבעלותי שיהיה בשליטה שלי. כמובן שדאגנו לאיכות הכי טובה, זה מיוצר בפס ייצור ענק, עם אישורים אמריקניים ואירופיים ו-FDA".

ומצב ביטחוני מתוח לא יכול לפגוע בייבוא מירדן? " כיוון שירדן זו הובלה יבשתית אז לא. המעבר לא נסגר אף פעם. יש יבוא ירקות ומכוניות מירדן. זה כמו נסיעה מאילת".

אם ההובלה יבשתית: תמכרו גם בקבוקים? "כרגע לא נשווק בקבוקים כי המחיר של בקבוק הוא 8-7 שקלים, במחיר הזה צרכן יכול להביא לכל המשפחה פחיות באותו מחיר".

המותג הוא בבעלותך? "כן. רשמתי אותו בארץ ובארה"ב. גם בניגוד לייבוא המקביל, שם כל הפחיות מגיעות עם תוויות בעברית מודבקות, פה אנחנו דאגנו שהפחיות יהיו בעיקר בעברית, כשהכל מודפס ולא מודבק".

אתה חושש מהמתחרה הגדול? "השקענו בזה הרבה מאוד כסף ואנחנו לא מתחרים בקוקה קולה. זה פשוט עוד מותג חדש במחיר ששווה לכל כיס, אין לנו עניין להתחרות באף אחד. מי שאוהב סוג מסוים של קולה, ימשיך לקנות את הקולה לא משנה באיזה מחיר. אנחנו גם מייבאים מים מינרליים מיוון ומטורקיה".

ColamaX ( צילום: מירב קריסטל )

יש עדיין יבוא מגיאורגיה

המשקה החדש כולל מים, סוכר, פחמן דו-חמצני, קרמל, מווסת חומציות וחומצת לימון. הוא כשר פרווה בהשגחת בד"ץ מחזיקי הדת (בעלז) ובאישור הרבנות הראשית לישראל.

מאוד קשה להתחרות במותג קוקה קולה בישראל. מותגים פרטיים כשלו ושני המותגים המתחרים הרבה פחות מצליחים פה. רק הייבוא המקביל מצליח באמצעות שימוש באותו מותג ומכירת פחיות בגדלים שונים. למרות זאת, הייבוא המקביל של פחיות קוקה קולה מגיאורגיה נמשך. "יש ייבוא, אנחנו מייבאים בשוטף ומוכרים ברשתות רבות", אמר ל-ynet היבואן המקביל יאיר מלמד, הבעלים של חברת הייבוא סי סקיי.

"אנחנו זולים בעד 70% מהחברה המרכזית למשקאות קלים, מקוקה-קולה ישראל. אנחנו מוכרים גדלי פחיות של 150 מ"ל ו-330 מ"ל ב-24.90-12.90 שקל".