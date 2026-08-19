ד"ר שמואל חרל"פ, אחד מאנשי העסקים הבולטים בישראל, הלך לעולמו והוא בן 82. חרל"פ שימש בין היתר כיו"ר יבואנית הרכב כלמוביל.
לפי ההודעה לתקשורת, "סיפורו הוא סיפור יוצא דופן בנוף העסקי המקומי בזכות השילוב בין עולם האקדמיה והפילוסופיה, הניהול העסקי, ההשקעות פורצות הדרך בטכנולוגיה, הכתיבה בענייני חברה וכלכלה ובהיותו מרתוניסט ואיש של נתינה. חרל"פ נולד בשנת 1944, היה בעל דוקטורט בפילוסופיה מאוניברסיטת הרווארד ובוגר תואר ראשון ושני מהאוניברסיטה העברית בירושלים שם הוא גם לימד בסוף שנות ה-70. בתחילת שנות ה־80, הוא הצטרף להנהגת העסק המשפחתי, הוביל כיו"ר פעיל את התפתחותה של כלמוביל והפך אותה לאחת החברות המובילות בישראל".
חרל"פ השקיע בחברת מובילאיי, ועסק רבות בתחום הפילנתרופיה. "ב-2025 תרמו בני הזוג 10 מיליון דולר למכון ויצמן למדע, בעקבות הנזק הכבד שנגרם למכון מפגיעת טילים איראניים", נכתב בהודעה. "התרומה נועדה לסייע בשיקום הקמפוס, המעבדות והפעילות המחקרית. זמן קצר לאחר מכן הודיעו ענת ושמואל חרל"פ על תרומה של כ-600 מיליון שקל לבית החולים בילינסון. מדובר בתרומה הגדולה ביותר שניתנה עד אז למערכת הבריאות בישראל. הכסף מיועד להקמת מרכז חדש לרפואת הלב והמוח, שייקרא 'מגדל התקווה'.
"לאורך השנים פרסם חרל"פ עשרות מאמרים וטורי דעה בתקשורת הישראלית בנושאים כלכליים, חברתיים, פוליטיים וטכנולוגיים. הוא הקפיד על פעילות גופנית ונהנה מספורט תחרותי. הוא השתתף בשלושה מרתונים מלאים, הראשון בגיל 60 בניו יורק. בנוסף הוא השתתף באליפות אירופה על מכשיר חתירה".