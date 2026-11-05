לקוחות בארה"ב הפסיקו לאכול בחוץ, אז מקדונלד'ס מורידה מחירים ושמה דגש על "ארוחות ערך". כך למשל, היא השיקה כריך ארוחת בוקר ב-2 דולר וצ'יפס חינם ברכישה מינימלית של דולר אחד. אנשי שיווק אמרו כי הרשת לא חתכה מחירים בכל התפריט, אך שהיא משתמשת במבצעים ממוקדים כדי להחזיר סועדים שעברו למתחרים זולים יותר, לחנויות נוחות או לארוחות בבית.

בדיווח ברויטרס נכתב כי לא כל הזכיינים משתפים פעולה עם האסטרטגיה, וכי על פי הערכות שליש מהמסעדות לא השיקו את התפריט והפריטים המוזלים.

ארוחת ביג מק. חלק מהארוחות הוזלו לדולרים בודדים ( צילום: שאטרסטוק )

"מידת העומק וההמשכיות של מבצעי הארוחות הללו יהיו תלויות בשאלה האם מקדונלד'ס או הזכיינים שלה מוכנים לשאת בעלויות", אמרה נגהאם חסן, אנליסטית שוק ב-eToro. "אם מקדונלד'ס תשאיר את העלות לזכיינים, צפו שהמבצעים יהיו חלקיים ולא אחידים, וההתאוששות תהיה איטית".

מקדונלד'ס מנסה להחזיר לקוחות שצמצמו את האכילה בחוץ בעקבות עליית יוקר המחיה. בין היתר, היא השיקה בפחות מ-3 דולר מוצרים כמו המבורגר כפול, המבורגר עוף ומנת נאגטס קטנה. בחלק מהסניפים יש גם ארוחות קומבו ותפריטי בוקר ב-4 או 5 דולר.

"אנחנו נוקטים בצעדים הנכונים כדי לשפר את הביצועים שלנו בטווח הקרוב בארה"ב, ואני מעודד ממגמות תנועת הלקוחות הבסיסיות שלנו בספטמבר ובאוקטובר", אמר המנכ"ל כריס קמפצ'ינסקי לרויטרס.