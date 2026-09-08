דקארט מפתחת תוכנה שמסייעת להוזיל את עלויות האימון וההפעלה של מערכות בינה מלאכותית, באמצעות שיפור היעילות של השבבים המריצים אותן. אנתרופיק, שלרוב נמנעת מרכישות גדולות, נמצאת בעיצומה של תקופת השקעות כבדות בכוח מחשוב לצורך פיתוח מוצרים חדשים ומתן שירות ללקוחותיה, וזאת לקראת ההנפקה הראשונית לציבור בוול סטריט, שמעוררת עניין רק בשוק. החברה שואפת לגייס בה סכום הדומה לזה שגייסה ספייסאקס בהנפקתה, ואולי אף יותר מכך.

דקארט מפתחת תוכנה שמסייעת להוזיל את עלויות האימון וההפעלה של מערכות בינה מלאכותית, באמצעות שיפור היעילות של השבבים המריצים אותן. אנתרופיק, שלרוב נמנעת מרכישות גדולות, נמצאת בעיצומה של תקופת השקעות כבדות בכוח מחשוב לצורך פיתוח מוצרים חדשים ומתן שירות ללקוחותיה, וזאת לקראת ההנפקה הראשונית לציבור בוול סטריט, שמעוררת עניין רק בשוק. החברה שואפת לגייס בה סכום הדומה לזה שגייסה ספייסאקס בהנפקתה, ואולי אף יותר מכך.

דקארט מפתחת תוכנה שמסייעת להוזיל את עלויות האימון וההפעלה של מערכות בינה מלאכותית, באמצעות שיפור היעילות של השבבים המריצים אותן. אנתרופיק, שלרוב נמנעת מרכישות גדולות, נמצאת בעיצומה של תקופת השקעות כבדות בכוח מחשוב לצורך פיתוח מוצרים חדשים ומתן שירות ללקוחותיה, וזאת לקראת ההנפקה הראשונית לציבור בוול סטריט, שמעוררת עניין רק בשוק. החברה שואפת לגייס בה סכום הדומה לזה שגייסה ספייסאקס בהנפקתה, ואולי אף יותר מכך.

דקארט הוקמה בסוף 2023 על ידי ד"ר דין לייטרסדורף (28) ומשה שלו (39), שהכירו במהלך השירות הצבאי ‏ביחידה 8200. מאוחר יותר הצטרף למייסדים גם ד"ר אוריאן לייטרסדורף, אחיו הצעיר של דין. האחים ‏לייטרסדורף, נצר למשפחת העסקים המפורסמת שמוכרת גם בזכות הבעלות על מגדל שלום בתל אביב, ‏נחשבים לשניים מהמוחות המבריקים ביותר שצמחו בתעשיית ההייטק המקומית. בגיל 23, דין לייטרסדורף ‏הפך לישראלי הצעיר ביותר שסיים את לימודי הדוקטורט בטכניון ‏–‏ שיא שנשבר לאחרונה על ידי אחיו אוריאן.‏

דקארט הוקמה בסוף 2023 על ידי ד"ר דין לייטרסדורף (28) ומשה שלו (39), שהכירו במהלך השירות הצבאי ‏ביחידה 8200. מאוחר יותר הצטרף למייסדים גם ד"ר אוריאן לייטרסדורף, אחיו הצעיר של דין. האחים ‏לייטרסדורף, נצר למשפחת העסקים המפורסמת שמוכרת גם בזכות הבעלות על מגדל שלום בתל אביב, ‏נחשבים לשניים מהמוחות המבריקים ביותר שצמחו בתעשיית ההייטק המקומית. בגיל 23, דין לייטרסדורף ‏הפך לישראלי הצעיר ביותר שסיים את לימודי הדוקטורט בטכניון ‏–‏ שיא שנשבר לאחרונה על ידי אחיו אוריאן.‏

דקארט הוקמה בסוף 2023 על ידי ד"ר דין לייטרסדורף (28) ומשה שלו (39), שהכירו במהלך השירות הצבאי ‏ביחידה 8200. מאוחר יותר הצטרף למייסדים גם ד"ר אוריאן לייטרסדורף, אחיו הצעיר של דין. האחים ‏לייטרסדורף, נצר למשפחת העסקים המפורסמת שמוכרת גם בזכות הבעלות על מגדל שלום בתל אביב, ‏נחשבים לשניים מהמוחות המבריקים ביותר שצמחו בתעשיית ההייטק המקומית. בגיל 23, דין לייטרסדורף ‏הפך לישראלי הצעיר ביותר שסיים את לימודי הדוקטורט בטכניון ‏–‏ שיא שנשבר לאחרונה על ידי אחיו אוריאן.‏