אמו של הפועל ג'אזי אבו סביתאן ז"ל, שנהרג בהיותו בן 22 בקריסת פיגום תלוי באתר הבנייה של "פארק בבלי" בתל אביב, הגישה אתמול (ג') ערר לפרקליט המדינה נגד החלטת פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) לגנוז את התיק ללא הגשת כתבי אישום. האסון אירע ב-9 בפברואר 2022, כאשר הפיגום עליו עבדו המנוח ופועל נוסף קרס מגובה של למעלה מ-40 קומות, והביא למותם המיידי.

הערר שהגישה האם תוקף גם את אופן מסירת החלטת הגניזה למשפחה. בין היתר נטען כי הודעת הגניזה נשלחה ב-17 במרץ 2026 כשהיא ממוענת למנוח עצמו שנהרג ("לכבוד ג'אזי אבו סביתאן") במסגרתה צוין כי "באפשרותך להגיש ערר על החלטת הסגירה, וזאת בתוך 60 ימים מיום קבלת ההודעה ממשטרת ישראל". במסגרת הערר טוענת האם כי "הודעה על גניזת תיק החקירה בדבר מותו של אדם נשלחה אל הנפטר. די בפרט זה כשלעצמו כדי ללמד על אופן שבו נשמרו - או ליתר דיוק, לא נשמרו זכויותיהם של בני המשפחה בהליך".

הפרויקט בבבלי שבו אירעה התאונה ב-2022

עוד טענה האם בערר כי למרות שנכתב כי המשטרה תשלח למשפחה הודעה בכתב על גניזת התיק, הודעה כזו לא נמסרה להם בפועל. נטען כי דבר סגירת התיק נודע למשפחה רק למעלה מחודש לאחר קבלת ההחלטה (ב-21.4.2026) באמצעות שיחה טלפונית מהפרקליטות, וזאת רק משום שהמשפחה פנתה ויזמה בעצמה בירורים כדי לדעת מה עלה בגורל התיק.

יש לציין כי ב-2 ביוני 2026 נשלח למשפחה מכתב מפרקליטות המדינה שהביעה השתתפות בצער המשפחה. עוד צוין בו כי הודעה על סגירת התיק נשלחה למתלוננת (האם -ל.ד) כך שניתן היה להגיש ערר עד אמצע מאי 2026. אולם, במכתב מצוין כי מבאת כוח האם נמסר כי נודע לאם על סגירת התיק רק בסוף מאי 2026. במכתב פרקליטות המדינה צוין כי טענה זו אינה מדויקת שכן ב-21 באפריל 2026 שוחחה הפרקליטה שטיפלה בתיק עם המתלוננת ועם קרובי משפחה נוספים ועדכנה אותם בדבר ההחלטה לסגור את התיק. בסופו של דבר, ובשים לב לכך שמדובר באירוע בו נהרגו אנשים, החליטה הפרקליטות להיעתר לבקשה כך שמועד הגשת הערר הוארך עד ל-30 באוגוסט 2026.

אמו של ג'אזי אבו סביתאן ז"ל שהוא אחד הפועלים שנהרג, מבקשת במסגרת הערר שהגישה אתמול לפרקליט המדינה לבטל את החלטת הסגירה ולהורות על העמדת חשודים לדין, ולחלופין להורות על השלמת החקירה. יודגש , כי הבקשה הוגשה בשמה בלבד ולא בשם משפחת ההרוג השני באירוע.

לא ניתנה למשפחה תשובה ברורה מי אחראי למותם

האסון כאמור, אירע ב-9 בפברואר 2022, כאשר הפיגום עליו עבדו המנוח ופועל נוסף קרס מגובה של למעלה מ-40 קומות, והביא למותם המיידי. כאמור, במרץ 2026 החליטה הפרקליטות לסגור את תיק החקירה נגד חשודים בתיק.

בערר, שהוגש על ידי עו"ד מוטלק בדראן בשם האם אחלאס אבו סביתאן, נטען כי חומר הראיות מכיל לטענת האם הודאות מפורשות המקימות תשתית להעמדה לדין בגין גרימת מוות ברשלנות ועבירות בטיחות. האם מבקשת לבטל את החלטת הסגירה ולהעמיד חשודים לדין, ולחלופין להורות על השלמת החקירה בתיק. יש לציין כי במישור האזרחי, הושגה פשרה בתיק במסגרתה שולמו פיצויים ליורשי המנוחים.

צילום: סטודיו טומאס

עו"ד מוטלק בדראן, בא כוחה של האם העוררת, מסר: "מדובר בשני עובדים שקיפחו את חייהם באתר בנייה במרכז תל אביב. לנגד עיני הרשויות מונח חומר חקירה משמעותי. לא ייתכן שאסון שבו שני עובדים נופלים אל מותם מגובה של יותר מ-40 קומות יסתיים בגניזת התיק מבלי שהראיות ייבחנו עד תום ומבלי שתינתן למשפחה תשובה ברורה מי אחראי למותם. אנו מבקשים להשיב את התיק למסלול של חקירה והכרעה משפטית, ולא לאפשר מצב שבו פיצול האחריות באתר הופך בפועל להיעדר אחריות".