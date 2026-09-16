הפד העלה הערב את הריבית ב-25 נקודות בסיס, מ-3.75% ל-4%, בהתאם לתחזיות בשוק - העלאת ריבית ראשונה מאז יולי 2023, ושינוי מהותי ראשון במדיניות המוניטרית תחת הנהגתו של יו"ר הפד הטרי קווין וורש, שנכנס לתפקיד ב-22 במאי השנה.

הפד העלה הערב את הריבית ב-25 נקודות בסיס, מ-3.75% ל-4%, בהתאם לתחזיות בשוק - העלאת ריבית ראשונה מאז יולי 2023, ושינוי מהותי ראשון במדיניות המוניטרית תחת הנהגתו של יו"ר הפד הטרי קווין וורש, שנכנס לתפקיד ב-22 במאי השנה.

הפד העלה הערב את הריבית ב-25 נקודות בסיס, מ-3.75% ל-4%, בהתאם לתחזיות בשוק - העלאת ריבית ראשונה מאז יולי 2023, ושינוי מהותי ראשון במדיניות המוניטרית תחת הנהגתו של יו"ר הפד הטרי קווין וורש, שנכנס לתפקיד ב-22 במאי השנה.

טרם ההחלטה הערב, השוק העניק הבוקר הסתברות של 92% להעלאת ריבית הפד - זאת לנוכח הלחצים האינפלציוניים המחודשים שנגרמו מעליית מחירי האנרגיה, ואחרי שדו"ח התעסוקה בארה"ב היה חזק בהרבה מהצפוי (ובמקביל נרשמה האצה במדד המחירים לצרכן באוגוסט).

טרם ההחלטה הערב, השוק העניק הבוקר הסתברות של 92% להעלאת ריבית הפד - זאת לנוכח הלחצים האינפלציוניים המחודשים שנגרמו מעליית מחירי האנרגיה, ואחרי שדו"ח התעסוקה בארה"ב היה חזק בהרבה מהצפוי (ובמקביל נרשמה האצה במדד המחירים לצרכן באוגוסט).

טרם ההחלטה הערב, השוק העניק הבוקר הסתברות של 92% להעלאת ריבית הפד - זאת לנוכח הלחצים האינפלציוניים המחודשים שנגרמו מעליית מחירי האנרגיה, ואחרי שדו"ח התעסוקה בארה"ב היה חזק בהרבה מהצפוי (ובמקביל נרשמה האצה במדד המחירים לצרכן באוגוסט).