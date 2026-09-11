העולם הכלכלי המודרני מציב רבים מול הררי בירוקרטיה ושפה פיננסית שאינה מובנת, העלולה לגרום להפסדים של מאות אלפי שקלים מזכויות שלא מומשו ומכספים שאינם מנוהלים נכון. עבור ליאת שלמה, זו הייתה נקודת הפתיחה להקמתה של "כספיאן פיננסים", סוכנות שמרכזת תחת קורת גג אחת מעטפת פיננסית מלאה שמשלבת את המקצועיות של חברות הענק עם שירות בוטיק אישי, בשקיפות מלאה וזמינות גבוהה. אצל ליאת, כל לקוח הוא עולם ומלואו, וכל החלטה מתקבלת מתוך מטרה אחת, שהלקוחות יוכלו לישון בשקט.

ליאת שלמה ( צילום: עופר חג’יוב )





"הרצון שלי לא היה לבנות עוד סוכנות שמוכרת מוצר מדף פיננסי כזה או אחר. המטרה הייתה לפשט את המורכבות של השפה הפיננסית המורכבת והמאיימת עבור רבים. לייצר סדר בראש ובניירות, ולבנות אסטרטגיה כלכלית אמיתית למשפחות כדי להעניק להן ביטחון ושקט נפשי", אומרת ליאת שלמה. "אנשים מחפשים מעבר לתשואות, את היחס אישי, מישהו שרואה אותם, את התמונה המלאה ב-360 מעלות, החל מהמפגש הראשון ועד לירושה של הנכדים".

ליאת שלמה היא מתכננת פיננסית ופרישה מוסמכת, בעלת תארים במנהל עסקים, כלכלה, מימון ושוק ההון, ורישיונות מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך. אחרי עשור בתחום, הקימה את הסוכנות ששמה דגש מיוחד על היחס האישי והליווי המקצועי של הלקוחות, וכיום מונה צוות של כעשרה עובדים. באחד המקרים, היא שינתה את העתיד הכלכלי של רופאה שפרשה לגמלאות ולא ידעה מה מגיע לה אחרי הפרישה. לאחר בדיקה מעמיקה ויסודית של הצוות מול רשויות המס, התברר כי ניכו לה מס בגובה מופרז. "בזכות הטיפול שלנו הוחזרו לה קרוב ל-300 אלף שקלים. היא רק הייתה צריכה יד מכוונת, מישהו שיעזור לה לרכז ולסדר כדי להבין איפה היא נמצאת", אומרת ליאת.

איך התמודדתם עם חוסר הוודאות בשנים האחרונות שהיו רצופות זעזועים?

"חוסר הוודאות של הציבור רק חיזק אצלי את ההבנה עד כמה התחום שלנו קריטי, ובשנים האלו חוותה הסוכנות קפיצה וצמיחה משמעותית. בזמן שאנשים מודאגים ומבולבלים, הם זקוקים יותר מכל ליד מכוונת וידע מקצועי שייתן להם ודאות. אסטרטגית, בחרנו להגביר את הזמינות, ליזום שיחות הסבר ולהבהיר ללקוחות שאסור לקבל החלטות כלכליות מתוך לחץ או פאניקה, אלא אך ורק מתוך אסטרטגיה ארוכת טווח. זה הוכיח את עצמו".

ניהול עם אחריות

שוק ההון והתעשייה הפיננסית נחשבים עד היום למעוזים גבריים ושמרניים למדי, אך ליאת רואה בכך דווקא הזדמנות יוצאת דופן להבאת ערך מוסף: "לנשים יש ערך עצום ויתרון מובהק בעולם הזה בזכות אינטליגנציה רגשית גבוהה ויכולת הכלה. בפגישות איתנו, ללקוחות הרבה יותר קל להיפתח, לשתף בצרכים ובחששות האמיתיים שלהם, מה שמאפשר לנו להתאים פתרונות מדויקים ומותאמים אישית".

תפיסת הניהול של ליאת משתקפת היטב באופן שבו היא מובילה את החברה. היא אינה מאמינה בניהול מתוך פחד או הכתבה מלמעלה, אלא בשותפות, כבוד הדדי, מתן אחריות רחבה וגיבוי מלא לצוות גם בעת טעויות. "מנהיגות בעיניי היא לא תפקיד או כיסא, אלא אחריות ענקית", היא מדגישה. "החובה שלי היא להישאר רגועה גם כשהצוות לחוץ, לדעת לקבל החלטות מורכבות גם כשאין את כל הנתונים ביד. להסתכל תמיד על העובדים והלקוחות כבני אדם, לעולם לא כמספרים. אם אני רוצה להשריש ללקוחות שלי ערכים של זמינות ומצוינות, אני קודם כל חייבת לתת דוגמה אישית וליישם את זה מול הצוות שלי".

מה החזון לעתיד?