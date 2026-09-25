יש יישובים שהמלחמה עצרה בהם את החיים, ויש כאלה שבהם היא דווקא חידדה את השאלה לאן ממשיכים מכאן. בעיריית ערד התשובה לא מסתכמת בשיקום של מה שנפגע, אלא במבט רחב קדימה – אל עיר גדולה יותר, מחוברת יותר, עם שכונות חדשות, שירותים מתקדמים, מוקדי תיירות ותעסוקה, ובעיקר עם איכות חיים, שתאפשר למשפחות צעירות ולאוכלוסיות חדשות לבחור בה כמקום שבו הן רוצות לקבוע את עתידן.

בעירייה מדגישים, כי התקומה אינה מסתכמת בשיקום של מה שנהרס, אלא בבנייה טובה יותר, בחיזוק מי שזקוק לכך ובהמשך האמונה בעתיד. העיר ממשיכה קדימה – עם תנופת פיתוח, קהילה חזקה ואמונה גדולה במדבר, בנגב ובאנשים שבחרו בערד כבית.

גלריה טיילת סף מדבר ( הדמיה: חוצ־פה סטודיו )





החזון הזה מקבל בשטח ביטוי בשורה של מהלכים רחבי היקף: אלפי יחידות דיור חדשות, תוכנית להקמת שכונות בהיקף של כ־20 אלף יחידות דיור ממערב לעיר, פארק מטרופוליני חדש, פרויקטים תיירותיים, מרכז רפואי חדש, השקעה בתשתיות, בחינוך ובקהילה – וכל זאת בעיר שמציעה יתרון שקשה למצוא במקומות אחרים: מרחבים, שקט, נוף מדברי, קהילה חמה וזמני נסיעה קצרים, לצד הטבת מס משמעותית לתושבים בשיעור של 18%.

בונים את הדבר הבא

המלחמה שינתה גם את סדרי העדיפויות של ערד. פגיעת הטיל בעיר בחודש מרץ 2026 הפכה את שאלת החוסן העירוני למוחשית במיוחד, והעלתה אל ראש הרשימה את השיקום, המיגון והסיוע למשפחות. אבל דווקא מתוך ההתמודדות הזו נולדה ההבנה שהשיקום חייב להיות חלק מתמונה רחבה הרבה יותר. שנות המלחמה חידדו את החשיבות של חוסן עירוני במובן הרחב ביותר: מיגון, מוכנות לחירום, רציפות תפקודית, קהילה חזקה ושירות עירוני שיודע לפעול גם בתנאים קיצוניים. בהתאם לכך, ולצד הטיפול בנזקי המלחמה, העירייה מקדמת התחדשות עירונית במתחם שנפגע, מחזקת את המענה במקלטים ובמוסדות הציבור ומעמיקה את שיתופי הפעולה עם משרדי הממשלה, גופים פילנתרופיים וארגונים אזרחיים.

התקומה, מבחינת ערד, אינה רק תגובה למשבר, אלא חלק מתנופת פיתוח שהחלה עוד קודם וצוברת כעת תאוצה. תקציב העירייה לשנת 2026 עומד על 360 מיליון שקל ומבטא הרחבה משמעותית של ההשקעה בעיר ובשירותים לתושב.

אתר נפילת הטיל בערד ( צילום: כפיר לוי )





20 אלף יחידות דיור בדרך

אחד המהלכים המשמעותיים ביותר לעתידה של העיר הוא הרחבת היצע המגורים, עם קידום של אלפי יחידות דיור בשכונות חדשות ובפרויקטים דוגמת שכונת רכסים, לצד מסלולי מחיר מטרה והעדפה למשרתי מילואים בחלק מהמכרזים.

בה בעת מקדמת העירייה, בשיתוף משרד הבינוי והשיכון וגופי התכנון הממשלתיים, תוכנית רחבת היקף להקמת שכונות חדשות ממערב לעיר. התוכנית משתרעת על כ־8,455 דונם וכוללת כ־20 אלף יחידות דיור, לצד כ־122 אלף מ"ר של שטחי מסחר ותעסוקה, מוסדות חינוך וציבור, מרכז תחבורה חדש, פארקים ומרחבים ציבוריים. המהלך נועד לייצר רובעים עירוניים מודרניים, שבהם מתקיימים זה לצד זה מגורים, תעסוקה, מסחר, חינוך ושירותים, עם תשתיות תחבורה מתקדמות ותוך שמירה על ערכי הטבע והנוף המדברי.

תוכנית ערד מערב ( צילום: עיריית ערד )





מדובר במהלך שעשוי לשנות את ממדיה של העיר ולאפשר לה לצמוח באופן משמעותי בעשורים הקרובים. אבל בעירייה מבקשים להדגיש, שהצמיחה לא מכוונת רק אל מי שיגיע בעתיד, אלא גם אל התושבים שכבר מתגוררים בה.

"החזון העירוני הוא להפוך את ערד בשנים הקרובות למרכז עירוני אזורי משמעותי במזרח הנגב – עיר שאוכלוסייתה גדלה, אך שומרת על האופי הקהילתי, המרחבים והאיכויות שמייחדים אותה. במקביל מבקשת העיר להציע לתושביה חינוך איכותי, שירותי בריאות מתקדמים, תעסוקה, תרבות, קהילה ומרחב ציבורי ברמה גבוהה – כך שאפשר יהיה לבחור בה לא רק בגלל מחיר הדיור או הנוף, אלא בזכות מכלול איכות החיים.

פארק, טיילת וגשר מרחף

אם הדיור הוא אחד מתחומי הצמיחה המרכזיים, הרי שערד מבקשת לבנות סביבו גם מערכת עירונית שלמה של תיירות, בריאות, מסחר ותעסוקה.

במרכז החזון עומד פארק קק"ל ערד - פרויקט דגל, שעתיד להפוך לפארק מטרופוליני רחב היקף, עם אגם, אמפיתיאטרון, מתחמי פנאי, בילוי ונופש ואטרקציות תיירות. מבחינת העירייה, הפארק אמור להרחיב את אפשרויות הפנאי והתרבות של התושבים, למשוך מבקרים ותיירים, לתרום לכלכלה המקומית ולחזק את מעמדה של ערד כעיר תיירות וכמוקד אזורי במזרח הנגב.

עוד מקודמים פרויקט טיילת סף מדבר והגשר המרחף, שנועדו להפוך את הנוף המדברי הייחודי של העיר לגורם משיכה תיירותי וכלכלי. החיבור בין המדבר, ים המלח, התרבות והמורשת של ערד מוקדי התיירות החדשים עשוי לייצר לעיר אפשרות צמיחה משמעותית נוספת.

הדמיה של פארק קק"ל ערד ( צילום: כפיר לוי בסיוע כלי בינה מלאכותית )





גם תחום הבריאות עומד בפני קפיצת מדרגה. בכניסה לעיר מקודם מרכז רפואי חדש, בשיתוף עמותת ינביע והמרכז הרפואי שיבא, שצפוי להרחיב את זמינות שירותי הרפואה והמומחים לתושבי ערד והאזור.

לצד כל אלה ממשיכה העירייה להשקיע בחינוך, בנוער ובצעירים, במוסדות ציבור, בספורט, בתרבות ובשדרוג התשתיות והשירות לתושב. כך מתחברת התוכנית הגדולה לאיכות החיים היומיומית: עיר שבה אפשר להגיע בתוך דקות ממקום למקום, לגדל ילדים בסביבה קהילתית חמה, ליהנות ממרחבים פתוחים, מאוויר נקי ומנוף מדברי, ובמקביל ליהנות משירותים עירוניים שנמצאים בתהליך מתמיד של התרחבות ושדרוג.

להצטרף לעיר בנקודת זינוק

מנוע הצמיחה הראשון של ערד הוא הדיור – יצירת היצע רחב ומגוון למשפחות צעירות, למשרתי מילואים ולאוכלוסיות חדשות, לצד חידוש השכונות הוותיקות. אליו מצטרפים תיירות המדבר, חיזוק שירותי הבריאות, פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר, השקעה בחינוך ובצעירים ושיפור החיבוריות והתשתיות.

מפת התחדשות עירונית בשכונה שנפגעה מטיל ( צילום: עיריית ערד )





״ערד נמצאת בתנופת בנייה משמעותית, עם אלפי יחידות דיור שכבר מקודמות ומשווקות ותוכנית להרחבת העיר בכ־20 אלף יחידות דיור נוספות. המטרה היא להגדיל באופן משמעותי את היצע הדיור ולאפשר ליותר משפחות למצוא בערד מגוון רחב של אפשרויות מגורים״, מציין ראש העירייה יאיר מעין.