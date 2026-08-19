לפי ההודעה לתקשורת, "סיפורו הוא סיפור יוצא דופן בנוף העסקי המקומי בזכות השילוב בין עולם האקדמיה והפילוסופיה, הניהול העסקי, ההשקעות פורצות הדרך בטכנולוגיה, הכתיבה בענייני חברה וכלכלה ובהיותו מרתוניסט ואיש של נתינה. חרל"פ נולד בשנת 1944, היה בעל דוקטורט בפילוסופיה מאוניברסיטת הרווארד ובוגר תואר ראשון ושני מהאוניברסיטה העברית בירושלים שם הוא גם לימד בסוף שנות ה-70. בתחילת שנות ה־80, הוא הצטרף להנהגת העסק המשפחתי, הוביל כיו"ר פעיל את התפתחותה של כלמוביל והפך אותה לאחת החברות המובילות בישראל".