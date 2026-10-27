בהמשך למגמה אתמול (שני), השקל ממשיך להתחזק גם ביום הבחירות. הדולר נחלש בכ-1% ונסחר אחר הצהריים סביב 3.046 שקלים, הרמה הנמוכה ביותר שלו מזה שלושה שבועות. האירו ירד עוד יותר, בכ-1.3%, ונסחר סביב 3.395 שקלים.
בחישוב מצטבר, הדולר איבד מתחילת השבוע כ-2% מערכו מול השקל: ביום שישי הוא עמד על יותר מ-3.11 שקלים, והיום הוא נסחר בפחות מ-3.05 שקלים. האירו נחלש באותה תקופה ביותר מ-2.5%, מכ-3.48 שקלים לפחות מ-3.40 שקלים. כך נמחק בתוך יומיים חלק ניכר מהעליות שרשם הדולר בחודש האחרון. ביום שישי השער היציג שלו נקבע ברמה הגבוהה ביותר בחודש.
בשווקים העולמיים התמונה שונה. אתמול נסחר הדולר בעליות מתונות מול סל המטבעות המובילים, ולכן נראה שהמהלך נובע בעיקר מהתחזקות השקל ולא מחולשה של המטבע האמריקני.
בשוק מעריכים שזהות המנצח בבחירות היום תשפיע על השקל פחות מהשאלה אם תקום קואליציה יציבה שתעביר תקציב. לפי ההערכות, הכרעה ברורה שתפחית את אי-הוודאות עשויה לתמוך בשקל, ומשא ומתן קואליציוני ממושך או בחירות חוזרות עלולים להכביד עליו. בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן (J.P. Morgan) מעריך שתוצאות הבחירות עשויות להזיז את שער השקל בעד 3%.
השבוע צפויים לשוק המט"ח עוד כמה מבחנים. הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי האירופי והבנק המרכזי של יפן יפרסמו את החלטות הריבית שלהם ברביעי, בחמישי ובשישי.