כדי להבין את חשיבות תפקידו ותפקודו של עו"ד קמיל עטילה ראש המחלקה הפיסקלית בפרקליטות המדינה (לשעבר), יש לחזור ליום פרישתו מאחת המשרות הכלכליות-משפטיות הבכירות במדינה, שבה כיהן בין השנים 2024-2016. "האיש ששמר על הקופה הציבורית ומוסד של ממש בפרקליטות", העטירו עליו שבחים ראשי פרקליטות המדינה, רשות המיסים ומערכת המשפט. הוא הצטיין במקצועיותו, בחדות מחשבה ובהיותו פרקטי. כיום עו"ד עטילה, אחד ממומחי המס ומשפט המס הבולטים בישראל, עומד בראש משרד עטילה ושות׳, משרד הנחשב לחוד החנית בתחום הפיסקלי (דיני מס), שבו הוא מביא עמו ניסיון ייחודי, ידע עמוק וראייה מערכתית רחבה - מהצד של המדינה ומהצד של הנישום כאחד.

עטילה (53), בן העדה הדרוזית, מתגורר בירושלים, נשוי לערין (משפטנית בכירה במחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה), ואב לעדי ועומרי. הוא נולד וגדל בבית ג’אן במשפחה דלת אמצעים בת 12 ילדים (תשעה אחים ושלוש אחיות). אמו הייתה עקרת בית, ואביו שוטר, שחינך את ילדיו למצוינות, לאהבת המולדת ושירות המדינה. הוא בעל תואר בחשבונאות ובמשפטים (בהצטיינות) באוניברסיטה העברית, שלאחריו התמחה בלשכה המשפטית של מס הכנסה. לימים, סיים תואר שני במשפט מסחרי בהצטיינות באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת ברקלי, והוא אף בוגר תוכנית המנהלים הבכירה של קרן וקסנר באוניברסיטת הרווארד.

קמיל עטילה ( צילום: יח"צ )





בגיל 28 החל לעבוד כעורך דין במחלקה הפיסקאלית בפרקליטות. במהלך השנים בלטו יכולותיו וכישוריו, ובינואר 2016 מונה לעמוד בראש המחלקה המהווה את הגורם המנחה בכל עולם המס האזרחי והפלילי במדינה (מס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין ומכס) וכן במדיניות העמדה לדין בעבירות מס, הליכי כופר וגילוי מרצון.

במהלך תקופת כהונתו קידם את התחום הפיסקאלי לאין שיעור, יזם והוציא לפועל שורה ארוכה של פרויקטים, יישב עשרות רבות של סכסוכים ומחלוקות והוביל גיבוש עמדות משפטיות ראויות במאות רבות של הליכים. אחת מתרומותיו הבולטות הייתה רפורמה יסודית במבנה ובמעמד של תחום המיסוי בפרקליטות, תהליך שהוא מכנה "קימום" התחום הפיסקלי. במסגרת זו, הציב את התחום הפיסקאלי בקדמת הבמה הפרקליטותית והקים את תוכנית הכשרה עצמאית למשפטני מס בפרקליטות.

לא הייתה קיימת תוכנית כזו לפניך?

"בעבר, הכשרת הפרקליטים בתחום המורכב של המיסוי נשענה על קורס המפקחים של רשות המיסים, תהליך שארך שנים רבות וגרם למחסור תמידי במשפטני מס. החלטתי לשנות את המציאות הזו ובניתי הכשרה פיסקלית. קראתי לה התוכנית להכשרת פרקליטים ומשפטני מס. בסופו של דבר, החטיבה המשפטית של רשות המיסים התחילה להישען על תכנית זו שהוכשרה במסגרתה כמעט 100 עורכי דין. כך חיזקתי את הסינרגיה בין הפרקליטות לבין רשות המיסים".

שיתוף הפעולה ההדוק עם רשות המיסים בא לידי ביטוי גם בהובלת עבודות מטה וחקיקה, דוגמת כתיבת נוהל גילוי מרצון, והובלת נוהל מול בנק ישראל בנושא הכנסת כספי קריפטו. בכובעו השני, עו"ד עטילה ריכז את תחום המיסוי המוניציפאלי, שם ייצג דווקא את משרדי הממשלה והדיור הממשלתי כנישומים מול הרשויות המקומיות, מה שאפשר לו לראות את עולם המס משני צדי המתרס.

"בכל החלטותיי, הן כנציג המדינה והן כמייצג נישומים, הקו המנחה שלי היה מבוסס על שלושה עקרונות ברורים: חוקיות מס, הוגנות מס ואמיתות מס", הוא מצהיר. "גם היום כעורך דין פרטי המטרה שלי לייצג את הלקוחות בנחישות, במקצועיות וביושרה תוך חתירה לתוצאה מס צודקת. זה תמיד היה המוטו שלי".

העלאת מע"מ פוגעת בחלשים

על רקע השיח המגיע מעת לעת מכיוון האוצר על אפשרות העלאת המע"מ, עטילה מציג עמדה נחרצת המתנגדת לפנייה המהירה לכלי זה: "מדובר במס רגרסיבי המכביד בעיקר על השכבות החלשות. ככל שאתה עני יותר כך אתה מרגיש את המע"מ יותר, כל שקל שווה אצלך יותר. מה גם שביחס לאדם דל אמצעים מדובר לרוב בצריכה של מוצרים בסיסיים".

מה הסיבה לפופולריות של המע"מ בעיני קובעי המדיניות?

"בשתי מילים: קלות הגבייה. זהו מס על הצריכה. בלחיצת כפתור של הרשות אפשר להכניס מיליארדים רבים לקופה".

במקום להעלות את המע"מ, עטילה מציע להסלים את המאבק בכלכלה השחורה - "כלכלת צל". כן לבטל עיוותים במערכת המס, לרבות פטורים שאין להם הצדקה כלכלית כיום, ובראשם הפטור ממע"מ באילת. באופן דומה, הוא תומך בצמצום או ביטול הפטור ממס על יבוא אישי מתחת ל-75 דולר, לפחות במקרים שהוא מנוצל לרעה באופן שיטתי על ידי גורמים עסקיים המפעילים חנויות שלמות במסווה של יבוא אישי. כל אחד מצעדים אלו קטן בפני עצמו מכדי לספק את הצורך הפיסקאלי, אך כידוע כמות הופכת איכות.

בתחום המאבק בהון השחור, עטילה היה ממובילי מהפכת "חשבוניות ישראל" ואף ערך מחקר מקיף של כ-150 עמודים בשם "חשבוניות פיקטיביות - רעה חולה והרשות נתונה", אשר בחן את שיטות ההתמודדות עם התופעה ברחבי העולם, והיה שותף לבחירת המודל שנבחר בהשראת המודל הצ’יליאני, עם שדרוג – כחול לבן - מסויים.

אתה חושב שהשיטה מיושמת היום בצורה נכונה?

"הרעיון נכון. אך, לצערי, אני נתקל לעתים ביישום אגרסיבי מדי מצד רשות המיסים כיום, שלקחה את זה רחוק מדי. מספר העסקים שחוסמים אותם גבוה מדי וידה של הרשות בהקצאות קלה על ההדק. אינני מטפל בתיק הקצאות. אך מלקוחות רבים שפנו למשרדי אני רואה שלא אחת נחסמו הקצאות לספקים שנתנו שירות ללקוחות שחשודים במעורבות בחשבוניות פיקטיביות, למרות שמדובר בעסקה אמיתית לחלוטין". בהקשר זה נזכיר, כי הסמכות של המנהל שלא להקצות מספר לחשבונית המס היא רק כאשר יש יסוד סביר שאותה חשבונית תוצא שלא כדין. אין הפקדה על כך.

סוגיה אקטואלית נוספת המדגימה את הצורך באיזון היא מס הנסועה המתוכנן על רכבים חשמליים ורכבי פלאג-אין החל מינואר 2027: "רשות המיסים והמדינה פועלות לפעמים מתכליות פיסקליות בלבד, ופחות נותנות משקל לתכליות מוצהרות אחרות. המדינה מבינה שמסה גדולה של אנשים עברה לרכבים כאלה בגלל החיסכון, ואז הנה יש מקור זמין להגדלת סכום המס. הגישה הזו לא נכונה. לדעתי, המיסוי חייב לא לפעול אך ורק לפי מטרות פיסקליות, אלא להיצמד ליעדים לאומיים או תכליות חוץ-פיסקליות כמו איכות הסביבה והפחתת זיהום האוויר. חשוב שהדברים יעבדו ביחד".

אחת הביקורות המרכזיות שעטילה מפנה כלפי המערכת הציבורית כיום נוגעת להימנעות מקבלת החלטות – או בלשונו, "החלטה שלא לקבל החלטה". "היעדר ההחלטות מביא לסחבת הליכים ולעומס עצום על בתי המשפט, גם בתיקים שבסופו של דבר צריכים היו להסתיים בפשרה ואינם מתאימים לניהול. זה קורה דווקא בשעה שאנחנו במלחמה וצריך לדאוג לקופה, לייעל את המערכת ולהביא מיסים על סמך פשרות ראויות ובכך לחסוך זמן שיפוטי יקר וממושך. זו הערה בונה כקולגה שמעריך מאוד את העוסקים במלאכה בפרקליטות וברשות המיסים".

חולם על העליון

עו"ד עטילה מנהל משרד בוטיק המתמקד בדיני מיסים, עבירות כלכליות, תובענות ייצוגיות ובליטיגציה מורכבת. ייחודו של המשרד נובע מהידע הרחב שהוא מביא עמו כאיש אחד. "מנהל המחלקה הפיסקלית הוא בין הפונקציות הבודדות, אם לא היחידה, במדינה שמשלבת הכרת עולם המס האזרחי על כל גווניו יחד עם התחום הפלילי, עם הליטיגציה, עם עבודת החקיקה ועם הכרת המנגנון מאחורי הקלעים", הוא מסביר. "למעשה, מדובר בטיפול הוליסטי עבור הלקוח. תיק אחד יכול לזמן סוגיות רבות בעולם המס. כבעלים של המשרד, אני מעורב בתיקים מתחילתם ועד סופם – גם ברמה האסטרטגית וגם הטקטית, דבר שמבטיח ללקוח תוצאות פנטסטיות".

כיום, עטילה, בעל ניסיון עשיר בתחום המס והלטיגציה, מייצג כיום נישומים מובילים בתיקי מס אזרחיים גדולים ומורכבים, מלווה פרויקטים רחבי היקף של פינוי-בינוי עבור חברות נדל"ן ויזמות בולטות, מספק ייעוץ אסטרטגי מקיף בתחום המס בעסקאות שונות,; זאת לצד מעורבות בתיקים מורכבים בתחום העבירות הכלכליות – בעיקר עבירות מס ועבירות הלבנת הון בנוסף, עטילה משמש כמגשר במחלוקות מורכבות של ארנונה והיטלי פיתוח בין משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וחברות ענק.