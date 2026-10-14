הממשלה מקדמת הקצאה של כ-1.03 מיליארד שקל למשרד הביטחון לצורך הקדמת רכש ביטחוני מסווג, באמצעות משאל טלפוני דחוף בין השרים. על פי הצעת ההחלטה שהגיש שר האוצר, כ-964 מיליון שקל מהסכום יגיעו מכספים שיועדו לקידום תוכנית החומש לחברה הערבית בשנים 2027–2029. יתרת הסכום, 68 מיליון שקל, תוקצה מתקציב 2026.

בהצעת ההחלטה נכתב כי קיים "צורך דחוף" בהקדמת הרכש הביטחוני. מזכיר הממשלה יוסי פוקס ביקש מהשרים לאשר את ההצעה בהקדם האפשרי באמצעות קבוצת הווטסאפ הייעודית.

נתניהו לצד מסוק אפאצ'י ( צילומים: דובר צה"ל אלכס קולומויסקי )

על פי הפירוט התקציבי, ב-2026 יוקצו למשרד הביטחון 68 מיליון שקל מתוך הכספים ששוריינו לתשלומי ריבית ועמלות. ב-2027 יוקצו 169 מיליון שקל, ב-2028 יוקצו 342 מיליון שקל וב-2029 יוקצו 453 מיליון שקל. שלושת הסכומים האחרונים, המסתכמים ב-964 מיליון שקל, יועברו מהכספים שיועדו לתוכנית החומש לחברה הערבית במסגרת התקציב התלת-שנתי.

בדברי ההסבר להצעת ההחלטה נכתב כי מדובר בהקדמת רכש ביטחוני שכבר אושר בהחלטת ועדת השרים להצטיידות ב-6 באוגוסט 2026. גורמי המקצוע במשרד הביטחון קבעו כי קיימת דחיפות בהקדמת הרכש, ולכן נדרש שינוי במקורות התקציביים.

על פי ההצעה, ביצוע הרכש עצמו יהיה כפוף להחלטה נוספת של ועדת השרים להצטיידות. עוד צוין כי ההחלטה אינה כוללת קיצוץ בתקציבי משרדי הממשלה, וכי שר הביטחון תומך בה.

להצעת ההחלטה צורפה חוות דעת משפטית של היועץ המשפטי של משרד האוצר, עו"ד דודי קופל, שקבע כי אין מניעה משפטית לאשרה.