פסק הדין השלישי עסק אף הוא בפיגוע אכזרי לפני מספר שנים. מחבל פתח באש ופצע קשה אישה בהריון ואת בעלה, שהיה חייל. התינוק חולץ מבטנה של האישה אך נפטר מפצעיו. בני הזוג נותרו עם נכויות קשות.

פסק הדין השלישי עסק אף הוא בפיגוע אכזרי לפני מספר שנים. מחבל פתח באש ופצע קשה אישה בהריון ואת בעלה, שהיה חייל. התינוק חולץ מבטנה של האישה אך נפטר מפצעיו. בני הזוג נותרו עם נכויות קשות.

פסק הדין השלישי עסק אף הוא בפיגוע אכזרי לפני מספר שנים. מחבל פתח באש ופצע קשה אישה בהריון ואת בעלה, שהיה חייל. התינוק חולץ מבטנה של האישה אך נפטר מפצעיו. בני הזוג נותרו עם נכויות קשות.