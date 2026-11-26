מבצע אכיפה בינלאומי נגד הונאות מזון, שתואם בידי יורופול ואינטרפול, הביא לתפיסת מוצרים מזויפים ונחותים בשווי של כמעט 80 מיליון אירו. במהלך המבצע נעצרו 79 חשודים ופורקו 18 ארגוני פשיעה מאורגנת.

הפעולה, שזכתה לכינוי "OPSON XV", נמשכה שישה חודשים מדצמבר 2025 עד מאי ב-57 מדינות, כולל אוסטריה, ונתמכה על ידי הנציבות האירופית, כך מדווח אתר Kurier.

שמן זית. עורבב עם שמנים נחותים ונמכר כמוצר איכותי ( צילום: shutterstock )

החוקרים החרימו יותר מחצי מיליון פריטים מזויפים, כמעט 230 אלף ליטרים של משקאות מהולים וכ-1.7 מיליון קילוגרמים של מזון באיכות ירודה. צוותי האכיפה התמקדו בשרשראות אספקה שבהן הוחזרו למחזור מוצרים שפג תוקפם או שסומנו לא נכון. הם גם כיוונו למתקנים שייצרו תוספי תזונה בלתי חוקיים עם רכיבים תרופתיים שלא הוצהרו.

במהלך המבצע, הרשויות ביצעו 17,071 בדיקות והפנו 428 אנשים לרשויות השיפוט, לפי בילד. המשרד הפדרלי לחקירות פליליות של אוסטריה אמר ביום רביעי כי לא היו מעצרים באוסטריה.

השיטה: מזון פג תוקף שנארז מחדש

בפורטוגל, הרשויות תפסו 10,000 ליטרים של שמן צמחי שסומן בסימון מטעה ונמכר כשמן זית כתית מעולה, 340 ליטרים של יין ליקר לא רשום וכ-200 אלף אירו במזומן, והגישו כתבי אישום נגד שלושה אנשים. בטורקיה, צוותים החרימו 4,150 ליטרים של שמן זית מזויף או מהול ו-970 אלף מוצרי מזון ארוזים בשווי של כ-750 אלף אירו, שרבים מהם היו פגי תוקף, מזויפים או מסומנים לא נכון.

בקנדה, האכיפה תפסה יותר מעשר טונות של דבש שזויף בסירופי סוכר. ההונאה זוהתה באמצעות טכנולוגיית תהודה מגנטית. יורופול מזהירה כי דבש כזה עלול להוות סיכון בריאותי לאנשים עם סוכרת.

תחומי המזון שהיו חשופים במיוחד כללו בשר, משקאות אלכוהוליים, פירות, ירקות, שמנים, פירות ים, מזון לחיות מחמד ומשקאות לא אלכוהוליים. הממצאים מצביעים על שיטות פשיעה שנועדו להסתיר את גיל המוצרים, מקורם או הרכבם. מבצעי ההונאה, למשל, ארזו מחדש מזון שפג תוקפו עם תוויות חדשות.