היא התקשרה לשם כך בהסכם עקרונות עם סיליקון2 (Silicon2), אחת מחברות ההפצה, המסחר והקמעונאות הגדולות בעולם למוצרי טיפוח וקוסמטיקה קוריאנית, שמפיצה ומשווקת מותגים כמו ביוטי אוף ג'וסון, מדיקיוב, cosrx, אנואה, Skin1004 וג'ומיסו, שחלקם הם הצלחה אדירה גם בישראל.

היא התקשרה לשם כך בהסכם עקרונות עם סיליקון2 (Silicon2), אחת מחברות ההפצה, המסחר והקמעונאות הגדולות בעולם למוצרי טיפוח וקוסמטיקה קוריאנית, שמפיצה ומשווקת מותגים כמו ביוטי אוף ג'וסון, מדיקיוב, cosrx, אנואה, Skin1004 וג'ומיסו, שחלקם הם הצלחה אדירה גם בישראל.

היא התקשרה לשם כך בהסכם עקרונות עם סיליקון2 (Silicon2), אחת מחברות ההפצה, המסחר והקמעונאות הגדולות בעולם למוצרי טיפוח וקוסמטיקה קוריאנית, שמפיצה ומשווקת מותגים כמו ביוטי אוף ג'וסון, מדיקיוב, cosrx, אנואה, Skin1004 וג'ומיסו, שחלקם הם הצלחה אדירה גם בישראל.

קיי ביוטי כבש את עולם הקוסמטיקה הבינלאומי וגם בארץ, רשתות כמו סופר-פארם ואפריל מציגות מדפים שלמים של קיי ביוטי, אם כי כיום עיקר הרכישות של קיי ביוטי על-ידי ישראלים נעשות דרך אתרי אינטרנט כמו אייהרב, אוליב יאנג, סטייל קוריאן ויס סטייל בשל מחיריהם הנוחים.

קיי ביוטי כבש את עולם הקוסמטיקה הבינלאומי וגם בארץ, רשתות כמו סופר-פארם ואפריל מציגות מדפים שלמים של קיי ביוטי, אם כי כיום עיקר הרכישות של קיי ביוטי על-ידי ישראלים נעשות דרך אתרי אינטרנט כמו אייהרב, אוליב יאנג, סטייל קוריאן ויס סטייל בשל מחיריהם הנוחים.

קיי ביוטי כבש את עולם הקוסמטיקה הבינלאומי וגם בארץ, רשתות כמו סופר-פארם ואפריל מציגות מדפים שלמים של קיי ביוטי, אם כי כיום עיקר הרכישות של קיי ביוטי על-ידי ישראלים נעשות דרך אתרי אינטרנט כמו אייהרב, אוליב יאנג, סטייל קוריאן ויס סטייל בשל מחיריהם הנוחים.