מחירי הדירות חזרו לרדת במדד מחירי הדיור האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) לחודשים יולי-אוגוסט השנה - והציגו הפחתה בשיעור של 0.6% לעומת החודשיים הקודמים (יולי-יולי). המדד הציג לראשונה גם ירידה שנתית בשיעור של 1.8% וגם מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.4%.
כדי לשפוך אור על מצב שוק הדיור בעת הנוכחית, שמתאפיינת בקיפאון עמוק בעסקאות הנדל"ן, בעזרת רשתות תיווך ארציות בדקנו אילו עסקאות למכירת דירות מיד שנייה בוצעו בשבוע האחרון.
באר שבע
דירת 4 חדרים ברחוב מוריה בשכונה א', בשטח 90 מ"ר בקומה 2 מתוך 4, נמכרה ב-900 אלף שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב גולומב בשכונה ג', בשטח 176 מ"ר בקומה 5 מתוך 14 עם מרפסת בשטח 24 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.76 מיליון שקל.
קריית גת
דירת 3.5 חדרים ברחוב החייל האלמוני, בשטח 93 מ"ר בקומה 1 מתוך 4 עם מעלית, נמכרה ב-1.2 מיליון שקל.
ירושלים
דירת גן עם 1.5 חדרים ברחוב חרל"פ בשכונת רחביה, בשטח 35 מ"ר בקומת קרקע מתוך 4, נמכרה ב-2.1 מיליון שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב שמואל תמיר בשכונת פסגת זאב, בשטח 92 מ"ר בקומה 3 מתוך 3 עם מרפסת בשטח 25 מ"ר, חניה ומחסן, נמכרה ב-1.99 מיליון שקל.
מבשרת ציון
וילה עם 5 חדרים ברחוב שמעון סויסה, בשטח 215 מ"ר עם גינה בשטח 350 מ"ר, מרפסת בשטח 44 מ"ר, חניה כפולה ומחסן, נמכרה ב-5.65 מיליון שקל.
קוטג' עם 8.5 חדרים ברחוב התבור, בשטח 221 מ"ר עם גינה בשטח 200 מ"ר, מרפסת בשטח 12 מ"ר וחניה כפולה, נמכר ב-5.55 מיליון שקל.
לוד
דירת 3 חדרים ברחוב הדרים בשכונת נווה חוף, בשטח 70 מ"ר בקומה 7 מתוך 9 עם מעלית, נמכרה ב-1.2 מיליון שקל.
דירת 3 חדרים ברחוב תלמים בשכונת גני אביב, בשטח 68 מ"ר בקומה 5 מתוך 9 עם מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.275 מיליון שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב מאיר ספרן בשכונת שרת, בשטח 91 מ"ר בקומה 2 מתוך 4, נמכרה ב-1.295 מיליון שקל.
רמלה
דירת גן עם 4 חדרים ברחוב דני מס בשכונת המרכז האזרחי, בשטח 82 מ"ר בקומת קרקע מתוך 3 עם גינה בשטח 25 מ"ר, נמכרה ב-1.43 מיליון שקל.
חריש
דירת 4 חדרים ברחוב אתרוג, בשטח 100 מ"ר בקומה 1 מתוך 5 עם מרפסת בשטח 26 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.35 מיליון שקל.
דירת 5 חדרים ברחוב שוהם, בשטח 105 מ"ר בקומה 1 מתוך 5 עם מרפסת בשטח 32 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.47 מיליון שקל.
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