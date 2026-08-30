זוג שרכש בית סירב לשלם דמי תיווך בטענה כי הוטעו, וכי המתווכת הסתירה מהם מידע, אך כעת נפסק כי הם יפצו את המתווכת ב-120 אלף שקל.

בית משפט השלום בפתח תקווה קיבל בשבוע שעבר את תביעתה של המתווכת, וחייב את בני זוג לשלם לה את מלוא דמי התיווך בגין עסקת רכישה, בתוספת הוצאות. בפסק הדין, נדחו טענות בני הזוג באשר להסתרת מידע על ידי המתווכת בנוגע לחריגות בנייה וליקויים בנכס. דמי התיווך הסתכמו ב-93 אלף שקל.

אילוסטרציה. לבתים בתמונה אין קשר לכתבה ( צילום: עידו ארז )

לפני כארבע שנים חתמו בני הזוג על הזמנת שירותי תיווך לרכישת בית צמוד קרקע, ובה התחייבו לשלם עמלה של 1.5% בתוספת מע"מ. לאחר משא ומתן, רכשו בני הזוג את הנכס ב-6.1 מיליון שקלים. לטענתם, המתווכת הסתירה מהם במכוון מידע ואף ביצעה כלפיהם הונאה, וכן ניהלה משא ומתן בחוסר תום לב, והסתירה מהם מידע תכנוני מהותי.

בין השאר נטען כי יחידת הדיור בנכס, המשמשת כמחסן, נבנתה ללא היתר בניה ותוך הפרת חוזה החכירה, ואינה ניתנת להכשרה. עוד טענו בני הזוג כי הנכס הוצג להם כבית עם 7 חדרים למרות שהוא עם 5 חדרים. בנוסף, טענו כי המתווכת הפרה את חוק המתווכים בכך שניסחה עבורם מסמכים משפטיים.

המתווכת טענה באמצעות עו"ד אורי סקוזה כי פעלה בהתאם לכלל חובותיה לפי חוק המתווכים ודחתה הטענות נגדה.

בית המשפט דחה את טענות הנתבעים וקבע כי המתווכת הייתה "הגורם היעיל" בעסקה ופעלה כדין. מפסק הדין עולה כי המתווכת שלחה לבעל הודעה קולית בוואטסאפ עוד בטרם הביקור הראשון בנכס, בה ציינה במפורש כי "יש שם איזה יחידה שהיא לא באישור".

השופטת זהבית אלדר קבעה כי המתווכת מסרה לנתבעים את מלוא המידע שקיבלה מהמוכרים ביחס לנכס, "ולא מצאתי, שהונח בסיס משפטי לטענה, כי היה עליה לערוך בדיקות עצמאיות ביחס לנכס, מעבר למידע שקיבלה מהמוכר, כטענת הנתבעים". עוד קבע בית המשפט כי הנתבעים היו מודעים לחריגות הבנייה בנכס, טרם התקשרו בהסכם המכר והדבר אף נאמר להם במפורש על ידי המתווכת טרם הציגה להם הנכס.

צילום: מוטי קמחי

לבסוף, קבעה השופטת כי "הנתבעים בחרו להתקשר בעסקה עם המוכרים בעיניים פקוחות ותוך נטילת הסיכונים הכרוכים בכך מאחר והנכס מצא חן בעיניהם והתאים לצרכיהם, וניכר כי חפצו להתקשר בעסקה בכל מחיר. זאת, אף שידעו טרם התקשרותם בהסכם המכר על קיום חריגות הבניה, וכן חשדו, למצער, שישנם ליקויים בנכס...".

בפסק הדין צוין כי הבעל אישר בחקירתו בדיון כי הנתבעים לבסוף מכרו את הנכס לצד שלישי לאחר שיפוץ, בתמורה לסך של 6.875 מיליון שקל. בית המשפט חייב את בני הזוג לשלם למתווכת את מלוא דמי התיווך בסך כ-93 אלף שקל, וכן שכר טרחת עו"ד והוצאותיה של המתווכת בסך 30 אלף שקל.