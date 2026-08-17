סרג' דרעי, מנכ"ל קבוצת רנואר: "כשקבוצת קסטרו-הודיס הציעה לנו להצטרף אליה להקמת פעילות ענקית הספורט ANTA בישראל, החיבור נראה לנו טבעי והמשך ישיר לדרך שכבר עשינו יחד עם ישראל חן, שהקים את ING לפני כעשור והפך אותה למובילה ומצליחה בתחום הספורט בישראל, והצמיח מותגים כמו און קלאוד. ANTA היא מענקיות הספורט בעולם ומובילה את התחום בשוק האסייתי בזכות שילוב של אופנה עדכנית, חדשנות טכנולוגית ומחירים נגישים. אנחנו מאמינים שהחיבור בין העוצמה של ANTA לבין היכולות של השותפים בישראל יאפשר לנו לבנות כאן מותג חזק ומשמעותי, שייתן מענה חדש ומרענן לצרכים ולטעם של הצרכן הישראלי. אנחנו שמחים לצאת לדרך המשותפת, ומאמינים שיש כאן הזדמנות גדולה להביא בשורה חדשה לשוק הספורט בישראל".