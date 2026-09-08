ענקית הבינה המלאכותית אנתרופיק, מפתחת הצ'אטבוט הפופולרי קלוד, החליטה לפרוש מעסקת רכישה של חברת הסטארטאפ הישראלית דקארט, שהוערכה בכ-6 מיליארד דולר, כך דיווחה הבוקר (שלישי) סוכנות הידיעות בלומברג.
לפי הדיווח, אנתרופיק אמנם ניהלה משא ומתן וביצעה בדיקת נאותות לחברה, אך בסופו של דבר בחרה שלא להתקדם בעסקה. עם זאת, מקור המעורב בעניין ציין כי שתי החברות עשויות עדיין לבחון שיתופי פעולה אחרים ביניהן בעתיד. מאנתרופיק ודקראט סירבו להגיב לדיווח.
דקארט מפתחת תוכנה שמסייעת להוזיל את עלויות האימון וההפעלה של מערכות בינה מלאכותית, באמצעות שיפור היעילות של השבבים המריצים אותן. אנתרופיק, שלרוב נמנעת מרכישות גדולות, נמצאת בעיצומה של תקופת השקעות כבדות בכוח מחשוב לצורך פיתוח מוצרים חדשים ומתן שירות ללקוחותיה, וזאת לקראת ההנפקה הראשונית לציבור בוול סטריט, שמעוררת עניין רק בשוק. החברה שואפת לגייס בה סכום הדומה לזה שגייסה ספייסאקס בהנפקתה, ואולי אף יותר מכך.
הציפייה עם הרכישה שלבסוף לא תקרה הייתה שאנתרופיק התכוונה להעביר חלק משמעותי מפעילותה לישראל, ולהציב את צוותי דקארט בלב המאמץ לפתח את מה שנחשב לגיזת הזהב של ה-AI: בינה מלאכותית כללית (AGI).
מייסדי דקארט: נצר לבעלי מגדל שלום בת"א וחבר מ-8200
דקארט הוקמה בסוף 2023 על ידי ד"ר דין לייטרסדורף (28) ומשה שלו (39), שהכירו במהלך השירות הצבאי ביחידה 8200. מאוחר יותר הצטרף למייסדים גם ד"ר אוריאן לייטרסדורף, אחיו הצעיר של דין. האחים לייטרסדורף, נצר למשפחת העסקים המפורסמת שמוכרת גם בזכות הבעלות על מגדל שלום בתל אביב, נחשבים לשניים מהמוחות המבריקים ביותר שצמחו בתעשיית ההייטק המקומית. בגיל 23, דין לייטרסדורף הפך לישראלי הצעיר ביותר שסיים את לימודי הדוקטורט בטכניון – שיא שנשבר לאחרונה על ידי אחיו אוריאן.
שלא כמו סטארטאפים אחרים, לחברת דקארט היו הכנסות של מיליוני דולר בתוך כמה חודשים מהקמתה בזכות הטכנולוגיה שמאיצה משמעותית את מהירות עיבוד ה-AI. דקארט פיתחה את מודלי ה-AI שלה בכוחות עצמה ואימנה אותם באמצעות הנתונים שלה. השיפור המתמיד באיכות המודלים שלה הקנה לה את היכולת לעשות אופטימיזציה של תהליכי האימון, ולאחר מכן של תהליכי ההסקה – שהם המוצר העיקרי שמוכרות חברות כמו אנתרופיק. זה העומק הטכנולוגי שאפשר לדקארט להפתיע את העולם, אפילו את אילון מאסק, שהגיב "וואו" כשחזה במודל הווידאו של דקארט, שמסוגל לייצר וידאו רציף באמצעות AI, בניגוד לסרטונים של שמונה שניות או קצת יותר אצל המתחרים.
מאחורי החדשנות בדקארט עומד צוות מהנדסים בעלי מומחיות בהנדסה ובאופטימיזציה של מערכות מורכבות. רבים מחברי הצוות מגיעים מרקע ביחידות טכנולוגיות מתקדמות, בהן יחידת 8200 ומתמחים בתכנות "low-level", פיתוח מערכות חישוב עתירות ביצועים (HPC) ואופטימיזציה ל-GPU ולשבבים ייעודיים. כוח האדם הזה הוא אחד המרכיבים שקורצים לאנתרופיק בעסקה המתגבשת.