עלות מימון הבחירות למפלגות בבחירות לכנסת ה־26 עומדת על 300 מיליון שקל. כך עולה מחישוב שערך כלכליסט. חמש רשימות — הליכוד, הציונות הדתית, עוצמה יהודית, יהדות התורה והעבודה־מרצ — התמודדו כשהן מפוצלות לשתי מפלגות, אף שמדובר בפיצול טכני לצורך הגדלת המימון. הדבר הגדיל את מימון הבחירות ב־12.8 מיליון שקל ואת מימון המפלגות השוטף ב־24 מיליון שקל.

חוק מימון מפלגות קובע כי המפלגות מקבלות מהמדינה מימון בחירות, שממנו מנכים את חובות המפלגה לכנסת ערב הבחירות. החישוב מורכב ומעוות: לוקחים את מספר חברי הכנסת היוצאת — הכנסת ה־25 — ומוסיפים לו את מספר חברי הכנסת בכנסת ה־26, ומחלקים בשניים כדי לקבל ממוצע. את הנתון שמתקבל מכפילים בגובה יחידת מימון הבחירות לכל ח"כ — 1.835 מיליון שקל. לסכום הזה מוסיפים לכל מפלגה ברשימה 2.569 מיליון שקל, שהם 1.4 יחידות מימון בחירות לח"כ.

גלריה קלפי. בבחירות האחרונות הוגדלה יחידת המימון לכל מפלגה ( רויטרס )

בעבר, במשך שנים, כל מפלגה קיבלה לאחר הבחירות יחידת מימון בחירות לפי מספר המנדטים שקיבלה. אבל בתחילת שנות ה־90, לאחר שהעבודה והליכוד נחלשו, הן שינו את שיטת החישוב ל"שיטת הממוצעים", בתוספת יחידת מימון נוספת, כדי למתן את הירידה בכספי מימון הבחירות שקיבלו.

בבחירות האחרונות הוגדלה יחידת המימון לכל מפלגה מ־1.663 מיליון שקל לכל ח"כ ל־1.835 מיליון שקל, וזאת רק לבחירות הללו — לכנסת ה־26. בנוסף, התוספת ליחידת המימון, שעמדה בבחירות הקודמות ב־2022 על 1.663 מיליון שקל לכל מפלגה, הוגדלה ל־2.569 מיליון שקל לכל מפלגה, נוסף על המימון לפי מספר המנדטים שלה. כך, השיטה המעוותת הזו עודדה את הרשימות להתמודד באמצעות כמה מפלגות בפיצול טכני, כדי לקבל עבור כל מפלגה תוספת של 2.569 מיליון שקל למימון הבחירות.

זאת ועוד, לאחר שהמפלגות הגדילו את יחידת המימון הנוספת, הדבר עודד אותן למעשה להוציא יותר כסף על הקמפיינים, בתקווה לזכות במנדטים נוספים ולאחר מכן לקבל החזרים מהכנסת באמצעות כספי מימון הבחירות המוגדלים.

חמש הרשימות שהתמודדו באמצעות כמה מפלגות, אף שמדובר בפיצול טכני, הן: העבודה ומרצ; הליכוד וטליק גווילי; אגודת ישראל ומאיר פרוש; הציונות הדתית ואורית סטרוק; ועוצמה יהודית ויצחק קרויזר. התמודדותן של חמש הרשימות כשהן מפוצלות טכנית מגדילה את עלות מימון הבחירות למדינה ב־12.8 מיליון שקל.

טליק גווילי שוריינה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו ברשימת הליכוד. היא נכנסה בנעליה של מפלגת "תקווה חדשה לישראל" בראשות גדעון סער, שעזב אותה וחזר לליכוד. כך, סה"כ מימון הבחירות של הליכוד הגיע ל־63.9 מיליון שקל.

הדמוקרטים, באמצעות מפלגת העבודה, התמודדו יחד עם מרצ, אף שמדובר ברשימה אחת. הדבר נועד לאפשר החזר של חובות עבר של מרצ לכנסת, בהיקף של 10 מיליון שקל.

נוסף על מימון הבחירות, המפלגות מקבלות מימון מפלגות שוטף. כל מפלגה מקבלת 100 אלף שקל בחודש, נוסף על סכום זהה שניתן לה לפי מספר חברי הכנסת שלה. כלומר, אם מספר הח"כים בסיעה הוא 10, הסיעה תקבל 11 יחידות של מימון שוטף — 1.1 מיליון שקל בחודש.

ההתמודדות המפוצלת של המפלגות מוסיפה עוד חמש מפלגות ומקפיצה את גובה מימון המפלגות השוטף ב־500 אלף שקל בחודש, כלומר ב־24 מיליון שקל בקדנציה של ארבע שנים. כל מפלגה כזו מרוויחה למעשה עוד 4.8 מיליון שקל לקדנציה — תוספת של 100 אלף שקל בחודש, מעבר למימון בהתאם למספר הח"כים.

יצוין כי עם כינון הכנסת ה־26, ב־10 בנובמבר 2026, יוכלו המפלגות המכהנות לקחת הלוואה מהכנסת בגובה של 2.7 מיליון שקל לח"כ, לפי מספר חברי הכנסת שלהן בכנסת החדשה. ההלוואות יוחזרו מכספי מימון המפלגות השוטף ב־54 החודשים הבאים. לפיכך, מחצית מכספי מימון המפלגות השוטף — 50 אלף שקל בחודש לכל ח"כ — מוחזקת בכנסת לצורך החזר חובות הבחירות. יש אפוא מקום לבקש מהוועדה הציבורית לקביעת מימון המפלגות והמימון השוטף לשנות את השיטה.

כחול לבן, המילואימניקים, ונעם חייבות 15 מיליון שקל

לכלכליסט נודע כי כחול לבן, המילואימניקים ונעם חייבות לכנסת 15 מיליון שקל. לא ברור כיצד תצליח הכנסת לגבות את מלוא החובות הללו, שעלולים להפוך לחובות אבודים.

מפלגות עמך ישראל, המילואימניקים והכלכלית, שלא עברו את אחוז החסימה, יקבלו מימון מהכנסת מאחר שצברו לפחות 1% מהקולות הכשרים.

מפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל תקבל 918 אלף שקל, והכלכלית החדשה בראשות ירון זליכה תקבל סכום זהה. הנדל כבר חייב לכנסת מהבחירות לכנסת ב־2022 סכום של 2.692 מיליון שקל. הסכום של 918 אלף שקל יקוזז מהחוב שיגיע ל־1.774 מיליון שקל. המפלגה קיבלה תרומות בסך של 257 אלף שקל, וכן ערבויות פרטיות של 3.9 מיליון שקל, אך על פי הדיווח לא נטלה הלוואות.

כפי שנחשף באחרונה בכלכליסט, כחול לבן בראשות בני גנץ חייבת לכנסת 11.7 מיליון שקל. מתוך סכום זה, 9.7 מיליון שקל הם מקדמת מימון בחירות שנטלה המפלגה. גנץ הודיע כשבוע לפני הבחירות כי המפלגה לא תתמודד לכנסת.

נעם בראשות הח"כ הפורש אבי מעוז חייבת לכנסת 1.647 מיליון שקל. הסכום מורכב ממקדמת מימון בחירות של 1.468 מיליון שקל ומחוב קודם של 179 אלף שקל. חשב הכנסת כבר פנה אל כחול לבן ונעם בבקשה להשבת הסכומים.

מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר תקבל מהכנסת 1.835 מיליון שקל. לפי דיווחיה למבקר המדינה, היקף ההלוואות שלקחה עומד על 8.538 מיליון שקל, והיא גייסה תרומות בסכום כולל של 42 אלף שקל. ההלוואות הללו נלקחו מבנק מזרחי בתמורה לערבויות. "על הנייר" יש לה חוב של 6.661 מיליון שקל. נשאלת השאלה כמה כסף יש למפלגה כדי להחזיר לבנק מזרחי את החוב בטרם יחולטו הערבויות.

חבר הכנסת לשעבר אבי מעוז. קיבל פניה מהכנסת לגבי החוב ( צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת )

בתוך כך, עלות הפרישה מהכנסת של 54 חברי כנסת מגיעה ל־11.5 מיליון שקל. חמישה ח"כים נוספים שיפרשו אינם זכאים למענק פרישה, מאחר שהם מכהנים בכנסת פחות משנה. כל חבר כנסת פורש זכאי למענק הסתגלות של עד שש משכורות חודשיות, כשגובה המשכורת הוא כ־52 אלף שקל, כלומר עד כ־312 אלף שקל. הזכאות למענק הסתגלות מתחילה לאחר השנה השנייה לכהונה. מי שמכהן פחות משנה אינו זכאי למענק. כמו כן, חבר כנסת שכיהן בעבר בכנסת, פרש וחזר, זכאי בסך הכל למענק מצטבר של עד תשע משכורות, כלומר 468 אלף שקל. מי שכבר קיבל מענק הסתגלות בעת שפרש, חזר לכנסת וכעת פורש שוב, יקבל השלמה לתשע משכורות, בניכוי דמי ההסתגלות ששולמו לו בעבר.

ח"כ ישראל אייכלר כיהן בכנסת, פרש וחזר, והוא עשוי לקבל השלמה למענק מצטבר של 468 אלף שקל. פנינה תמנו שטה כיהנה בכנסת, חזרה וכעת פורשת, ועשויה לקבל השלמה למענק מצטבר של 408 אלף שקל.

20 ח"כים ותיקים יקבלו את המענק המקסימלי למי שכיהן ברציפות — כ־312 אלף שקל. אלה הם: יולי אדלשטיין, מאי גולן, גלית דיסטל־אטבריאן, עידית סילמן וקטי שטרית (הליכוד); מאיר כהן, מיקי לוי, קארין אלהרר, מיכל שיר ויוראי להב הרצנו (יש עתיד); בני גנץ, אלון שוסטר ומיכאל ביטון (כחול לבן); מרב מיכאלי (העבודה); אורי מקלב ויעקב טסלר (יהדות התורה); אוריאל בוסו ומשה אבוטבול (ש"ס); ויבגני סובה (ישראל ביתנו).

מענק של 260 אלף שקל יקבלו שבעה ח"כים: ולדימיר בליאק, משה טור־פז, יסמין פרידמן וסימון דוידסון (יש עתיד); יוסי טייב (ש"ס); מיכל וולדיגר (הציונות הדתית); ואבי מעוז (נעם).

משה גפני, שפרש מהכנסת וחזר אליה, עשוי לקבל השלמה של ארבע משכורות — 208 אלף שקל. עמית הלוי צפוי לקבל 164 אלף שקל. 14 ח"כים יקבלו מענק של כ־156 אלף שקל: אליהו רביבו, ניסים ואטורי, שלום דנינו, חנוך מילביצקי, אלי דלל ואריאל קלנר (הליכוד); מטי צרפתי הרכבי ודבי ביטון (יש עתיד); יונתן מישרקי (ש"ס); משה סולומון ואוהד טל (הציונות הדתית); צביקה פוגל (עוצמה יהודית); שרון ניר (ישראל ביתנו); ורון בן משה (כחול לבן).