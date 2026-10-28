משרד התקשורת מקדם רפורמה בשוק האינטרנט הנייח, שמטרתה להוזיל את מחירי מנויי האינטרנט ולאפשר, בדומה למהפכה בשוק הסלולר, מעבר קל בין ספקיות האינטרנט. לדוגמה, כיום מנוי אינטרנט בבזק במהירות של 2.5 ג'יגה, כולל נתב, עולה 139 שקל בחודש, ויש לקוחות שמשלמים 180 שקל בחודש על אינטרנט שעובר על תשתית נחושת נחותה. במשרד התקשורת מאמינים שלאחר הרפורמה המחיר יוכל לרדת ל-80 שקל בחודש ואף פחות.

ל-ynet נודע כי הצעד הראשון ברפורמה כבר יצא לדרך: משרד התקשורת פנה בכתב לספקיות האינטרנט ב"דרישת מידע" על תעריפים, מספר הלקוחות הנוטשים, מספר הלקוחות שגויסו ועוד. מטרת הפנייה היא ללמוד על היקף "הלקוחות הרדומים", אלה שמשלמים ביוקר לאורך שנים ואינם משנים את מצבם.

ראוטר ( צילום: shutterstock )

במשרד התקשורת אומרים כי פריסת רשתות הסיבים בישראל יצרה עבור הצרכן מגוון חלופות תשתיתיות, אך קיומן כשלעצמו אינו מבטיח תחרות אפקטיבית. מניתוח שביצע המשרד לתלונות הציבור בנושא עולה כי המעבר בין חברות מלווה באובדן ימי עבודה בשל המתנה לטכנאי מהספק הננטש ומהספק החדש, ובנטל לוגיסטי שחושף את הצרכן לעלויות שילוח, לקשיים בהגעה לנקודות איסוף ולסיכון לספוג קנסות. לכך מצטרף החשש מחיוב כפול בתקופת המעבר, כשהספק החדש כבר מחייב והספק הננטש עדיין לא ניתק את השירות.

בבסיס הרפורמה עומדת התפיסה שאין היגיון בכך שלקוח שוכר נתב שנמצא בשימוש יומיומי, וככל הנראה לתמיד, ומשלם עליו כ-20 שקל בכל חודש. במקום זאת, הצרכן ירכוש את הנתב ברכישה חד-פעמית, הנתב יהיה בבעלותו ויתאים לכל הספקים, כלומר נתב אוניברסלי, וכך יוכל לעבור בקלות מספק לספק. זאת לאחר שהמשרד יסדיר את חיבור הציוד הפרטי בתקינה אחידה, עם הפעלה מרחוק ובשירות עצמי, ללא תלות בטכנאי.

לקוחות רבים אינם מודעים לכך שכבר כיום יש אפשרות לרכוש נתב באופן עצמאי. בזק מפרסמת באתר שלה מספר דגמים מותרים, שאותם ניתן לרכוש, למשל, ב-KSP, אך מתלונות הלקוחות עולה כי התהליך אינו פשוט. כזכור, גם בשוק הסלולר, לפני הרפורמה, קנינו את המכשירים מחברות הסלולר ושילמנו מחירים מופרכים, וכיום הלקוח רוכש את המכשיר בשוק החופשי.