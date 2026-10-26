פיצה שמש, הרשת הגדולה ביותר לפיצות מוזלות שמונה יותר מ-100 סניפים, פותחת סניף כשר בשטח 120 מ"ר בקוסמוי, תאילנד. הסניף מיועד בעיקר לישראלים שומרי כשרות. חומרי הגלם, כמו גבינה צהובה, מגיעים מישראל.
מדובר בסניף ממותג ישראל עם שילוט גם בעברית. מחיר הפיצה זהה למחיר בארץ, 30 שקל לפיצה לארג'. בנוסף ימכרו בסניף פסטות ועוד.
יריב חלפון, מנכ"ל קבוצת חסיד, שמחזיקה בפיצה שמש, בפיצה פרגו ובג'ט לק - רשת גלידריות שמונה 10 סניפים, אמר כי הסניף מביא לקוסמוי את החוויה הישראלית - דובר עברית, בכשרות מהודרת וזכיין יהודי. לדבריו, "אנחנו עובדים לפי הספר לאחר שמסעדות של ישראלים נסגרו לאחרונה על ידי השלטונות המקומיים, כי לא עבדו ברישיון".
בנוסף הוקם אתר הזמנות ומערך משלוחים של הסניף שיספק פיצות בעיקר למלונות שבהם מתאכסנים הישראלים בקוסמוי. חלפון אמר כי הסניף נפתח לאחר הצלחתו של הסניף בפוקט שנפתח לפני שנה במתכונת דומה.
פיצה שמש הוקמה ב-2010 על ידי שרון חסיד, הבעלים. הסניף הראשון נפתח בבני-ברק. בבעלות הרשת מפעל בראשון-לציון שמייצר בצקים. חלפון: "אנחנו ספק של משרד החינוך וזכינו גם במכרז של משרד הביטחון כאחד משני ספקי פיצה לכל בסיסי צה"ל" (פיצה האט הספקית השנייה – נ"ז).