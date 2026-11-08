מחירי הדירות חזרו לרדת במדד מחירי הדיור האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) ‏לחודשים יולי-אוגוסט השנה - והציגו הפחתה בשיעור של 0.6% לעומת החודשיים הקודמים (יולי-יולי). ‏המדד הציג לראשונה גם ירידה שנתית בשיעור של 1.8% וגם מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.4%.‏
כדי לשפוך אור על מצב שוק הדיור בעת הנוכחית, שמתאפיינת בקיפאון עמוק בעסקאות הנדל"ן, בעזרת רשתות ‏תיווך ארציות בדקנו אילו עסקאות למכירת דירות מיד שנייה בוצעו בשבוע האחרון.‏

באר שבע

דירת 4 חדרים ברחוב מוריה בשכונה א', בשטח 90 מ"ר בקומה 2 מתוך 4, נמכרה ב-900 אלף שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב גולומב בשכונה ג', בשטח 176 מ"ר בקומה 5 מתוך 14 עם מרפסת בשטח 24 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.76 מיליון שקל.
גלריה
שכונה ג' באר שבעשכונה ג' באר שבע
שכונה ג' באר שבע
(צילום: הרצל יוסף)

קריית גת

דירת 3.5 חדרים ברחוב החייל האלמוני, בשטח 93 מ"ר בקומה 1 מתוך 4 עם מעלית, נמכרה ב-1.2 מיליון שקל.
קריית גתקריית גת
קריית גת
(צילום: בראל אפרים)

ירושלים

דירת גן עם 1.5 חדרים ברחוב חרל"פ בשכונת רחביה, בשטח 35 מ"ר בקומת קרקע מתוך 4, נמכרה ב-2.1 מיליון שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב שמואל תמיר בשכונת פסגת זאב, בשטח 92 מ"ר בקומה 3 מתוך 3 עם מרפסת בשטח 25 מ"ר, חניה ומחסן, נמכרה ב-1.99 מיליון שקל.
שכונת פסגת זאב, ירושליםשכונת פסגת זאב, ירושלים
שכונת פסגת זאב, ירושלים
(צילום: אלכס קולומויסקי )

מבשרת ציון

וילה עם 5 חדרים ברחוב שמעון סויסה, בשטח 215 מ"ר עם גינה בשטח 350 מ"ר, מרפסת בשטח 44 מ"ר, חניה כפולה ומחסן, נמכרה ב-5.65 מיליון שקל.
קוטג' עם 8.5 חדרים ברחוב התבור, בשטח 221 מ"ר עם גינה בשטח 200 מ"ר, מרפסת בשטח 12 מ"ר וחניה כפולה, נמכר ב-5.55 מיליון שקל.
מבשרת ציוןמבשרת ציון
מבשרת ציון
(צילום: גיל יוחנן)

לוד

דירת 3 חדרים ברחוב הדרים בשכונת נווה חוף, בשטח 70 מ"ר בקומה 7 מתוך 9 עם מעלית, נמכרה ב-1.2 מיליון שקל.
דירת 3 חדרים ברחוב תלמים בשכונת גני אביב, בשטח 68 מ"ר בקומה 5 מתוך 9 עם מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.275 מיליון שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב מאיר ספרן בשכונת שרת, בשטח 91 מ"ר בקומה 2 מתוך 4, נמכרה ב-1.295 מיליון שקל.
גני אביב בלודגני אביב בלוד
גני אביב בלוד
(צילום: אורי דוידוביץ)

רמלה

דירת גן עם 4 חדרים ברחוב דני מס בשכונת המרכז האזרחי, בשטח 82 מ"ר בקומת קרקע מתוך 3 עם גינה בשטח 25 מ"ר, נמכרה ב-1.43 מיליון שקל.
מרכז העיר רמלהמרכז העיר רמלה
מרכז העיר רמלה
(צילום: דוברות רמלה)

חריש

דירת 4 חדרים ברחוב אתרוג, בשטח 100 מ"ר בקומה 1 מתוך 5 עם מרפסת בשטח 26 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.35 מיליון שקל.
דירת 5 חדרים ברחוב שוהם, בשטח 105 מ"ר בקומה 1 מתוך 5 עם מרפסת בשטח 32 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.47 מיליון שקל.
חרישחריש
חריש
(צילום: עידו ארז)
השתתפו בסקירה: רשתות רי/מקס ואנגלו סכסון