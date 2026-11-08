סניף ראשון ברשת מזון מהיר חדשה בשם קאיוטי (KAYOTI by Limousine) ייפתח בקרוב בגבעתיים. הרשת היא רשת בת של מסעדת לימוזין מרמת ישי, של רמי גינת ואמיר טלמור, שמחזיקים גם בבורגר סאלון.

לימוזין, מסעדת הבשרים מרמת ישי, פועלת כבר 24 שנה ושומרת על רמה גבוהה, מפעילה שני מפעלי בשר ומבוססת על אטליז שקיים מ-1988. בורגר סאלון נפתחה ב-2010 בקונספט של קצבייה ומטבח פתוח שמתמחה בהמבורגרים ויש לה כבר 23 סניפים.

גלריה הפתיחה בקרוב. קאיוטי ( צילום: מירב קריסטל )

"קאיוטי היא הילד של שתיהן", אמר אמיר טלמור ל-ynet. "הרעיון הוא לקחת את האורגנים החזקים משניהם וליצור משהו אחר. המטרה היא רשת של עשרה סניפים".

הקונספט של הרשת החדשה כרגע הוא למכור לצד המבורגר גם סטייק במידת עשייה אחידה ובמשקל אחיד, מה שפחות נהוג ברשתות מזון מהיר בארץ ובהמשך אולי מספר סוגי סטייקים.

הסניף הראשון ייפתח בבורוכוב פרנדלי גבעתיים במקום סניף של רשת קפטן בורגר שנסגר. מדובר בשטח קטן שכנראה שהוא ישמש יותר להמבורגרים מאשר לסטייקים והוא יציע גם מנות חלוקה.

"אי אפשר יהיה להזמין בקאיוטי סטייק 450 גרם במידת עשייה מדיום רייר, הרעיון הוא לקחת סטייק במשקל מסוים אחיד ולעשות אותו בדרגת צלייה אחת, שהיא קונצנזוס. נתחיל עם סטייק אחד ומשם נגדל", מסביר טלמור שמנהל בפועל את בורגר סאלון ואחראי גם להקמת קאיוטי.

"גם בהמבורגרים, זה לא אותו תפריט של בורגר סלון, זה לא אותו משקל של ההמבורגר וזה לא אותו המבורגר. ההרכב של הקציצה בקאיוטי יהיה יותר בשרי ועם פחות בצל. אנחנו משיקים את הקונספט הזה דרך ניסיון בסניפים של בורגר סאלון. עשינו כבר עשרה ערבים כאלה בסניפים וזה עובד פנטסטי.

"המטרה היא גם לתת שירות זריז, מענה מהיר למי שגר בסביבה. בגלל זה התפריט יהיה מצומצם באזור 6-5 פריטים סך הכל. המבורגר, סטייק, סלט, וכנראה גם ארוחת ילדים עם שניצלונים".

איפה יהיה הסניף הבא? "הסניף הבא יהיה גדול, מעין סטייק האוס עם שירות מלא של מלצרים, ככל הנראה בכפ"ס. שם יהיה המון מלימוזין. תפריט גדול יותר. אנחנו רוצים לפתוח סניפים של הרשת בעיקר במרכזי הערים וכמובן לתת המבורגר טוב במשלוחים".

הרשת תופעל על-ידי זכיינים? "כרגע הסניף מופעל על-ידי השותפות, אבל בהמשך הרשת תפעל במודל זכיינות. בסניפים של בורגר סלון אנחנו בדרך כלל משקיעים בין 2 ל-2.4 מיליון שקל. הסניף של קאיוטי הוא בדיוק חצי, כי זה סניף קטן. אני חושב שלא יהיה צורך ביותר מזה, למרות שאנחנו מדברים פה על סטייקים. פשוט צריך להגדיל מעט את הגריל והפלנצ'ה, אבל המתקנים הם אותם מתקנים והטיפול לא משתנה בהרבה".

איך יהיו המחירים? "ערכתי סקר בכל מיני המבורגריות באזור המרכז והשרון ונהיה די דומים לכולם, אם כי אנחנו נשתדל להיות יותר נוחים. יהיה גם מחיר לפריט בודד וגם מחיר לארוחה, מה שלא היה עד עכשיו בבורגר סאלון".

לימוזין ( צילום: יהודה נהר )





הרבה תחרות בבשר

הרשת החדשה תתחרה ברשתות המבורגר מהיר כמו BBB, מוזס, עד העצם אקספרס וגם בגאראז', ג'אגר, GDB, פרוזדור ומיט בר, למרות שהיא לא באמת זהה להן.

המחירים שלה יהיו שילוב של בורגר סאלון ללימוזין. בורגר סאלון מוכרת המבורגרים ב-42 שקל ל-100 גרם, 55 שקל ל-160 גרם ועד 102 שקל לויילד גבינה כפול 440 גרם, עם טופינגס ב-17-6 שקל. היא מציעה כמה סוגי סלט כמנה עיקרית ב-62 שקל.

מנות ראשונות (כנפיים, שניצלונים, צ'יפס בגבינה) נמכרות בבורגר סאלון ב-69-35 שקל וכריכים ב-68-59 שקל כשהכריך היקר הוא פילי סטייק, מנת הסטייק היחידה בתפריט.

סלטים וצ'יפס כתוספות מוצעים ב-22-18 שקל וארוחות ילדים ב-52 שקל (המבורגר או שניצלונים) או 58 שקל עם קינוח. קינוח עולה 15 שקל.