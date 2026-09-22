אורבניקה נכנסת לתחום הקיי ביוטי: החברה מקבוצת קסטרו הודיס תפעיל אתר קוסמטיקה קוריאנית בשם Moida K-Beauty. יפתחו בארץ רשת חנויות קמעונאית עם עשרות סניפים ואתר סחר.
היא התקשרה לשם כך בהסכם עקרונות עם סיליקון2 (Silicon2), אחת מחברות ההפצה, המסחר והקמעונאות הגדולות בעולם למוצרי טיפוח וקוסמטיקה קוריאנית, שמפיצה ומשווקת מותגים כמו ביוטי אוף ג'וסון, מדיקיוב, cosrx, אנואה, Skin1004 וג'ומיסו, שחלקם הם הצלחה אדירה גם בישראל.
מאורבניקה נמסר: "לפי ההסכם, תוקם חברה משותפת בישראל שתפעל תחת המותג Moida K-Beauty, שאורבניקה תחזיק ב-70% מהון מניותיה ו-Silicon2 ב-30% וההשקעה תבוצע על ידי הצדדים בהתאם לחלקם היחסי בה. היקף ההשקעה הראשוני הכולל מסתכם בכ-60 מיליון שקל כשחלקה של אורבניקה מסתכם בכ-42 מיליון שקל".
איך יהיו המחירים?
קיי ביוטי כבש את עולם הקוסמטיקה הבינלאומי וגם בארץ, רשתות כמו סופר-פארם ואפריל מציגות מדפים שלמים של קיי ביוטי, אם כי כיום עיקר הרכישות של קיי ביוטי על-ידי ישראלים נעשות דרך אתרי אינטרנט כמו אייהרב, אוליב יאנג, סטייל קוריאן ויס סטייל בשל מחיריהם הנוחים.
החברות האלה הציגו לעולם מוצרים שהלכו ללהיט עם רכיבים לא שגרתיים כמו ריר חלזונות, זרע סלמון, קרם הגנה עם תמצית אורז, טונרים, מסכות ומוצרים מזרע צמח הסנטלה ממדגסקר.
לפי אפרת זואי קדם קינג, עו"ד ומנהלת קהילות צרכנות חכמה, "אייהרב שלי - My IHerb" ו-"השופיסטית יוצאת לשופינג", צרכניות בארץ ישמחו למחירים נוחים וזה סימן השאלה העיקרי מבחינתן לגבי העסקה הזאת: האם האתר המדובר של אורבניקה ימכור לנו בזול? והאם המוצרים יימכרו גם בחנויות הפיזיות?
"הקנייה של מוצרי קיי ביוטי נעשית ברובה דרך אתרים מחו"ל משום שאלה בדרך כלל מציעים מארזים מיוחדים, חלקם בלעדיים לאתרים, וסופר משתלמים ברמה של חצי מחיר בחו"ל לאותו קרם הגנה קוריאני שנמכר בארץ במחיר כפול", לדבריה.
"יש גם מהדורות מיוחדות ובלעדיות, למשל של אנואה עם ציידות השדים של הקיי פופ, או מוצרי שיער של אונובה עם מיתוג ומתנות של הפאוור פאף גירלז, שיש באוליב יאנג. אני לא יודעת אם זה יגיע לחנויות ולאתרים בארץ, כי חלקן בלעדיות לאתרים. מותגים קוריאנים היו פה גם קודם, השאלה מה יהיו המחירים ואם הם יצליחו להתחרות ביבוא האישי".
תמנון הקוסמטיקה הדרום קוריאני
סיליקון2 היא חברה ציבורית בשווי של למעלה מ-2 מיליארד דולר, שמפעילה מרכזים לוגיסטיים וזרועות הפצה בארה"ב, אירופה, דובאי ודרום-מזרח אסיה בין היתר. היא מפעילה את אתר הסחר והסיטונאות StyleKorean.com, המשמש כצינור ההפצה והשיווק המרכזי של מותגי קוסמטיקה קוריאניים ללמעלה מ-170 מדינות.
מלבד הפצה סיטונאית, לחברה הדרום קןריאנית יש קונספט קמעונאי בשם MOIDA להקמת חנויות ופלטפורמות קואופרטיביות ל-K-Beauty ברחבי העולם.
סיליקון2 גם מתמחה באיתור מותגי קוסמטיקה קוריאניים צעירים ומממנת/מנגישה אותם לשווקים בינלאומיים. היא עובדת עם למעלה מ-550 מותגי טיפוח וקוסמטיקה קוריאניים ולאחרונה יצאה חיבור אסטרטגי לרשת הקוסמטיקה האירופית דאגלאס (Douglas), שנשלטת על-ידי קרן ההשקעות הבינלאומית CVC Capital Partners, שקנתה כ-9% מהמניות בסיליקון2.