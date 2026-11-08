אמנון שעשוע בוחן את מכירת השליטה בבנק וואן זירו. לכלכליסט נודע כי בשבועות האחרונים מקיימים גורמים מטעם הבנק, בראשות המנכ"ל אייל גפני והיו"ר שוקי אורן, שיחות ומצגות עם גורמים שמתעניינים ברכישה. שלושה גופים לפחות נכנסו לחדר מידע שפתח הבנק לצורך התהליך.

המתעניינים הם בית ההשקעות מיטב ואיש העסקים מוטי בן משה. גם חברת כרטיסי האשראי ישרכארט ניהלה שיחות בעבר, אחרי הפסקת המו"מ לרכישת הבנק הדיגיטלי אש, שהופסקו אבל עשויות לחזור. שיחות נערכו גם עם רמי לוי וקבוצת ביטוח ישיר, אך לא התקדמו. לוי מעוניין בבנק רזה וכך גם ביטוח ישיר.

גלריה אמנון שעשוע ( צילום: Bridget Bennett/Bloomberg )





שעשוע, שרכש את הבנק ממריוס נכט ב־2020, נוקב בשווי של 1.2-1.1 מיליארד שקל לבנק. הוא מחזיק בכ־60% מהמניות, כשביתרה מחזיקים גופים אחרים שכוללים את יוליוס בר, טנסנט, SBI, הכשרה, סרברוס, אאור קראוד, האוניברסיטה העברית, קרן קטנה מסיליקון ואלי ועוד קבוצת משקיעים מסינגפור.

שעשוע אמר בתגובה לכלכליסט כי "המידע לא נכון. יש שיחות על השקעות על white label וכדומה". קיים פער בין הדרישות של שעשוע לשווי שבו הרוכשים הפוטנציאלי מוכנים לרכוש. מבנה העסקה כולל הזרמה של הון לתוך החברה לצד רכישה אפשרית של חלק מהמניות של שעשוע שיירד לאחזקות מיעוט. עפ"י הערכות של מקורבים למגעים שעשוע, שהזרים 114 מיליון דולר לבנק בשנים האחרונות לאחר שרכש אותו ממריוס נכט, לא מעוניין להזרים יותר ומעוניין להתמקד בעסקיו האחרים, בעיקר חברות הבינה המלאכותית.

ביולי האחרון פרש שעשוע גם מתפקיד מנכ"ל חברת מובילאיי, אותה הקים עם זיו אבירם ומכר לאינטל תמורת 15 מיליארד דולר.

וואן זירו ONE ZERO ( צילום: Maor Winetrob/Shutterstock )





היתרונות של וואן זירו הם טכנולוגיה מוכחת שעובדת והעובדה שהיא מחזיקה ברשיון בנק רזה שמקצר עבור הרוכשים את הדרך הארוכה לקבלת רשיון כזה לבד. הרוכשים יצטרכו לעבור כמובן אישור של בנק ישראל, ולחסוך הוצאות כניסה גדולות לכניסה לשוק הבנקאות. לפי נתונים שמפרסם הבנק, 25% מכלל חשבונות הבנק החדשים שנפתחו במחצית הראשונה של 2026, נפתחו בוואן זירו, והבנק הגיע ל־200 אלף לקוחות. בנוסף מציינים בבנק כי הצליח לחולל תחרות מול הבנקים הגדולים שעומלים קשה כדי להשאיר את הלקוחות שמבקשים לעבור. בכירי הבנק אומרים כי ב־2027 הוא צפוי לעבור לרווחיות על פי התכניות. הרוכשים מעט יותר סקפטיים וחלקם טוען כי כבר תקופה ארוכה שהבנק טוען שהוא קרוב למעבר לרווחיות אבל הדבר לא קרה.

ההון העצמי של הבנק עומד נכון לסוף המחצית הראשונה על 53 מיליון שקל, אבל מאז הוקם עמדו הפסדיו על 1.3 מיליארד שקל. הפסדי הבנק צפויים להצטמצם ב־2026 ל־130 מיליון שקל, לאחר שב־2025 עמדו על 214 מיליון שקל. הבנק הכניס במחצית 66 מיליון שקל, גידול של 33% ביחס למחצית המקבילה ב־2025, וירידה של 10% בהוצאות ל־149 מיליון שקל. הבנק שרף מאז נוסד 1.3 מיליארד שקל. היקף הנכסים המנוהל ע"י הבנק עומד על 7 מיליארד שקל. היקף פקדונות הציבור עמד בסוף המחצית הראשונה של 2026 על 3.8 מיליארד שקל.

הבנק נמצא לפני נקודת הפריצה שלו, נמסר לרוכשים הפוטנציאלים בשיחות. ככל הידוע שעשוע עצמו נפגש עם לפחות חלק מהמתעניינים והציג את הכדאיות ברכישה.