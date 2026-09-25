מצד אחד הפיתוי גדול. מתיישבים סביב שולחן, שמשדר כולו חגיגיות, והאוכל מגיע, כשהמשפט: "בחגים מותר", מהדהד. אז הנה הצעה: אפשר לשמור על אידאולוגיה קולינרית בריאה גם סביב שולחן החג. זה מתחיל בבחירת המרכיבים, ממשיך לכמות ולשיטת ההכנה של המזון, ומסתיים בקריאות הנאה מאוכל טעים ובריא.

תזונה ים־תיכונית: התפריט המדויק בעולם הלונג'ביטי

בשנים האחרונות התזונה הים־תיכונית הפכה לסטנדרט זהב מדעי בעולם הבריאות, ומוצעת בהמלצות רפואיות ותזונתיות. לא להתבלבל. לא מדובר בדיאטה, שמשאירה את הדבקים בה רעבים, להפך. מרכיבי התזונה שלה משביעים, ובמקביל מקנים בריאות פיזית וגם נפשית. במחקרים נמצא שתזונה ים־תיכונית תורמת לחיזוק מערכת החיסון, מפחיתה סיכוי להתפתחות מחלות כרוניות, כגון סוכרת ויתר לחץ דם, תורמת לחיזוק מערכת הלב, עוזרת בשיפור רמות הכולסטרול ועוד. יש לציין, כי במחקרים שנעשו ב"אזורים הכחולים" (Blue Zones), מקומות בעולם שבהם תוחלת החיים גבוהה ביותר ומספר החיים מעל גיל 100 הוא גבוה ביותר, נמצא כי האוכלוסייה המקומית שומרת על תזונה ים־ תיכונית במקביל לפעילות גופנית קבועה, חיים חברתיים ותחושת שייכות.

גלריה ( צילום: וי אי פי דיזיין )





ברימאג: בלנדר רב־תכליתי

חברת ברימאג, יבואנית מוצרי חשמל לבית ולמטבח, השיקה את NutriBullet TRIPLE PREP SYSTEM, בלנדר פרימיום רב־תכליתי ומעבד מזון בנפח 7 כוסות ובמערכת אחת עוצמתית. ניתן לבצע בו מגוון רחב של פעולות, בהן טחינה, קיצוץ, פריסה, לישה וריסוק קרח, במהירות, בקלות ובהתאמה לאורח חיים בריא. מותאם להכנת מזון חם וקר כאחד, ומגיע עם כוסות בלנדר אישיות, המאפשרות לקחת משקה טרי לכל מקום. כולל גם להב לישה לבצקים.

מחיר לצרכן: 1450 שקל. להשיג: ברשתות החשמל המובילות ובאתר ברימאג





היידה: קולקציות ומארזים חגיגיים ובריאים

מותג הלייף סטייל והלבשת הבית "היידה" של היזמית והמעצבת ורד כהן השיק לקראת חגי תשרי קולקציות כלי אירוח והגשה, כלי נוי, פריטי אווירה, לצד מוצרי בוטיק של קולינריה ואלכוהול, כולם מתוצרת מקומית בדגש על ספקים ויצרנים מהצפון. "אלו קולקציות שמזמינות להאט", אומרת כהן. בין המארזים: "סגולות הרימון", שכולל חליטה ורכז רימונים, דבש וכפית דבש וכלי הגשה.

מחיר 310 שקל. להשיג: באתר המותג - haydi





סולתם: TWIST NOVO מנירוסטה

מותג כלי הבישול והאפייה סולתם השיק את TWIST NOVO סדרת פרימיום חדשה מנירוסטה, שכוללת סירים, מחבתות וסוטאז'ים בקטרים שונים, במראה אלגנטי, מותאמים לכל סוגי הכיריים, כולל אינדוקציה. הציפויים אינם רעילים, ומאפשרים בישול בריא תוך שמירה על איכות הסביבה. טכנולוגיית 3PLY מייחדת את הסדרה, ומכוונת למבנה תלת־שכבתי, שמשלב בין נירוסטה איכותית לאלומיניום. ניתן להגיש את התבשילים בכלים שבהם הם בושלו.

מחיר: 150 עד 599 שקל לפריט בודד, מארזים 600 עד 1,250 שקל. להשיג: בסניפי ואתר סולתם





מה מומלץ לאכול, שיהיה בריא וטעים?

1. ירקות: מגוון צבעים, טריים או קפואים, ירקות עליים ועשבי תיבול.

2. פירות העונה: מומלץ כ־2 מנות פרי העונה ביום (להיוועץ בדיאטנית אם יש בעיה בריאותית).

3. דגנים מלאים, קטניות.

4. שומנים טובים: שמן זית איכותי, טחינה גולמית מלאה.

5. אגוזי מלך, שקדים וזרעים בצורתם הטבעית.

6. גבינות ומוצרי חלב דלי שומן ללא תוספת סוכר.

7. ביצים, בשר דל־שומן, דגי ים או בריכה עשירים באומגה 3. רצוי להמעיט בצריכת בשר אדום ואיברים פנימיים.

8. יין: יין אדום בכמות לא גדולה. ידוע כעשיר בנוגדי חמצון.

9. סופרפוד בארוחה: ירק מנקאי / פטריית מאיטקה.

( צילום: גל פרימק נג'רי )





המנקאי, ירק העלים הזעיר בעולם, סופרפוד עשיר ב־60 רכיבי תזונה חיוניים, מהווה מקור ייחודי לחלבון מלא, ברזל, ויטמין B12, אומגה 3 וסיבים תזונתיים. זמין כאבקה או בכמוסות, טעם מעודן וניטרלי. ניתן להוסיף לכוס משקה או בתוך ממרחים, רטבים ותבשילים. גדל בקיבוץ בארי ונארז במפעל בנתיבות. אפשר לשלב גם את המאיטקה, אחת מפטריות המרפא, המוכרות בעולם כחלק משילוב בשיגרת הוולנס. מופקת מ־100% גוף הפרי, ללא תוספות. ב־MycoSpring, מגדלת ומייצרת בישראל תמציות מפטריות מרפא, מציעים לשלב את תמצית המאיטקה במשקה הגשה ללא אלכוהול, לדוגמה, סודה קרה עם תפוח ירוק, לימון, נענע ותמצית מאיטקה.

10. תפריט לדוגמה: השתדלו להימנע ככל האפשר ממזון מעובד.

מנה ראשונה: סלט ירקות ורוטב, בתוכו מנקאי, אגוזי מלך וגרעיני חמניה ודלעת / מרק ירקות עשיר. משקה קר עם תמצית מאיטקה.

כמנה עיקרית: דג סלמון או חביתת חומוס עם שעועית ירוקה וקינואה / עוף בתנור עם ירקות מאודים.