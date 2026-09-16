הפד העלה הערב את הריבית ב-25 נקודות בסיס, מ-3.75% ל-4%, בהתאם לתחזיות בשוק - העלאת ריבית ראשונה מאז יולי 2023, ושינוי מהותי ראשון במדיניות המוניטרית תחת הנהגתו של יו"ר הפד הטרי קווין וורש, שנכנס לתפקיד ב-22 במאי השנה.
בישיבתו האחרונה (29 ביולי) הותיר הפד את הריבית ללא שינוי, בפעם החמישית ברציפות, לאחר שבדצמבר 2025 ביצע הפחתת ריבית של 25 נ"ב (מ-4% ל-3.75%), הורדה שהיתה בשעתו שלישית ברציפות.
מאז העלאת הריבית האחרונה, כאמור ביולי 2023, ביצע הפד 6 הפחתות ריבית של 25 נקודות בסיס תחת היו"ר הקודם ג'רום פאוול - 125 נ"ב בסך הכול - והיא ירדה מ-5.25% לרמתה טרם ההחלטה היום, 3.75%.
טרם ההחלטה הערב, השוק העניק הבוקר הסתברות של 92% להעלאת ריבית הפד - זאת לנוכח הלחצים האינפלציוניים המחודשים שנגרמו מעליית מחירי האנרגיה, ואחרי שדו"ח התעסוקה בארה"ב היה חזק בהרבה מהצפוי (ובמקביל נרשמה האצה במדד המחירים לצרכן באוגוסט).
כלכלני מורגן סטנלי כתבו ביום שני בסקירה שפרסם הבנק כי הם משנים את התחזית שלהם מאפס העלאות ריבית השנה לשתי העלאות, בין היתר בעקבות התבטאויותיו הפומביות של וורש, הזינוק במחירי הנפט, הלחצים האינפלציוניים הנובעים מהתרחבות ההשקעות בבינה מלאכותית והשינוי הרחב יותר בציפיות השוק לכיוון של העלאות ריבית - אחת הערב ואחת נוספת לפי הבנק בישיבה של דצמבר.