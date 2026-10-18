ראלף לורן החליפה את המדד שקשר חלק משכר הבכירים שלה לאזרחות וקיימות, במדדים של בינה מלאכותית. המהלך, שלא דווח עד כה, מוציא מתוכנית התגמול לטווח הקצר יעדי קיימות שהיו בה ארבע שנים. יעדים כאלה הם סימן ההיכר של תנועת ה-ESG, שקראה לחברות לקשור את הביצועים שלהן לרווחה הסביבתית והחברתית.

במקומם נוספו יעדי AI לשורה של גורמים נוספים, כמו צמיחה במכירות ועלויות תפעול, שעל פיהם מותאמים תשלומי הבונוס השנתיים למנהלים. השינוי, שקבור במסמך גילוי בן 131 עמודים, משקף מגמה שמתהווה בקמעונאות: להטיל על ראשי החברות אחריות לאימוץ הטכנולוגיה. דוברת ראלף לורן אמרה כי יעד ה-AI מחזק את ההזדמנויות לנצל בינה מלאכותית כדי לשפר את העבודה. מדדי הקיימות הקודמים, הוסיפה, תרמו להתקדמות משמעותית ביעדי החברה, והעבודה בתחום הבשילה ומוטמעת כיום בכל העסק.

חנות ראלף לורן ( צילום: Matt Dunham\AP )

ראלף לורן היא אחת הקמעונאיות הציבוריות הבודדות שהטמיעו במפורש בינה מלאכותית בתוכניות התמריצים. לצידה נמצאות חברות מחוץ לענף, כמו סיילספורס (Salesforce) וטקסטרון (Textron), שאף היא החליפה מדד ESG. חברות צריכה אחדות, ובהן פפסיקו, ציינו השנה את קידום "אג'נדת ה-AI" כגורם בקביעת הבונוס של מנהלים מסוימים.

יועצי שכר מעריכים שעוד מתחרות של ראלף לורן יעקבו אחריה עם הזמן, כשמשקיעים מבקשים תשואה על ההשקעה ב-AI וחברות צריכה פונות לטכנולוגיה כדי לשפר מרווחים. "הייתי מגדיר את זה כפרקטיקה מתהווה", אמר קורי מורו, שותף בקורן פרי, שמוביל את תחום שכר הבכירים בצריכה ובקמעונאות. לדבריו, הקושי בשילוב AI בתוכנית בונוסים הוא לכמת מה בדיוק נמדד. "זה עדיין חדש יחסית, ולכן חברות רק מגבשות בסיס השוואה לכל דבר שאפשר למדוד". תוכנית בונוס שנתית, הוסיף, היא "מכשיר מסרים" שמאותת מה חשוב לחברה, ומדדים פיננסיים כמו צמיחה ורווחיות ימשיכו להוות את עיקר רוב התוכניות.

צעירים אסייתיים נוהרים לרכוש את קולקציות היוקרה

כ-12% מהחברות במדד S&P 500 חשפו השנה יעדים הקשורים ל-AI בתוכניות התמריצים של מנהליהן, לעומת 5% ב-2024. בשנת הכספים 2026 של ראלף לורן, שהסתיימה במרץ, תוכנית התמריצים לטווח הקצר נקשרה לראשונה לסדרי עדיפויות עסקיים קריטיים שמכוונים את המנהלים לאוריינות בינה מלאכותית והטמעתה, כך נכתב בדוח שהוגש לרשות ניירות ערך האמריקנית ביוני. בדוח צוין כי נרשמו ביצועים חזקים של מדדי ה-AI, ואלה תרמו לתשלום מקסימלי לבכירים.

החברה מדווחת בעת האחרונה על צמיחה חזקה, בזכות צעירים באסיה ובצפון אמריקה שנוהרים לקולקציות היוקרה שלה. קמעונאיות מהלבשה ועד רשתות מזון משתמשות יותר ויותר בכלי בינה מלאכותית להחלטות מלאי ותמחור, ובמקביל יוצרות עוזרי קנייה לצרכנים. הפוקוס על ה-AI משנה גם את צוותי ההנהלה: ראלף לורן הוסיפה את התחום לתואר מנהל הדיגיטל שלה בשנה שעברה, וטארגט מינתה באוגוסט לראשונה בתולדותיה מנהל AI ראשי.