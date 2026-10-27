בית המשפט במנהטן גזר 30 שנות מאסר על כל אחד משלושת האחים אלכסנדר, בניהם של מהגרים ישראלים שהפכו לאנשי נדל"ן עשירים בארצות הברית, לאחר שהורשעו בסחר בנשים למטרות מין ובעבירות מין נוספות. השופטת הטילה את העונש על טל אלכסנדר, בן 40, ועל אחיו התאומים אורן ואלון, בני 39, בתום דיון ממושך שבו סיפרו נפגעות על התקיפות ועל השלכותיהן. התביעה דרשה מאסר עולם לשלושתם, בעוד סנגוריהם ביקשו את עונש המינימום, 15 שנות מאסר.

האחים הורשעו פה אחד במרץ, בתום משפט שנמשך שבועות, שבו העידו 11 נשים. לפי התביעה, במשך יותר משני עשורים השתמשו האחים בכספם, במעמדם ובגישה לבתי יוקרה, כדי להזמין נשים למסיבות, לנסיעות ולאתרי נופש, ובהם אחוזות בהמפטונס ואתרי סקי באספן. שם, בחלק מהמקרים לאחר שסוממו, נאנסו והותקפו מינית. התובעים מסרו כי זיהו לפחות 70 נשים ונערות שנפגעו ממעשיהם של אחד האחים או יותר. על פי התביעה, חלק מהתקיפות התרחשו כבר ב-2001 או ב-2002, כשהאחים היו תלמידי תיכון. כמה מהנשים שהעידו סיפרו כי לאחר ששתו משקאות שקיבלו מהאחים, חשו מבולבלות ואיבדו שליטה על גופן.

גלריה האחים אלכסנדר, אלון מימין ואורן משמאל, בבית המשפט ( צילום: MATIAS J. OCNER / Reuters )

בדיון היום השמיעו 11 נשים את דבריהן, והצהרתה של נפגעת נוספת הוקראה בידי נציגת התביעה. אחת מהן אמרה כי די היה ב"לילה אחד, בכמה שעות ובהזמנה אחת" כדי להרוס את מי שהייתה. אחרת תיארה אחוזת פאר בהמפטונס שהפכה עבורה ל"בית אימה". האמנית ובעלת הגלריה לינדזי אקרי סיפרה כי טל ואדם נוסף אנסו אותה בבית בהמפטונס ב-2011, אחרי ששתתה משקה שלדבריה הותיר אותה משותקת. היא ויתרה על הנאום שהכינה ופנתה ישירות לאחים: "למה עשיתם את זה? אני לא מבינה את האכזריות, את השנאה לנשים".

שלושת האחים, שלא העידו במשפט עצמו, ביקשו לדבר לפני מתן העונש והמשיכו להכחיש את העבירות. אורן אמר כי הוא מתחרט על אמירות והתנהגות כלפי נשים בצעירותו, אך התעקש: "מעולם לא סיממנו או אנסנו איש. מעולם לא סחרנו באיש למטרות מין". טל ביקש להישלח לאותו כלא עם אחיו, כדי שהוריהם המבוגרים יוכלו לבקר את שלושתם. השופטת כבר הביעה עמדה שלפיה ראוי להפריד ביניהם בשל השפעתם השלילית זה על זה, אך ההחלטה על שיבוצם בבתי הכלא נתונה לרשויות הכליאה. אלון אמר כי בשמונה השנים שבהן הוא נשוי לא האשימה אותו אף אישה במעשה פסול, ותיאר את חייו כיום כחיי עבודה ומשפחה. הוא נשוי לדוגמנית הישראלית שני זיגרון, ולשניים שתי בנות.

אלן דרשוביץ. מייצג את המשפחה ( צילום: עמית שעל )

אורן וטל היו מהמתווכים הבולטים בשוק דירות היוקרה בניו יורק ובמיאמי. בענף כונו השניים "צוות A", כינוי שדבק בהם בזכות עסקאות הענק שסגרו עבור קונים בעלי הון ולקוחות מפורסמים. הם שברו שיאי מכירות בחברת Douglas Elliman ובהמשך הקימו חברת תיווך עצמאית. בין לקוחותיהם היו גם איוונקה טראמפ וג'ארד קושנר, שלהם סייעו ברכישת אחוזה בפלורידה בעסקה של 24 מיליון דולר. אלון ניהל את עסקי האבטחה של המשפחה. הוריהם, שלומי ואורלי אלכסנדר, היגרו לארצות הברית מישראל והקימו את חברת Kent Security. שלושת האחים נעצרו ב-2024 ומאז הוחזקו במעצר ללא ערבות.