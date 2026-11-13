החברה העירונית אשקלון מלווה חלקים נרחבים מחיי התושבים בעיר - מהילדים שפוקדים את המעונות והצהרונים, דרך בני הנוער המשתתפים בפעילויות הספורט והתרבות ועד לאזרחים הוותיקים הנוטלים חלק בפעילות קהילתית.

החברה העירונית אחראית על הפעלה וניהול של שירותים בתחומי החינוך, התרבות, הספורט והקהילה, ובהם מעונות יום, צהרונים, קייטנות, אירועים עירוניים, מוסדות תרבות, פעילויות ספורט ומסגרות קהילתיות. בהתאם למדיניות העירייה פועלת החברה להתאים את היקף השירותים לקצב הצמיחה של העיר ולצרכים המשתנים של תושביה.

גלריה הבריכה העירונית – מתחם בריכות לכל גיל ( הדמיה: יוני אינסל אדריכלים )





שירות רחב־היקף במציאות עירונית משתנה

החברה העירונית פועלת במגוון רחב של תחומים, מהגיל הרך ועד לפעילות עבור האוכלוסייה הוותיקה. לצד הרחבת הפעילות, האתגר המרכזי הוא לספק שירות מקצועי ואחיד בתחומי עשייה שונים מאוד זה מזה, ובהם מעונות יום, מתקני ספורט, מסגרות חינוכיות, אירועים עירוניים ופעילות קהילתית.

בחברה מוסרים, כי האתגר הוא לנהל ארגון מגוון מאוד, שמצד אחד חייב לפעול ביעילות ובמקצועיות, ומצד שני לשמור על קשר אנושי וקרוב לתושב. ניהול מעון יום, היכל ספורט או הפקת אירוע עירוני גדול הם עולמות שונים לחלוטין, אבל כולם פועלים למען אותה מטרה - שירות איכותי לתושבים.

במסגרת זו מושם דגש גם על פיתוח כוח האדם, הכשרות מקצועיות ושימור עובדים, מתוך תפיסה שלפיה איכות השירות תלויה בראש ובראשונה באנשים המעניקים אותו בפועל.

פיתוח שירותי פנאי, ספורט ובילוי

אחד המיזמים המרכזיים שמקדמת החברה העירונית הוא שדרוג הבריכה העירונית. על פי התכנון, המתחם צפוי לעבור הרחבה ושדרוג במטרה להציע מגוון רחב יותר של פעילויות פנאי, ספורט ובילוי.

המטרה היא להפוך את הבריכה העירונית למתחם רחב יותר שיכלול שימושים נוספים עבור משפחות, ילדים ומבוגרים וירחיב את אפשרויות הבילוי והפנאי העומדות לרשות תושבי העיר.

במקביל ממשיכה החברה להפעיל מערך רחב של צהרונים וקייטנות עבור אלפי ילדים. על פי התפיסה המקצועית המנחה את החברה, לצד ההיבטים התפעוליים מושם דגש גם על איכות הסביבה החינוכית, תחושת הביטחון של הילדים והיחס האישי במסגרת.

פארק מים נודד ( צילום: סיון מטודי )





גידול האוכלוסייה והרחבת מסגרות הגיל הרך

עם התרחבותה של אשקלון והצטרפותן של משפחות צעירות רבות לעיר, גדל גם הצורך במסגרות לגיל הרך.

החברה העירונית מפעילה מעונות יום הפועלים תחת פיקוח משרד החינוך ומעסיקים צוותים מקצועיים העוברים הכשרות לאורך השנה. על פי התפיסה העירונית, שנות החיים הראשונות הן שלב משמעותי בהתפתחות הילד, ולכן מושם דגש על סביבה חינוכית, ביטחון אישי, תזונה וליווי מקצועי.

בנוסף מפעילה החברה העירונית את מערך הסייעות הרפואיות והחונכות לילדים עם צרכים מיוחדים. מערך זה מעניק מענה לילדים הזקוקים לתמיכה רפואית, תפקודית, חברתית או אישית ומאפשר את השתלבותם במסגרת החינוכית.

לצד הליווי השוטף, מושקעים משאבים בהכשרות מקצועיות, בליווי הצוותים ובהרחבת המודעות לחשיבות התפקיד שממלאות הסייעות והחונכות במערכת החינוך.

מופעי אש בטיילת ( צילום: סיון מטודי )





תרבות, קהילה ונגישות לכל שכונה

גם על הפקת אירועים עירוניים, פסטיבלים ומופעים לאורך השנה אמונה החברה העירונית. בהתאם לתפיסה העירונית, ההיצע התרבותי נדרש לתת מענה לקהלים מגוונים ובהם ילדים, משפחות, צעירים, אזרחים ותיקים וקהילות שונות ברחבי העיר. בהתאם לכך מתקיימים, לצד אירועים גדולים, גם אירועים קהילתיים ושכונתיים, שנועדו להרחיב את הנגישות לפעילות תרבות ולחזק את תחושת השייכות בקהילה.

בתחום הספורט מפעילה החברה העירונית את בית הספר לכדורגל, המשרת מאות ילדים ובני נוער. במסגרת הפעילות מושם דגש לא רק על הקניית מיומנויות ספורטיביות אלא גם על ערכים של עבודת צוות, התמדה, משמעת וכבוד הדדי. לצד אלה ממשיך לפעול הקונסרבטוריון העירוני, המהווה מסגרת ללימודי מוזיקה ולפעילות תרבותית עבור ילדים ובני נוער. בחברה העירונית רואים בו כלי משמעותי לפיתוח יכולות אישיות, ביטוי עצמי והשתלבות בחיי התרבות באשקלון.

שיעור נגינה בקונסרבטוריון ( צילום: רעות שמעוני )





קהילה וחוסן בתקופות של אי־ודאות

לאורך השנים התמודדה אשקלון עם מצבי חירום ואתגרים ביטחוניים, שהדגישו את החשיבות של מערכות קהילתיות פעילות וזמינות.

בהתאם למדיניות העירייה, פעלה החברה העירונית בתקופות החירום האחרונות לקיום פעילויות הפגה, מסגרות חינוכיות ומענים קהילתיים שנועדו לסייע למשפחות, לילדים ולקהילות שונות בעיר.

הניסיון של אשקלון בהתמודדות עם מצבי חירום חידד את חשיבותה של קהילה חזקה. במיוחד מאז שבעה באוקטובר, כאשר פעלה החברה במהירות לקיום פעילויות הפגה, מסגרות חינוכיות ומענים קהילתיים שסייעו למשפחות ולילדים בתקופה מורכבת.

בחברה העירונית מציינים, כי בתקופות של חוסר ודאות מושם דגש מיוחד על התאמת הפעילות לצרכים המשתנים של התושבים ועל שמירה על רציפות קהילתית ככל הניתן.

סרט על גלגלים ( צילום: סיון מטודי )





שיפור השירות והנגשת המידע

אחד התחומים שבהם מושקעים מאמצים בשנים האחרונות הוא שיפור השירות והנגשת המידע לתושבים.

במסגרת זו מקודמים שירותים דיגיטליים, שדרוג מערכות מידע וייעול תהליכי עבודה, במטרה להקל על קבלת מידע, הרשמה לפעילויות ופנייה לגורמים הרלוונטיים.

על-פי תפיסת הניהול של החברה העירונית, מדד מרכזי להצלחת הפעילות הוא שביעות הרצון של התושבים והיכולת לספק מענה נגיש, מקצועי וזמין.

היעד: להמשיך ולהרחיב את השירותים

בהתאם לחזון העירוני, ממשיכה החברה העירונית לקדם תוכניות ומיזמים בתחומי החינוך, התרבות, הספורט והקהילה. היעד המרכזי הוא להמשיך ולהרחיב את השירותים העירוניים בהתאם לקצב הצמיחה של העיר, לחזק את המענים לילדים, למשפחות ולאזרחים ותיקים, ולהתאים את הפעילות לצרכים המשתנים של התושבים.