במהלך שנוי במחלוקת שהרים לא מעט גבות, ועורר תהיות בזירה הכלכלית העולמית, הכריז נשיא ארה״ב דונלד טראמפ שארצו פועלת במרץ לקידום עסקת ענק לרכישת אשלג ישירות מבלארוס. לפי הצהרתו הפומבית של טראמפ מאמש (שני), מטרת המהלך המרכזית היא לספק לחקלאים ולמגדלי הבקר האמריקנים דשן חיוני במחיר הנמוך משמעותית ממה שמשלמת כיום ארה״ב לקנדה.

אלא שמבט מעמיק ויסודי יותר על המציאות הכלכלית, הלוגיסטית והגיאופוליטית חושף תמונה שונה ומדאיגה: ייתכן שמדובר במהלך פופוליסטי ביסודו שנועד להעניש את השכנה מצפון, קנדה, על רקע משבר הסחר המחריף בין המדינות וסירובו העיקש של ראש ממשלת קנדה מארק קרני להיכנע לדרישות המקיפות של טראמפ לשכנתו הקנדית. בפועל, המהלך מתעלם מעובדות יסוד מוצקות ומהיגיון תחבורתי ומסחרי אלמנטרי, ומעניק חבל הצלה דיפלומטי וכלכלי חסר תקדים למשטר הרודני הבלארוסי, המקורב למוסקבה.

גלריה טראמפ ( צילום: Richard Heathcote/Getty Images )

כדי להבין היטב את גודל האבסורד הטמון ברעיון, יש להכיר תחילה את מבנה שוק האשלג העולמי. קנדה אינה עוד שחקנית בשוק, אלא יצואנית ויצרנית האשלג הגדולה ביותר בעולם כולו. ארה״ב נשענת על התפוקה הקנדית באופן מוחלט וקריטי, כאשר כ-85% מסך יבוא האשלג הכולל שלה מגיע ישירות מעבר לגבול הצפוני. בזכות גבול יבשתי משותף, פתוח ועצום, שרשרת האספקה הקנדית היא מהירה, קצרה וחסכונית להפליא.

מנגד, בלארוס הממוקמת במזרח אירופה היא חסרת מוצא לים, נתונה תחת סנקציות בינלאומיות כבדות ומקיפות, ומתפקדת הלכה למעשה כמדינת חסות מובהקת וכבת ברית נאמנה של הקרמלין. כל זאת, בצל התמשכות המלחמה באוקראינה והסלמה במתיחות בין רוסיה למדינות ברית נאט״ו, עם חשש הולך וגובר למוכנות רוסית לתקוף באופן ישיר את אחת ממדינות הברית כדי לבחון את סעיף 5 באמנת ברית נאט״ו.

לוקשנקו ( צילום: AP Photo/Alexander Zemlianichenko )

הטענה הפשטנית של טראמפ, שלפיה אשלג בלארוסי יכול להוות חלופה זולה, משתלמת ואטרקטיבית לזה הקנדי, נשענת כנראה על כרעי תרנגולת ועל עיוות חשבונאי וכלכלי בסיסי. נכון שעלות הכרייה הגולמית במכרות בבלארוס עשויה להיראות נמוכה על הנייר בשל סבסוד ממשלתי או נואשות של המשטר במינסק למטבע זר, אך היא מתגמדת לחלוטין מול העלויות האמיתיות של שרשרת האספקה.

כדי להביא את האשלג מלב מזרח אירופה אל השוק האמריקני, נדרשת לוגיסטיקה מסועפת ויקרה להחריד: הובלה יבשתית ארוכה ברכבות תחת פיקוח קפדני וסנקציות, העמסה בנמלים ימיים מוגבלים, מסע ימי ארוך ומזהם באוקיינוס האטלנטי אל נמלי ארה״ב, ושוב שינוע פנימי כבד עד לאזורים החקלאיים בתוך מרחבי ארה״ב. בפועל, "המחיר הזול" שמובטח - צפוי להתאייד לחלוטין תחת עומס הוצאות ההובלה, הביטוח והתפעול האסטרונומיות.

מעבר לכשל הכלכלי והלוגיסטי הזועק לשמיים, מדובר במהלך בעל השלכות ערכיות, מדיניות וביטחוניות חמורות ביותר. קנדה היא אחת מבעלות הברית הקרובות, הדמוקרטיות, הוותיקות והיציבות ביותר של ארה״ב, ואף נמנית עם מייסדות ברית נאט"ו. הענשתה מתוך גחמות פוליטיות רגעיות פוגעת קשות באמון האסטרטגי בין השכנות החולקות את היבשת. מנגד, להידוק הקשרים הכלכליים עם בלארוס יש משמעות ברורה וחד משמעית: הזרמת כספים ישירה לקופת המשטר האוטוקרטי של אלכסנדר לוקשנקו, מימון שלטון רודני הנתמך ומחוזק ע״י מוסקבה, ומתן סיוע עקיף למדינות המערערות את היציבות העולמית.