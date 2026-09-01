מניית שיין (Shein) ירדה ב-4% ביום המסחר הראשון שלה בבורסת הונג קונג, לאחר שצנחה בשלב מסוים בעד 10%, בהנפקה שרבים ציפו לה בשוק – והסתיימה באכזבה. המשקיעים הביעו חשש מהשפעת המכשולים שעיכבו את ההנפקה במשך שנים ושחקו את היתרון התחרותי של הקמעונאית.

שיין, שנודעה בעולם בזכות חולצות ב-5 דולר ושמלות ב-10 דולר, נפגעה קשות משינויי מכסים ומיסוי בארצות הברית ובאירופה, שתרמו לצניחה דרמטית בשווי שלה. החברה הונפקה לפי שווי של 26.5 מיליארד דולר, משמעותית פחות משווי השיא שלה ב-2022, כשאז הוערכה ב-100 מיליארד דולר, אחרי גיוס כספים משמעותי, גם זה לא הספיק כדי לפתות את השוק.

גלריה שיין ( צילום: Tyrone Siu\Reuters )

התמונה חמורה במיוחד לנוכח העובדה שרק 6.6% מהחברה הונפקו, כלומר היצע מצומצם שאמור היה לתמוך במחיר. "מחסור כזה אמור להחמיא להנפקה, ולכן הירידה למרות זאת היא סימן מובהק", אמר ג'וש גילברט, האנליסט הראשי לאסיה-פסיפיק ב-eToro. לדבריו, "שיין בילתה עשור בהוכחה כמה אנשים יקנו שמלה ב-5 דולר, אבל ביום הראשון בהונג קונג היא למדה שקונים ובעלי מניות קונים שני דברים שונים לגמרי". גילברט הוסיף כי שווי מוזל בחדות אינו זהה למניה זולה, והשוק אותת על כך כשתמחר את שיין מתחת ל-H&M, הרשת הוותיקה שאותה היא הייתה אמורה להחליף.

החשש מהמס החדש באיחוד האירופי

בבסיס הספקנות עומדים נתוני הצמיחה. קצב גידול ההכנסות של שיין האט מ-21% ל-8%, ומכירות הרבעון הראשון כמעט לא זזו. דיקי וונג , מנהל המחקר ב-USMart Securities בהונג קונג, אמר שהמליץ למשקיעים שלא לרכוש בהנפקה: "אף שהשווי ירד משמעותית מהשיא של 2022, צמיחת ההכנסות כבר האטה כמעט לאפס". הוא הוסיף כי חלק גדול מהכסף שגויס מיועד למעשה לפצות בעלי מניות שנכנסו בסבב D במחירים גבוהים, ולא למימון צמיחה חדשה, ולכן "הירידה היום מתחת למחיר ההנפקה נראית לי סבירה".

לוריין טאן, מנהלת מחקר המניות לאסיה במורנינגסטאר, ציינה שהפתיחה החלשה אינה מפתיעה לנוכח האותות שקדמו להנפקה. לדבריה, המשקיעים ממתינים לראות את השפעת המס החדש שהוטל ביולי באיזור האיחוד האירופי על חבילות בשווי נמוך מ-150 אירו, זאת כשארה"ב ואירופה מהוות כ-60% מהכנסות החברה. "מסים ותחרות צמצמו את הסיכויים", אמרה, "והשוק יזדקק לביטחון באסטרטגיית הצמיחה של החברה, ובנקודה הזו אין די בהירות".

טמו ושיין. סובלות ממכסי ארה"ב ומהמס החדש באירופה ( צילומים: REUTERS )

ההשפעה הרגולטורית כבר נמדדת בשטח. לפי גילברט, מספר המשתמשים הפעילים היומיים של שיין באירופה צנח בכ-45% מאז שהאיחוד האירופי ביטל את הפטור ממכס על חבילות קטנות, וטמו רשמה ירידה דומה. "זו פחות בעיה של שיין ויותר סוף עידן של משלוחים חוצי גבולות זולים", הוא אמר.

הוצאות השיווק גדלו מהר יותר מההכנסות

לצד הביקורת, חלק מהאנליסטים מצביעים על מגמות מעודדות. ג'יימס אוי , אסטרטג שווקים בטייגר ברוקרס בסינגפור, ציין את המעבר ההדרגתי של שיין מקמעונאית טהורה לפלטפורמה, כשהכנסות השירותים תופסות נתח גדל בתמהיל ומותגי צד שלישי מוכרים דרך האתר. לדבריו, המהלך עשוי להרחיב את מגוון המוצרים ולאפשר לחברה למנף את התשתית שלה מעבר למלאי שלה עצמה, אך המשקיעים יידרשו לשקלל גם סיכוני ציות ומוניטין. שיין גם הופכת תלויה פחות בהלבשה, עם משקל גובר לקטגוריות כמו בית ומחיה.

מנגד, אוי הצביע על סימן אזהרה: הוצאות השיווק ב-2025 גדלו מהר יותר מההכנסות, מה שמעלה את השאלה אם החברה יכולה להמשיך להרחיב את בסיס המשתמשים בלי שרכישת לקוח חדש תתייקר.