בפסיקה עקרונית של בית המשפט המחוזי בירושלים שניתנה לאחרונה, חויבה הרשות הפלסטינית לפצות גם חיילים ושוטרת שנפגעו בפיגועי טרור, ולא רק אזרחים, מכוח החוק לפיצוי קורבנות טרור (פיצויים לדוגמה).
בשלושה פסקי דין שניתנו במקביל על ידי השופט אילן סלע, נדחתה טענת הרשות הפלסטינית כי החוק אינו חל על משרתי כוחות הביטחון, והיא חויבה בתשלום פיצויים בסכום כולל של כ-50 מיליון שקל למספר נפגעי טרור שיוצגו על ידי עוה"ד ענת גינזבורג וגלעד גינזבורג.
בפסק הדין הראשון, התקבלה תביעתו של חייל קרבי שנפצע קשה בפיגוע דריסה לפני מספר שנים. המחבל האיץ את רכבו ופגע בחייל בעת שצעד עם חייליו לסיור לקראת טקס השבעה בכותל המערבי. החייל ספג פגיעה קשה ונותר עם נכות לצמיתות, והוכר כנכה צה"ל.
בפסק הדין השני, פוצתה שוטרת שהותקפה בפיגוע דקירה לפני מספר שנים. המחבל ניסה לדקור אותה, והיא נאבקה בו והדפה אותו אל הקרקע. בעקבות האירוע היא נותרה עם פוסט-טראומה ונכות לצמיתות ופרשה ממשטרת ישראל. השוטרת הוכרה כנכת צה"ל.
פסק הדין השלישי עסק אף הוא בפיגוע אכזרי לפני מספר שנים. מחבל פתח באש ופצע קשה אישה בהריון ואת בעלה, שהיה חייל. התינוק חולץ מבטנה של האישה אך נפטר מפצעיו. בני הזוג נותרו עם נכויות קשות.
בשלשות המקרים התקבלו טענות עוה"ד גינזבורג, לפיהן החוק לפיצוי קורבנות טרור (פיצוים לדוגמה), שנחקק בשנת 2024, חל הן על אזרחים נפגעי טרור והן על כוחות הבטחון לרבות חיילים ושוטרים.
ביהמ"ש קבע כי "לשון החוק פשוטה וברורה, אין בה זכר כלשהו לתחולת החוק על אזרחים בלבד ולא על חיילים או שוטרים. החוק מדבר על "אדם" שנפגע ממעשה טרור או מותו נגרם במעשה טרור, ובהגדרה זו כלולים אזרחים, חיילים ושוטרים. בנסיבות אלו גם אם מתחילה היו כוונות אחרות למחוקק, לשון החוק היא זו המחייבת... אין כל הצדקה שייגרע חלקו של חייל שנפגע ממעשה טרור, ואין כל הצדקה שהעובדה שהנפגע הוא חייל, בוודאי כאשר הוא לא נפגע במהלך פעילות צבאית מבצעית, כבמקרה זה, יפגום בזכאותו לתביעה מכוח חוק פיצויים לדוגמה".
עוה"ד ענת וגלעד גינזבורג שייצגו את הנפגעים בשלושת המקרים מסרו בתגובה: "שמחים על הפסיקה התקדימית שהחילה את חוק הפיצויים לדוגמה גם על כוחות הביטחון. חוק הפיצויים מאפשר לכל נפגעי הטרור, בין אם הם אזרחים ובין אם חיילים, שוטרים וכל כוחות הבטחון ובני משפחות החללים, להגיש תביעות פיצויים נגד הרשות הפלסטינית, שמממנת את המחבלים ומשפחותיהם. המלחמה הכלכלית בטרור חשובה מאין כמוה. עבור נפגעי הטרור פסקי הדין כנגד הרשות מהווים עשיית צדק היסטורי ומאפשרים את השיקום והפיצוי לו הם כה זקוקים. נמשיך להיאבק עבורם בערכאות המשפטיות".