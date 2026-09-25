שוק הנדל״ן הישראלי נכנס לשנה חדשה, כשהכללים משתנים. דווקא עכשיו, כשהקונים זהירים יותר והשוק בררני יותר, נפתחת הזדמנות להביט מעבר למרכזים המוכרים — ולזהות את המקומות שבהם חזון, תשתיות, בנייה ואיכות חיים מתחברים להזדמנות אמיתית.

שוק הנדל״ן של תשפ״ז אינו השוק שהכרנו לפני כמה שנים. הריבית מתחילה לרדת, הקונים חוזרים בהדרגה לבחון הזדמנויות, היזמים מתחרים על ליבו של הציבור — ובעיקר: הישראלים כבר מבינים שלא כל השקעת נדל״ן מתחילה ונגמרת בגוש דן.

בעיניי, השנה הקרובה תהיה שנת הבחירה החכמה.

גלריה עו״ד שיר טורם־הספרי ( צילום: קובי קואנקס )





לא בהכרח לחפש את המקום שכבר הגיע לשיאו, אלא לזהות את העיר שנמצאת בתנועה. עיר שמשקיעה בתשתיות, בשכונות חדשות, בחינוך, בתחבורה, במסחר ובמרחב הציבורי; עיר שמייצרת לעצמה סיפור חדש ומצליחה למשוך אליה אוכלוסייה צעירה, משפחות, יזמים ומשקיעים.

לגיליון הזה בחרנו בקפידה שש ערים: שדרות, אשקלון, אלפי מנשה, ערד, קצרין ונהריה. הן שונות זו מזו בגודל, במיקום ובאופי, אבל מחבר ביניהן דבר אחד משמעותי: עשייה. בכל אחת מהן מתקיימים תהליכים של פיתוח, בנייה והתחדשות, שמבקשים לייצר לא רק עוד דירות — אלא עתיד עירוני.

וזה בדיוק המקום שאליו כדאי למשקיע ולרוכש להיות קשובים.

כי נדל״ן הוא הרבה יותר ממחיר למ״ר. הוא סיפור של עיר; של נגישות, קהילה, תעסוקה, איכות חיים ובעיקר — של היכולת לזהות שינוי לפני שהוא הופך למובן מאליו.

ישראל זקוקה היום יותר מתמיד לחיזוק הצפון, הדרום והערים שמחוץ למעגלי הביקוש המסורתיים. הגירה חיובית לערים האלה אינה רק יעד לאומי, היא יכולה להיות גם החלטה כלכלית נבונה למשפחות ולמשקיעים.

בתשפ״ז אולי ההזדמנות הגדולה ביותר בנדל״ן נמצאת דווקא במקום שעוד לא כולם מסתכלים עליו.

חג שמח

ושנה טובה ומבורכת

עו״ד שיר טורם־הספרי