טיפ או׳ניל, היו״ר המיתולוגי של בית הנבחרים של ארה"ב בשנות ה-70 וה-80, טבע את האימרה All politics is local (כל הפוליטיקה היא מקומית), ומאז היא מוכחת שוב ושוב כנכונה. האמריקנים גרים בחלקים מאוד שונים של המדינה ויש להם דאגות שונות ומגוונות, וזה בא לידי ביטוי במערכת השיקולים שלהם בבואם להצביע בקלפיות. לפעמים, עניינים מקומיים נהיים משותפים להרבה אזרחים, והם מצליחים לפרוץ את הגבול לפוליטיקה ארצית. זה בדיוק מה שקורה עכשיו בארה״ב.

כשלושה חודשים לפני בחירות האמצע לקונגרס ולבתי ממשל, הופכים מרכזי הנתונים (Data centers) שצצים ברחבי ארה״ב ומיועדים לשימוש בינות מלאכותיות, לנושא העיקרי שמעסיק את המועמדים - ואת הציבור. זו היתה רק שאלה של זמן עד שהבינה המלאכותית תהפוך לנושא פוליטי חם, ולמרבה ההפתעה ההתנגדות הזאת גורפת ודו-מפלגתית.

גלריה מרכז נתונים ( AP/ Ted Shaffre )

בארה״ב קיימים כיום בין 3,000 ל-4,500 מרכזי דאטה פעילים, שהם קרוב ל-40% מכלל מרכזי הדאטה בעולם. בוורג׳יניה לבדה יש למעלה מ-660 מתקנים פעילים, בהם זורם חלק עצום מתנועת האינטרנט העולמית. עד כה נבנו המרכזים האלה בשקט, מתחת לרדאר ובתמיכה מלאה של פוליטיקאים משתי המפלגות.

אלא שבשנה האחרונה דברים החלו להשתנות. יותר ויותר ארגונים אזרחיים הפכו את הנושא לסוגיה מרכזית והביאו אותו למרכז הבמה. הם חשפו כי חלק מהפרוייקטים קיבלו אישור מבלי להתחשב בהתנגדות התושבים או בצורך ברגולציות, ולאחר שפקידים מקומיים חתמו על הסכמי סודיות מול היזמים. עד היום הצליחו התארגנויות אזרחיות להביא לעיכוב או ביטול של 75 פרויקטי דאטה סנטר.

סקר של ׳גאלופ׳ העלה כי 71% מהאמריקנים מתנגדים לבניית מרכזי נתונים בקרבת מגוריהם. לפי סקר של רויטרס, רק שליש מהאמריקנים תומכים בקצב הבנייה הנוכחי של מרכזי הנתונים. רק 14% תמכו בבניית מרכזי נתונים בקהילה שלהם. בין הסיבות שהם מעלים: דאגה גדולה מתפקידה של בינה מלאכותית בכלכלה ומאובדן מקומות עבודה, וחשש מעלייה חדה במחירי החשמל והמים לאור כמות האנרגיה העצומה שהמרכזים האלה דורשים.

מרכז נתונים לצד שכונת מגורים בוורג'יניה ( צילום: Brendan Smialowski / AFP )

בין אופטימיות לפחד

לרוב, האמריקנים נקרעים בין אופטימיות לפחד בכל הנוגע לבינה מלאכותית. אבל כאשר הסוגייה משלבת עניינים כמו הכלכלה ויוקר המחיה, כוח תאגידי ועתיד מעמד הפועלים, המטוטלת נעה בחדות לצד ההתנגדות. הציבור מרגיש שהרווחים העצומים זורמים לחברות הגדולות, בזמן שהעלויות הפיזיות והסביבתיות נופלות על הקהילות המקומיות.

מאות מועמדים לבית הנבחרים, לסנאט או לבתי ממשל פרסמו השנה מדיניות הקשורה לבינה מלאכותית או למרכזי נתונים באתרי הקמפיין שלהם, והחדירו את הנושא לכמעט 40% מהמירוצים ברחבי המדינה. דמוקרטים ורפובליקנים רבים מדגישים את מדיניות הבינה המלאכותית באתרי האינטרנט שלהם על חשבון נושאים פוליטיים מרכזיים (כמו ישראל, שהיתה עניין חם מאוד בפריימריז אבל נראה כי הוא דועך קצת כשנכנסים עכשיו לישורת האחרונה ולמירוצים האמיתיים).

ותיקי הפוליטיקה האמריקנית מתקשים לזכור מתי בפעם האחרונה צבר נושא חדש בכזו מהירות כל כך הרבה כוח. "בינה מלאכותית הפכה ממשהו שאף אחד לא התעניין בו, למצב בו היא נמצאת בכל מקום", אמר לוושינגטון פוסט קייל קונדיק, אנליסט בחירות במרכז לפוליטיקה של אוניברסיטת וירג‘יניה.

טראמפ ג'יי.די. ואנס. הנושא צפוי להיות מרכזי אפילו יותר בבחירות 2028 ( צילום: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

זה נושא שצפוי להיות מרכזי אולי אפילו יותר בבחירות לנשיאות ב-2028. מתמודדים פוטנציאליים כמו סגן הנשיא הרפובליקני ג'יי.די. ואנס ומושל קליפורניה הדמוקרטי גאווין ניוסום, כבר מדברים על מדיניות בינה מלאכותית. אבל מומחים פוליטיים אומרים כי שתי המפלגות עוד לא גיבשו עמדות ברורות שמבינות את חרדות הבוחרים.

"אנשים לא רוצים את המפלצת הזאת בשכונה שלהם"

ברנט ביוקנן, מייסד ומנכ"ל חברת הסקרים הרפובליקנית Cygnal, אמר לוושינגטון פוסט כי הבחין בדפוס חדש בקבוצות מיקוד שהחלו בסוף השנה שעברה. בכל פעם שמשתתף אחד התלונן מיוזמתו על בינה מלאכותית או על מרכזי נתונים, אחרים בחדר הצטרפו אליו. "התגובה המיידית של הבוחרים היא, ’לעזאזל לא'", אמר ביוקנן.

אולי הדוגמא הטובה ביותר לעוצמת כאב הראש שהנושא גורם למועמדים מגיעה מטקסס. במדינה הענקית שנמצאת בשליטה רפובליקנית מלאה אין כמעט רגולציות בשום תחום, ולא במקרה היא יעד חם מאוד של חברות טכנולוגיה לבניית מרכזי נתונים. המושל המכהן, גרג אבוט, היה תומך נלהב באישור בניית המתקנים האלה, אבל החודש פירסם שורת רגולציות מקיפות בהן יצטרכו המרכזים לעמוד.

זה קרה אחרי שיריבתו הדמוקרטית בנובמבר הקרוב, ג'ינה הינוחוסה, וכמה רפובליקנים בולטים במדינה, העבירו ביקורת חריפה על כך שאבוט ״מאפשר פיתוח בלתי מוגבל של מרכזי נתונים על חשבון הטקסנים ויציבות רשת החשמל של טקסס״. אחרי שאבוט - אחד התומכים האדוקים ביותר של דונלד טראמפ בצמרת הרפובליקנית - שינה את דעתו, אמר טראמפ כי ״זו טעות״. טראמפ, כצפוי, הוא תומך נלהב של הקמת המרכזים האלה, שאת בנייתם בטקסס מוביל אלון מאסק.