פסק הדין ניתן ב-10 בנובמבר, לאחר דיון שהתקיים יום קודם לכן בפני הרכב של שלושה שופטים בראשות נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, ובהשתתפות השופטים עופר גרוסקופף וגילה כנפי-שטייניץ. בעקבות המלצת בית המשפט חזרו בהם הצדדים מהערעורים שהגישו, ואלה נדחו ללא צו להוצאות. בכך נותר על כנו פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב, שניתן בדצמבר 2025 על ידי השופט גלעד הס.

פסק הדין ניתן ב-10 בנובמבר, לאחר דיון שהתקיים יום קודם לכן בפני הרכב של שלושה שופטים בראשות נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, ובהשתתפות השופטים עופר גרוסקופף וגילה כנפי-שטייניץ. בעקבות המלצת בית המשפט חזרו בהם הצדדים מהערעורים שהגישו, ואלה נדחו ללא צו להוצאות. בכך נותר על כנו פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב, שניתן בדצמבר 2025 על ידי השופט גלעד הס.

פסק הדין ניתן ב-10 בנובמבר, לאחר דיון שהתקיים יום קודם לכן בפני הרכב של שלושה שופטים בראשות נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, ובהשתתפות השופטים עופר גרוסקופף וגילה כנפי-שטייניץ. בעקבות המלצת בית המשפט חזרו בהם הצדדים מהערעורים שהגישו, ואלה נדחו ללא צו להוצאות. בכך נותר על כנו פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב, שניתן בדצמבר 2025 על ידי השופט גלעד הס.