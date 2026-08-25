ממשל טראמפ מנסה שוב להטיל ויזות על עובדים מחוץ לארצות הברית: הפעם מציע הממשל כי חברות ישלמו כ-103,000 דולר עבור כל מועמד שהן נותנות לו חסות לוויזה במסגרת תוכנית H-1B לאנשי מקצוע ילידי חוץ. בניגוד ליוזמה הקודמת, היא תחול על כמעט כל מי שמקבל ויזה חדשה, ולא רק על מי שנמצא מחוץ למדינה. כך מדווחת סוכנות בלומברג.

כזכור, יוזמה דומה שפורסמה בעבר נבלמה בחודש יוני על ידי בית משפט פדרלי, בטענה כי המהלך מצריך אישור של הקונגרס.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: AP Photo/Manuel Balce Ceneta )

המתנגדים אומרים שהאגרה תשבית למעשה את רוב ההגעה של עובדים אלה, שרבים מהם הם אנשי מקצוע בעלי שכר גבוה בתחומי טכנולוגיית המידע, הרפואה או הפיננסים. תוכנית הוויזות H-1B הייתה נקודת הכניסה העיקרית לשוק העבודה עבור מאות אלפי בוגרי אוניברסיטאות בארה"ב וזרים אחרים המביאים עמם כישורים שיש להם ביקוש גבוה.

בשנים האחרונות, עם זאת, היא הפכה ליעד מרכזי עבור מבקרי מדיניות ההגירה המקילה, הטוענים כי ויזות H-1B פוגעות בעובדים האמריקאים. אנליסטים מזהירים כי אם אחד הנתיבים העיקריים לעבודה בארה"ב ייעלם, אמריקה תפסיד כמה מהאנשים המוכשרים ביותר בעולם, שיש להם כעת אפשרויות רבות יותר בקנדה ובאירופה, כמו גם במדינות מתפתחות שמהן מגיעות רבות מבקשות ה-H-1B, כמו הודו וסין.

"הם רוצים למנוע ממעסיקים בארה"ב להשתמש ב-H-1B. זה באמת פשוט", אמר לבלומברג צ'ארלס קוק, עורך דין מאטלנטה ונשיא לשעבר של איגוד עורכי הדין האמריקאי להגירה. "הודו הולכת לאהוב את זה. סין הולכת לאהוב את זה. אירופה הולכת לאהוב את זה".