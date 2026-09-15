חג שמח בהוצאות בכרטיסי אשראי: העובדה שראש השנה השנה חל בשישי הקפיצה את ההוצאות בכרטיסי אשראי בערב החג ב-10.3% לעומת ראש השנה אשתקד, שחל ביום שני, כך עולה מנתוני חברת שבא, שמנהלת ומפתחת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חיוב.
עוד תרמה לבהלת הקניות רגע לפני החג העובדה שהיה שבוע וחצי בלבד להתכונן לחג בין אוגוסט לספטמבר, כשבאוגוסט ישראלים רבים שהו בחו"ל או בנופש השנה, לעומת מצב המלחמה של השנה שעברה - כך לפי חברת שבא, שפרסמה היום (ג') את נתוני ההוצאות של הציבור הישראלי לקראת ראש השנה תשפ"ז ובערב החג עצמו.
קצב הוצאות חריג
מהנתונים, שמתייחסים להוצאות באשראי בתוך ישראל בלבד, עולה כי היקף ההוצאות ביום שישי האחרון, 11 בספטמבר 2026, הגיע לסכום כולל של 1.462 מיליארד שקל, עלייה של כ-137 מיליון שקל לעומת היקף ההוצאות שנרשם בערב ראש השנה תשפ"ו, שחל ביום שני, 22 בספטמבר 2025, ועמד על 1.325 מיליארד שקל.
בערב החג, בין 12:00 ל-13:00, הוציא הציבור הישראלי סכום כולל של 197.131 מיליון שקל. לפי שבא, "מדובר בקצב הוצאות מאוד חריג וגבוה".
טירוף בסוכנויות הנסיעות
שבא גם בדקה את ההוצאות בשבוע שלפני החג לעומת השבוע המקביל ב-2025. בהשוואה בין שבוע ערב ראש השנה תשפ"ו (22-16 בספטמבר 2025) לשבוע ערב ראש השנה תשפ"ז (11-5 בספטמבר 2026), סך ההוצאות במספר ענפים מרכזיים, כמו תעופה, מזון, אלקטרוניקה ופארם, עלה ב-287.028 מיליון שקל, מ-5.6 ל-5.9 מיליארד שקל, עלייה של 5.06%.
מהבדיקה אפשר לראות שעיקר העלייה ברכישות באשראי בשבוע שלפני החג היא בסוכנויות הנסיעות, שם יש זינוק של 27.81% בהוצאות באשראי, מ-218.612 מיליון שקל ל-279.397 מיליון שקל.
גם במלונות ובחדרי אירוח בארץ יש עלייה בהוצאות: בענף זה חלה עלייה של 5.25% בהוצאות באשראי, מ-274.863 מיליון שקל בחג 2025 ל-289.287 מיליון שקל השנה.
ההוצאות בחברות תעופה ישראליות ירדו בשבוע זה ב-3.55%, מ-83.218 מיליון שקל אשתקד ל-80.262 מיליון שקל. ככל הנראה הסיבה היא החזרה של החברות הזרות לטיסות מישראל, שגרמה לכך שהישראלים הוציאו פחות כסף בחברות התעופה הישראליות.
רשתות המזון הרוויחו מעליות המחירים
ההוצאה הגדולה ביותר היא עדיין על מזון: ברשתות מזון חלה עלייה של 2.34% בלבד בהוצאות באשראי בשבוע זה, מ-1.834 מיליארד שקל בשנה שעברה ל-1.877 מיליארד שקל השנה. בענף טוענים שהחודש החל חלש בגלל הסמיכות של מועד החג לסוף אוגוסט, אך כן צפו התנפלות בערב החג.
מבדיקה ש-ynet ביקש משבא לערוך לנתוני השבועיים שלפני ערב ראש השנה – 22-9 בספטמבר 2025 לעומת 28 באוגוסט עד 11 בספטמבר 2026 – עולה כי הייתה עלייה של 3.3% בהוצאות באשראי ברשתות המזון, מ-3.375 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנה שעברה ל-3.486 מיליארד שקל השנה.
כלומר, אם ברשתות טוענים שקצב המכירות השנה היה חלש, נראה שגם עליות המחירים שאירעו במהלך 2025 תרמו לכך שהוצאנו דווקא יותר בראש השנה הנוכחי.
במעדניות, קצביות, מאפיות, מכולות או פיצוציות חלה עלייה של 2.31% בהוצאות בכרטיסי אשראי, מ-561.712 מיליון שקל בשבוע שלפני החג בשנה שעברה ל-574.696 מיליון שקל בשבוע שלפני החג השנה. במסעדות ובבתי קפה חלה עלייה בהוצאות באשראי של 3.44%, מ-847.146 מיליון שקל ל-876.361 מיליון שקל.
בהלבשה ובהנעלה חלה עלייה של 4% בהוצאות באשראי בשבוע שלפני החג, מ-758.636 מיליון שקל ל-789.159 מיליון שקל. בפנאי ובבידור: מ-66.869 מיליון שקל ל-72.439 מיליון שקל, עלייה של 8.33%.
בפארמה ובבתי מרקחת חלה עלייה של 8% בהוצאות באשראי בשבוע שלפני החג, מ-336.407 מיליון שקל אשתקד ל-363.327 מיליון שקל, ובמוצרי חשמל ואלקטרוניקה חלה עלייה של 9.65%, מ-689.621 מיליון שקל ל-756.184 מיליון שקל.