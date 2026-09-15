ראש השנה: הישראלים התנפלו על טיסות ושילמו יותר על מזון

חזרת חברות התעופה הזרות גרמה לזינוק של יותר מ-27% בהוצאות בכרטיסי אשראי בשבוע שלפני החג לעומת אשתקד. הוצאנו גם 9% יותר על מכשירי חשמל, אך ההוצאה הגדולה ביותר היא עדיין על מזון, עם עלייה של 3.3% בשבועיים שלפני החג. לפי הרשתות, הישראלים קנו פחות מוצרים אבל המחירים עלו