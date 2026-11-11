חבר מושבעים בבית משפט בסאות'וורק באנגליה הרשיע את קאשים צ'ודרי, בן 56, בתשע עבירות מרמה לאחר שנמצא כי קיבל משכורות ממספר גופים ציבוריים בו-זמנית, והרוויח כ-430 אלף דולר משמונה מעסיקים בין פברואר 2020 לספטמבר 2023, כך מדווח האינדיפנדנט. השופט מארק ויקס הורה על מעצרו ואמר שהוא צפוי לעונש מאסר מיידי ומשמעותי, כשהתובעים מבקשים לפחות חמש שנות מאסר.

התובעים אמרו כי צ'ודרי ניצל את העבודה מרחוק כדי לג'נגל עד חמש משרות מלאות בו-זמנית במשרדי ממשלה וארגוני המגזר הציבורי, ובשלב מסוים התחייב לסך של 183 שעות בשבוע - יותר שעות מאלו הקיימות בשבוע שלם.

עבודה מהבית. בבריטניה זיהו מעל 300 מקרים הונאת עובדים ( צילום: נוצר באמצעות AI )

הוא הסתיר את תפקידיו האחרים והשתמש בחופשת מחלה ממעסיקים מסוימים כדי לנהל את עומס העבודה. בין היתר הוא החזיק בתפקידים בסוכנות הבריטית לביטחון בריאות (UKHSA), במשרד לאיכות הסביבה, מזון ועניינים כפריים (Defra), במשרד לעסקים ולסחר, ברשות תקני המזון ובמשרד הפנים, ועבד גם במועצת טאוור האמלטס וברשות ה-NHS של מזרח לונדון.

לפי BBC, הוא הועסק במשרה מלאה על ידי מספר סוכנויות ממשלתיות והסתיר בכוונה את היקף העסקתו תוך הצגת מצג שווא לגבי מעמדו כדי לקבל משכורות מרובות. מנהלים בשירות המדינה העריכו את עבודתו של צ'ודרי כ"גרועה באופן חריג" ואמרו שהוא אינו מסוגל להשלים משימות בסיסיות, אך למרות זאת הוא עדיין קיבל חוזה קבוע במרבית המשרדים.

צ'ודרי אמר לחוקרים כי היה עליו לעבוד מהבית כדי לטפל באמו החולה, ואמר שלקח על עצמו תפקידים מרובים מתוך פחד לאבד את פרנסתו לאחר שפוטר מעבודות בעבר. בעת שהגיש מועמדות לתפקידים חדשים הוא לא גילה על העבודות הקיימות וחתם על הצהרות שקריות שהמידע שמסר מלא ונכון.

במאי 2023, במהלך שיחת וידאו עם המנהלת הישירה שלו ב-UKHSA, אלישה אדמס, הוא נראה חיוור באופן חריג עם אבקה לבנה על מצחו. הוא הכחיש שימוש באיפור, בעוד שאדמס הבחינה שהוא מזיע ושהעור שמתחת ועל צווארו נראה כהה יותר. אדמס אמרה לבית המשפט כי היא סבורה שהאבקה היא איפור שנועד להעמיד פני חולה.

התובעת המיוחדת שרה מלו אמרה כי צ'ודרי "הסתיר במכוון את היקף העסקתו האמיתי כדי שיוכל לקבל תשלום על מספר משרות מלאות בו-זמנית", וכי הוא "הציג שוב ושוב מצג שווא לגבי טיבה האמיתי של מעמדו התעסוקתי תוך שהוא ממשיך לקבל משכורות מלאות מגופים ציבוריים אחרים".