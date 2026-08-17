קבוצת קסטרו-הודיס וקבוצת רנואר, שתי רשתות אופנה מתחרות, הודיעו על שיתוף פעולה ראשון מסוגו להקמת פעילות ANTA בישראל - ענקית הספורט הסינית שמחזור המכירות שלה עומד על כ-11 מיליארד דולר, עם כ-10,000 חנויות בסין וכ-250 חנויות נוספות מחוץ לה.
לפי ההסכם, קסטרו-הודיס תחזיק ב-51% ממניות חברת הבת שתוקם, רנואר תחזיק ב-39% וישראל חן, השותף בחברת ING, יחזיק כ-10% הנותרים. השתיים יפעלו יחד להפצה סיטונאית של המותג, להקמת רשת חנויות ואתר מכירות אונליין בישראל, בהשקעה התחלתית המוערכת בכ-30 מיליון שקל. הפעילות צפויה לצאת לדרך במהלך 2027.
חברת ING, שרנואר מחזיקה ב-50% ממניותיה, שימשה עד לאחרונה זכיינית של מותג נעלי הספורט השוויצרי "און קלאוד", זכיון שעובר בקרוב לקבוצת ג'ורג' חורש. במסגרת ההסכם החדש, ING תמכור לחברת הבת נכסים הכוללים חנויות, תשתיות טכנולוגיות ואולמות תצוגה, שיוסבו למותג הסיני; חברת הבת תרכוש את זכויות נקודות המכירה ותקלוט חלק מעובדי ותשתיות הפעילות של ING. ישראל חן, השותף ב-ING ומי שהחדיר את מותג און קלאוד לישראל, ימונה למנכ"ל פעילות ANTA בישראל.
יאיר אוחיון, מנכ"ל קבוצת קסטרו-הודיס: "אנו שמחים על השותפות האסטרטגית עם קבוצת רנואר ועם ישראל חן במהלך להחדרת המותג ANTA לישראל. השילוב בין הניסיון, היכולות וההיכרות העמוקה של השותפים עם שוק הקמעונאות והספורט יאפשר לנו לבנות למותג תשתית חזקה כבר מראשית הדרך, ולהנגיש לצרכנים בישראל מותג ספורט מהמובילים בעולם".
סרג' דרעי, מנכ"ל קבוצת רנואר: "כשקבוצת קסטרו-הודיס הציעה לנו להצטרף אליה להקמת פעילות ענקית הספורט ANTA בישראל, החיבור נראה לנו טבעי והמשך ישיר לדרך שכבר עשינו יחד עם ישראל חן, שהקים את ING לפני כעשור והפך אותה למובילה ומצליחה בתחום הספורט בישראל, והצמיח מותגים כמו און קלאוד. ANTA היא מענקיות הספורט בעולם ומובילה את התחום בשוק האסייתי בזכות שילוב של אופנה עדכנית, חדשנות טכנולוגית ומחירים נגישים. אנחנו מאמינים שהחיבור בין העוצמה של ANTA לבין היכולות של השותפים בישראל יאפשר לנו לבנות כאן מותג חזק ומשמעותי, שייתן מענה חדש ומרענן לצרכים ולטעם של הצרכן הישראלי. אנחנו שמחים לצאת לדרך המשותפת, ומאמינים שיש כאן הזדמנות גדולה להביא בשורה חדשה לשוק הספורט בישראל".