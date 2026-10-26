יריב חלפון, מנכ"ל קבוצת חסיד, שמחזיקה בפיצה שמש, בפיצה פרגו ובג'ט לק - רשת גלידריות שמונה 10 סניפים, אמר כי הסניף מביא לקוסמוי את החוויה הישראלית - דובר עברית, בכשרות מהודרת וזכיין יהודי. לדבריו, "אנחנו עובדים לפי הספר לאחר שמסעדות של ישראלים נסגרו לאחרונה על ידי השלטונות המקומיים, כי לא עבדו ברישיון".