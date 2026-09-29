במשרד האוצר ממליצים חד-משמעית להימנע מהטלת מיסוי ייעודי על הבינה המלאכותית – כך נודע היום (ג') ל-ynet. בחודשים האחרונים ביקש שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מאנשי משרדו לקיים בחינה מקצועית של מדיניות המיסוי בעידן ההולך ומתפתח של כלי הבינה המלאכותית, המוטמעים בשוק העבודה ובכלל.

במשרד האוצר ממליצים חד-משמעית להימנע מהטלת מיסוי ייעודי על הבינה המלאכותית – כך נודע היום (ג') ל-ynet. בחודשים האחרונים ביקש שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מאנשי משרדו לקיים בחינה מקצועית של מדיניות המיסוי בעידן ההולך ומתפתח של כלי הבינה המלאכותית, המוטמעים בשוק העבודה ובכלל.

במשרד האוצר ממליצים חד-משמעית להימנע מהטלת מיסוי ייעודי על הבינה המלאכותית – כך נודע היום (ג') ל-ynet. בחודשים האחרונים ביקש שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מאנשי משרדו לקיים בחינה מקצועית של מדיניות המיסוי בעידן ההולך ומתפתח של כלי הבינה המלאכותית, המוטמעים בשוק העבודה ובכלל.

היום הוגשו לשר ההמלצות הראשוניות להתאמת מערכת המס לעידן הבינה המלאכותית. הממצאים וההמלצות הראשוניים של עבודת המטה, שנערכה לבקשת שר האוצר ובהובלת הכלכלן הראשי והממונה על הכנסות המדינה, ד"ר שמואל אברמזון, בהתייעצות עם גורמי ממשל וציבור, כוללים המלצה שלא להטיל מיסים ייעודיים על בינה מלאכותית.

היום הוגשו לשר ההמלצות הראשוניות להתאמת מערכת המס לעידן הבינה המלאכותית. הממצאים וההמלצות הראשוניים של עבודת המטה, שנערכה לבקשת שר האוצר ובהובלת הכלכלן הראשי והממונה על הכנסות המדינה, ד"ר שמואל אברמזון, בהתייעצות עם גורמי ממשל וציבור, כוללים המלצה שלא להטיל מיסים ייעודיים על בינה מלאכותית.

היום הוגשו לשר ההמלצות הראשוניות להתאמת מערכת המס לעידן הבינה המלאכותית. הממצאים וההמלצות הראשוניים של עבודת המטה, שנערכה לבקשת שר האוצר ובהובלת הכלכלן הראשי והממונה על הכנסות המדינה, ד"ר שמואל אברמזון, בהתייעצות עם גורמי ממשל וציבור, כוללים המלצה שלא להטיל מיסים ייעודיים על בינה מלאכותית.

המענה המומלץ של מערכת המס לשינויים הטכנולוגיים כולל הגברת הוודאות במשטר המיסוי, העדפת מיסים שאינם מוטלים על עבודה, הגברת האטרקטיביות לפעילות ולרישום של חברות בישראל והתאמת המערכת למניעת הסטת הכנסות לחו"ל, תוך שיתוף פעולה עם מהלכים גלובליים.

המענה המומלץ של מערכת המס לשינויים הטכנולוגיים כולל הגברת הוודאות במשטר המיסוי, העדפת מיסים שאינם מוטלים על עבודה, הגברת האטרקטיביות לפעילות ולרישום של חברות בישראל והתאמת המערכת למניעת הסטת הכנסות לחו"ל, תוך שיתוף פעולה עם מהלכים גלובליים.

המענה המומלץ של מערכת המס לשינויים הטכנולוגיים כולל הגברת הוודאות במשטר המיסוי, העדפת מיסים שאינם מוטלים על עבודה, הגברת האטרקטיביות לפעילות ולרישום של חברות בישראל והתאמת המערכת למניעת הסטת הכנסות לחו"ל, תוך שיתוף פעולה עם מהלכים גלובליים.

הראשון הוא שחיקת בסיס המס על עבודה, לפחות בטווח הקצר והבינוני. תרחישים של ביטול משרות, קיפאון בשכר והחלפת עובדים מקומיים בשירותים דיגיטליים מחו"ל עשויים לצמצם את גביית המיסים שמקורם בעבודה מקומית.

הראשון הוא שחיקת בסיס המס על עבודה, לפחות בטווח הקצר והבינוני. תרחישים של ביטול משרות, קיפאון בשכר והחלפת עובדים מקומיים בשירותים דיגיטליים מחו"ל עשויים לצמצם את גביית המיסים שמקורם בעבודה מקומית.

הראשון הוא שחיקת בסיס המס על עבודה, לפחות בטווח הקצר והבינוני. תרחישים של ביטול משרות, קיפאון בשכר והחלפת עובדים מקומיים בשירותים דיגיטליים מחו"ל עשויים לצמצם את גביית המיסים שמקורם בעבודה מקומית.

הגורם השלישי שמונים מחברי הדוח הוא הקושי לשמור על תחרותיות ועל גידול בפריון. לפי הדוח, שימור סביבה עסקית תחרותית בראייה גלובלית, לרבות בהיבטי מס, הופך לקריטי עוד יותר בעידן הבינה המלאכותית.

הגורם השלישי שמונים מחברי הדוח הוא הקושי לשמור על תחרותיות ועל גידול בפריון. לפי הדוח, שימור סביבה עסקית תחרותית בראייה גלובלית, לרבות בהיבטי מס, הופך לקריטי עוד יותר בעידן הבינה המלאכותית.

הגורם השלישי שמונים מחברי הדוח הוא הקושי לשמור על תחרותיות ועל גידול בפריון. לפי הדוח, שימור סביבה עסקית תחרותית בראייה גלובלית, לרבות בהיבטי מס, הופך לקריטי עוד יותר בעידן הבינה המלאכותית.