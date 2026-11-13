ישנם פרויקטים שבהם הריצוף הוא רק תשתית, אבל יש כאלה שבהם הריצוף הוא חלק נכבד מהסיפור. בטיילת רפאל איתן באשקלון הריצוף הפך לאחד המרכיבים שמגדירים את המקום.

הטיילת, שהוקמה כחלק מהמהלך להחייאתה של רצועת החוף הצפונית של העיר, נועדה לחבר בין המרחב העירוני לנוף הים וליצור רצף של פנאי, ספורט ובילוי לאורך קו המים. הפרויקט משתלב בחזון רחב יותר לפיתוח כ־12 ק”מ של קו החוף, כדי לחזק את מעמד העיר כיעד תיירות ופנאי וליצור רצף טיילות ומוקדי בילוי לאורך הים. לצד שבילי הליכה ורכיבה, מדשאות, מתחמי כושר ופינות ישיבה הצופות אל קו המים, המרחב החדש מבקש לאפשר מפגש בלתי אמצעי בין התושבים והמבקרים לאחד ממשאבי הטבע הבולטים של העיר.

טיילת רפאל איתן, אשקלון . תכנון אדריכלי: מקום+ ( צילום: באדיבות אקרשטיין )





את חשיבותו של הפרויקט בראייה עירונית רחבה מדגיש גם עמית שדה, מנכ”ל החברה הכלכלית לאשקלון: “פיתוח טיילת רפאל איתן הוא חלק ממהלך רחב שנועד לחזק את החיבור בין העיר לים ולהפוך את רצועת החוף למרחב ציבורי פעיל ונגיש. מעבר לפיתוח הפיזי, הטיילת יוצרת מקום למפגש, לפנאי ולפעילות יומיומית, תורמת לאיכות החיים של התושבים ומחזקת את מעמדה של אשקלון כעיר חוף אטרקטיבית לתושבים ולמבקרים כאחד”.

האתגר התכנוני היה משמעותי: איך מוסיפים שכבות חדשות של פעילות ושימוש מבלי לפגוע בתחושת המרחב הפתוח, בדיונות החול, בגבעות הכורכר ובצמחייה החופית המאפיינים את האזור. הפתרון נבנה כציר אורכי, המשלב שבילי הליכה וריצה, אזורי שהייה וכושר, פרגולות מוצלות ומדשאות רחבות הפונות אל הים. בתוך המכלול הזה הריצוף שנבחר מילא תפקיד מרכזי ביצירת השפה העיצובית של הטיילת.

האדריכל בני שדמי, “מקום+”, מסביר כי תפיסת התכנון נשענה על החיבור בין ההתערבות העירונית לבין הנוף הקיים: “טיילת רפאל איתן היא טיילת לינארית לאורך צוקי הים בעיר. ציר הטיילת מהווה ערך מוסף לרקע הים, דיונות החול והשמיים. מוטיב הריצוף והספסל הארוך, עם נגיעות צבע של האבן הפוליגונלית ומסלולי הריצה והאופניים, התחברו ליצירת מערכת נוף לינארית לאורך הנוף הטבעי העוטף אותה”.

האבן הפוליגונלית בגמר אומבריאנו, בשני גוונים, יוצרת מראה טבעי שאינו מתחרה בנוף, אלא משתלב בו. הצורה הרב־צלעית שוברת את הקווים הנוקשים המאפיינים מרחבים עירוניים ומייצרת תחושה אורגנית, כמעט כאילו הייתה חלק מהטופוגרפיה המקומית מאז ומתמיד.

החדשנות בפיתוח הסביבתי מתבטאת לא רק במוצרים ובטכנולוגיות, אלא גם ביכולת להתאים פתרונות לצרכים הייחודיים של כל פרויקט. באקרשטיין משלבים ידע חומרי, הבנה תכנונית ויכולות ייצור מתקדמות, המאפשרים לפתח פתרונות ריצוף בהתאמה אישית, משלב הרעיון ועד ליישום בשטח. שיתוף הפעולה עם אדריכלים, מתכננים ורשויות מקומיות מאפשר לחבר בין החזון האדריכלי לצרכים ההנדסיים והסביבתיים, וליצור מרחבים ציבוריים המשלבים אסתטיקה, פונקציונליות ועמידות לאורך זמן. כך הופך הפיתוח הסביבתי לחלק בלתי נפרד מחוויית השימוש בעיר ומהאופן שבו אנשים פוגשים את המרחב הציבורי.