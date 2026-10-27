בהמשך למגמה אתמול (שני), השקל ממשיך להתחזק גם ביום הבחירות. הדולר נחלש בכ-1% ונסחר אחר הצהריים סביב 3.046 שקלים, הרמה הנמוכה ביותר שלו מזה שלושה שבועות. האירו ירד עוד יותר, בכ-1.3%, ונסחר סביב 3.395 שקלים.

בהמשך למגמה אתמול (שני), השקל ממשיך להתחזק גם ביום הבחירות. הדולר נחלש בכ-1% ונסחר אחר הצהריים סביב 3.046 שקלים, הרמה הנמוכה ביותר שלו מזה שלושה שבועות. האירו ירד עוד יותר, בכ-1.3%, ונסחר סביב 3.395 שקלים.

בהמשך למגמה אתמול (שני), השקל ממשיך להתחזק גם ביום הבחירות. הדולר נחלש בכ-1% ונסחר אחר הצהריים סביב 3.046 שקלים, הרמה הנמוכה ביותר שלו מזה שלושה שבועות. האירו ירד עוד יותר, בכ-1.3%, ונסחר סביב 3.395 שקלים.