חברת הראיית החשבון הגדולה בעולם, דלוייט, סייעה לכאורה בזיוף מסמכים כדי להסתיר את הונו של רומן אברמוביץ׳ ולהתחמק מתשלומי מס, כך עולה מתחקיר של תוכנית "פנורמה" של ה-BBC, שנערך במשותף עם הלשכה לעיתונות חוקרת בבריטניה.

לפי התחקיר, חשבונות שאישר משרד דלויט בקפריסין גרמו לכך שנכסים בשווי 672 מיליון דולר, ובהם יאכטות, אחוזות ומטוסים פרטיים, נעלמו מדוחות החברות של אברמוביץ׳. דלויט גם ייעצה לכאורה על תוכנית להתחמקות ממס ענק על הונו של האוליגרך, באמצעות זיוף מסמכים.

גלריה אברמוביץ' ואחת היאכטות שלו ( צילום: שמאל AP, ימין: gettyimages )

אנדרו מיטשל, מומחה למשפט פיננסי, אמר כי הראיות שהוצגו בתחקיר מוכיחות שמדובר ב"התחמקות ברורה ממס" וכי "אי אפשר להיות בוטה יותר". עורכי דינו של אברמוביץ׳ מסרו כי הוא מכחיש שהתחמק ממס או שהסתיר את הונו. לדבריהם, פנורמה לא הציגה ראיה לכך שידע על זיוף של מסמך כלשהו, אישר אותו או הורה עליו, ובמקרים שבהם יועצים מקצועיים הציעו הסדרים, ההסתמכות על עצתם הייתה "ראויה ולגיטימית לחלוטין". דלויט קפריסין מסרה כי היא "פועלת בהתאם לחוק".

במשך כמעט שני עשורים היה אברמוביץ׳ האוליגרך הרוסי המפורסם ביותר בבריטניה. אחרי הפלישה הרוסית לאוקראינה ב-2022 הטילה עליו ממשלת בריטניה סנקציות כמקורב לנשיא ולדימיר פוטין, והוא נאלץ למכור את מועדון הכדורגל צ'לסי. לפי דיווחים הוא מתגורר בטורקיה, מקלט בטוח עבורו משום שזו לא אכפה סנקציות. באי ג׳רזי מוקפאים נכסים שלו בהיקף 5.4 מיליארד ליש״ט, וחקירה פלילית נגדו מתנהלת שם כבר ארבע שנים. עורכי דינו מכחישים את החשדות בחקירה זו ואומרים כי היא נערכת ל"מטרות פוליטיות".

קפריסין והקשר לרוסים עשירים

הראיות בתחקיר מבוססות על דליפה של אלפי מסמכים שקשורים לכספים של אברמוביץ׳, ועל רשת חברות שנוהלה מקפריסין בין 1995 ל-2022. קפריסין הייתה בעבר מקלט מס פופולרי בקרב רוסים. ב-2022 דיווחה פנורמה כי אברמוביץ׳ צבר את הונו בעסקה מושחתת, שבה רכש בשנות ה-90 חברת נפט ממשלתית רוסית ומכר אותה לממשלה כעשור אחר כך ברווח של מיליארדים. הוא הכחיש בעבר את טענות השחיתות בעסקה.

הרווחים מעסקאות הנפט הועברו לרשת של חברות מחוץ לרוסיה, שנוהלו מלימסול, העיר השנייה בגודלה בקפריסין, בידי חברת שירותים בשם MeritServus. עד 2005 הייתה החברה בבעלות דלויט. לאחר הפיצול המשיכו שתי החברות לעבוד בצמוד עם מקורביו של אברמוביץ׳ כדי לנהל את הונו העולמי. מסמכי MeritServus שדלפו חושפים כיצד פעלו.

הדוגמה הראשונה למסמכים שהוקדמו בתאריכם מגיעה מ-2006, אחרי שחוק חדש בקפריסין חייב לפרסם את דוחות החברות. חוק השקיפות איים לחשוף את סודות הונו העצום של אברמוביץ׳. דלויט קפריסין הכינה אז טיוטת דוחות ל-2003 עבור חברה קפריסאית שלו, אמיסקאן השקעות (Amiscan Investments), אך עדיין לא סיימה אותם. הטיוטה פירטה נכסי יוקרה בשווי 672 מיליון דולר, ובהם אחוזה במערב סאסקס, דירת יוקרה בלונדון ואחוזה בדרום צרפת, וכן מסוקים, מטוסים פרטיים וצי סירות קטן, בהם היאכטה פלורוס בשווי 147.5 מיליון דולר.

כדי להסתיר אותם, החליטו לפי התחקיר מקורבי אברמוביץ׳ ו-MeritServus "לשכתב את ההיסטוריה". הם תכננו לעקוף את חוק השקיפות בהעברת הנכסים לחברת האם של אמיסקאן באיי הבתולה הבריטיים, שם אפשר להסתיר אותם, והקדימו את מועד ההעברה בשלוש שנים כדי להראות כאילו בוצעה ב-2003. דלויט קפריסין בחנה את המסמכים שהוקדמו וקבעה שהם "מספקים" כדי להסיר את הנכסים מהדוחות של אמיסקאן. כשחתמה דלויט ב-2006 על דוחות 2003, נעלמו הבתים, המטוסים והיאכטות בהינף עט, ונותרו נכסים בשווי 75 אלף דולר בלבד. לפי המסמכים שדלפו, דלויט חתמה על הדוחות אף שידעה שהם מטעים לחלוטין.

דלויט ( צילום: Rod McGuirk\AP )

פנורמה מצאה גם ראיות לכך שמסמכים שהוקדמו שימשו בתוכנית להתחמקות ממס. הפרשה נוגעת לחברה קפריסאית נוספת של אברמוביץ׳, קרווין (Kravin Investments), שהחזיקה ב-2003 כמעט שני מיליארד דולר בבנק. הכסף הניב ריבית נכבדת, ועל הריבית הייתה החברה אמורה לשלם מס לרשויות בקפריסין. היועצים של אברמוביץ׳ הציעו שוב לשכתב את ההיסטוריה.

במייל של MeritServus מאוגוסט 2005 למקורבים הרוסים של אברמוביץ׳ נכתב כי אחרי פגישה עם דלויט גובשה תוכנית: "אם תסכימו, יהיה צורך לשנות את הדוחות הכספיים ואת רישומי החשבונאות בהתאם, ל-2003 ול-2004". החברה הודיעה כי הערכות המס הזמניות של קרווין ל-2005 יוגשו כשהן מראות שהחברה לא הרוויחה מהכסף. חודש אחר כך השיב מקורב ברוסיה: "אני מסכים". MeritServus יצרה אז סדרת מסמכים שהוקדמו, שהציגו בשקר את קרווין כמי שמחזיקה ומשקיעה את הכספים בשם חברת האם שלה באיי הבתולה הבריטיים. כך נראה כאילו קרווין אינה הבעלים של הכסף, ולכן אינה חייבת במס בקפריסין.

"יש אנשי מקצוע שמוכנים לעקם ולשבור את הכללים"

דלויט כתבה במייל מספטמבר 2005 כי "יהיה צורך לבצע שינויים מסוימים בחשבונות (יתרות בנק, הכנסות מריבית, דוח רווח והפסד)", בעקבות השינויים המוקדמים בנכסי קרווין. נראה למעשה שדלויט ייעצה על זיוף רישומים כספיים, והראיות מצביעות על כך שאפשרה לחברה של אברמוביץ׳ להתחמק ממיליוני דולרים במס. לדברי מיטשל, מומחה המס הבריטי, מדובר ב"התחמקות ברורה ממס. אילו זה קרה באנגליה ובהיקף של מיליונים, רשות המסים הבריטית הייתה שוקלת העמדה לדין", אמר. חבר הפרלמנט הקפריסאי כריסטוס כריסטופידס הוסיף כי אם אכן הוברח מס, "עלינו לבדוק איך נחזיר את הכסף שלנו, ואם יש אשמים, הם צריכים לשלם את המחיר לפי החוק שלנו".

מעבר למסמכים שדלויט סייעה להקדים, אנשי MeritServus זייפו לכאורה קבוצה שלישית של רישומים, שנוגעת לנכסי העסקים העצומים של האוליגרך, יותר מ-10 מיליארד דולר, שהוחזקו בחברה קפריסאית בשם אלקטוס (Electus Investments). MeritServus הקדימה מסמכים כדי להציג את אלקטוס כמי שאינה הבעלים של ההון. לשם כך השתמשה בחברה אחרת של אברמוביץ׳ בעלת שם זהה, אלקטוס, אך הפעם באיי הבתולה הבריטיים, שבהם הדוחות הכספיים אינם חייבים להתפרסם.

מיילים מ-2006 מראים כי MeritServus הכירה בכך שההון בבעלות אלקטוס קפריסין, ובכל זאת הציעה לשכתב שוב את העבר, הפעם כדי "להעביר את הבעלות הנהנית" לאלקטוס באיי הבתולה ולהיראות כאילו השינוי נעשה שלוש שנים קודם. החברה חתמה על מסמכים שהוקדמו ל-20 בנובמבר 2003, שלפיהם החברה באיי הבתולה הבריטיים הייתה הבעלים של ההון כבר אז. כשפורסמו הדוחות של החברה הקפריסאית בעלת אותו שם, נראה שיש לה נכסים בשווי 145 אלף דולר בלבד. "מיליארדיו של רומן אברמוביץ׳ נעלמו", נכתב בתחקיר.

מיטשל אמר לפנורמה: "מה שמבינים מכל זה הוא שיש אנשי מקצוע שמוכנים לעקם ולשבור את כללי המקצוע שלהם, וכך גם את החוק. ונראה שהם לא יעצרו בשום דבר ביצירת מסמכים". ולדימיר מילוב, סגן שר האנרגיה של רוסיה בתקופה שבה בנה אברמוביץ׳ את האימפריה שלו וכיום מבקר הממשלה הרוסית, הוסיף: "מאחורי כל אוליגרך רוסי, מזרח תיכוני או אפריקני מושחת, יש צבא של נותני שירותים פיננסיים, משפטיים וייעוץ תדמית מערביים, שבשמחה לוקחים כסף כדי לשפץ להם את המוניטין ולגרום להם להיראות נורמליים".